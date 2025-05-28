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В ДФО реализуют около 3 тысяч инвестпроектов

В ДФО реализуют около 3 тысяч инвестпроектов - 28.05.2025, ПРАЙМ

В ДФО реализуют около 3 тысяч инвестпроектов

Около 3 тысяч инвестпроектов с общим объёмом инвестиций более 10 триллионов рублей реализуется в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) с применением мер... | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T06:54+0300

2025-05-28T06:54+0300

2025-05-28T06:54+0300

экономика

россия

хабаровск

рф

хабаровский край

юрий трутнев

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ХАБАРОВСК, 28 мая - ПРАЙМ. Около 3 тысяч инвестпроектов с общим объёмом инвестиций более 10 триллионов рублей реализуется в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) с применением мер господдержки, сообщил зампред правительства РФ – полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, прибывший в Хабаровск с трехдневной рабочей поездкой. "В настоящее время в округе с применением мер государственной поддержки реализуется свыше 2,9 тысячи инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций более 10 триллионов рублей, 5,1 триллиона рублей частных инвестиций уже проинвестированы. К 2030 году этот показатель у нас с вами должен составить 12 триллионов рублей. Такую задачу поставил президент Российской Федерации", - сообщил Трутнев на прошедшем в среду заседании Совета ДФО. Он отметил, что результаты работы по привлечению инвестиций разные. По ряду регионов уровень значительно превосходит среднероссийский: Хабаровский край – 132%; Амурская область – 119%; Сахалинская область – 109%; Чукотский АО – 108,8%. И это при среднероссийском уровне 107,4%, заметил полпред. "Но есть и менее позитивные цифры: Камчатский край – 70,4%; Забайкальский край – 85,1%; Приморский край – 86,3%; Республика Бурятия – 98,2%; Республика Саха (Якутия) – 99,3%; Еврейская автономная область – 100,8%; Магаданская область – 102,8%. Давайте разберёмся, что надо сделать для того, чтобы подтянуться", - сказал Трутнев. По словам зампреда, сегодня работа по привлечению инвестиций требует достаточных усилий. Ставка рефинансирования довольно серьёзно тормозит инвестиционные процессы, указал Трутнев. "Но в любом случае другого пути у нас нет. Привлечение инвестиций в регионы и создаёт условия для роста", - констатировал полпред.

хабаровск

рф

хабаровский край

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россия, хабаровск, рф, хабаровский край, юрий трутнев