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Депутаты предлагают обязать председателя правления ТСЖ сдавать экзамен

Депутаты предлагают обязать председателя правления ТСЖ сдавать экзамен - 28.05.2025, ПРАЙМ

Депутаты предлагают обязать председателя правления ТСЖ сдавать экзамен

Группа депутатов Госдумы внесет на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается обязать председателя правления товарищества собственников... | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T05:20+0300

2025-05-28T05:20+0300

2025-05-28T05:20+0300

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Группа депутатов Госдумы внесет на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается обязать председателя правления товарищества собственников жилья (ТСЖ) сдавать квалификационный экзамен и получать квалификационный аттестат, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Изменения предполагается внести в Жилищный кодекс РФ. "Предлагается обязать председателя правления товарищества собственников жилья сдавать квалификационный экзамен и получать квалификационный аттестат", - сказано в пояснительной записке. В документе отмечается, что в 2014 году был принят закон, согласно которому в сфере управления многоквартирными домами (МКД) было введено лицензирование управляющих организаций, а также получение должностным лицом лицензиата квалификационного аттестата по результатам прохождения квалификационного экзамена. Данная система работает более десяти лет и показала свою эффективность, подчеркивают авторы инициативы. Документом предусматривается, что в случае заключения договора управления МКД с управляющей организацией или заключения трудового договора с физическим лицом, имеющим квалификационный аттестат, председателю правления не потребуется наличие квалификационного аттестата. Как рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ и соавтор инициативы Владимир Кошелев, законопроектом решается задача, обозначенная в стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, по совершенствованию качества управления МКД и повышению профессиональных навыков специалистов. Парламентарий добавил, что за прием квалификационного экзамена плата взиматься не будет. Кроме того, по его словам, планируется, что аттестат будет выдаваться сроком на пять лет. "Разные способы управления, не имеют значения для квалифицированного и грамотного содержания, обслуживания и ремонта многоквартирного дома. В конечном итоге именно председатель правления несет за все это ответственность и должен иметь соответствующие компетенции", - заключил он.

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бизнес, общество , рф, госдума