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В ДФО реализуют около 3 тысяч инвестпроектов
В ДФО реализуют около 3 тысяч инвестпроектов - 28.05.2025, ПРАЙМ
В ДФО реализуют около 3 тысяч инвестпроектов
Около 3 тысяч инвестпроектов с общим объёмом инвестиций более 10 триллионов рублей реализуется в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) с применением мер... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T06:54+0300
2025-05-28T06:54+0300
2025-05-28T06:54+0300
экономика
россия
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юрий трутнев
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ХАБАРОВСК, 28 мая - ПРАЙМ. Около 3 тысяч инвестпроектов с общим объёмом инвестиций более 10 триллионов рублей реализуется в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) с применением мер господдержки, сообщил зампред правительства РФ – полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, прибывший в Хабаровск с трехдневной рабочей поездкой.
"В настоящее время в округе с применением мер государственной поддержки реализуется свыше 2,9 тысячи инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций более 10 триллионов рублей, 5,1 триллиона рублей частных инвестиций уже проинвестированы. К 2030 году этот показатель у нас с вами должен составить 12 триллионов рублей. Такую задачу поставил президент Российской Федерации", - сообщил Трутнев на прошедшем в среду заседании Совета ДФО.
Он отметил, что результаты работы по привлечению инвестиций разные. По ряду регионов уровень значительно превосходит среднероссийский: Хабаровский край – 132%; Амурская область – 119%; Сахалинская область – 109%; Чукотский АО – 108,8%. И это при среднероссийском уровне 107,4%, заметил полпред.
"Но есть и менее позитивные цифры: Камчатский край – 70,4%; Забайкальский край – 85,1%; Приморский край – 86,3%; Республика Бурятия – 98,2%; Республика Саха (Якутия) – 99,3%; Еврейская автономная область – 100,8%; Магаданская область – 102,8%. Давайте разберёмся, что надо сделать для того, чтобы подтянуться", - сказал Трутнев.
По словам зампреда, сегодня работа по привлечению инвестиций требует достаточных усилий. Ставка рефинансирования довольно серьёзно тормозит инвестиционные процессы, указал Трутнев.
"Но в любом случае другого пути у нас нет. Привлечение инвестиций в регионы и создаёт условия для роста", - констатировал полпред.
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россия, хабаровск, рф, хабаровский край, юрий трутнев
Экономика, РОССИЯ, Хабаровск, РФ, Хабаровский край, Юрий Трутнев
В ДФО реализуют около 3 тысяч инвестпроектов
Трутнев: в ДФО реализуют 3 тысячи инвестпроектов с объемом инвестиций более 10 трлн рублей
ХАБАРОВСК, 28 мая - ПРАЙМ. Около 3 тысяч инвестпроектов с общим объёмом инвестиций более 10 триллионов рублей реализуется в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) с применением мер господдержки, сообщил зампред правительства РФ – полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, прибывший в Хабаровск с трехдневной рабочей поездкой.
"В настоящее время в округе с применением мер государственной поддержки реализуется свыше 2,9 тысячи инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций более 10 триллионов рублей, 5,1 триллиона рублей частных инвестиций уже проинвестированы. К 2030 году этот показатель у нас с вами должен составить 12 триллионов рублей. Такую задачу поставил президент Российской Федерации", - сообщил Трутнев на прошедшем в среду заседании Совета ДФО.
Он отметил, что результаты работы по привлечению инвестиций разные. По ряду регионов уровень значительно превосходит среднероссийский: Хабаровский край – 132%; Амурская область – 119%; Сахалинская область – 109%; Чукотский АО – 108,8%. И это при среднероссийском уровне 107,4%, заметил полпред.
"Но есть и менее позитивные цифры: Камчатский край – 70,4%; Забайкальский край – 85,1%; Приморский край – 86,3%; Республика Бурятия – 98,2%; Республика Саха (Якутия) – 99,3%; Еврейская автономная область – 100,8%; Магаданская область – 102,8%. Давайте разберёмся, что надо сделать для того, чтобы подтянуться", - сказал Трутнев.
По словам зампреда, сегодня работа по привлечению инвестиций требует достаточных усилий. Ставка рефинансирования довольно серьёзно тормозит инвестиционные процессы, указал Трутнев.
"Но в любом случае другого пути у нас нет. Привлечение инвестиций в регионы и создаёт условия для роста", - констатировал полпред.