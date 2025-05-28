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ФРС США выступила за проведение осторожной ДКП
ФРС США выступила за проведение осторожной ДКП - 28.05.2025, ПРАЙМ
ФРС США выступила за проведение осторожной ДКП
Участники заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США на фоне изменения торговой политики страны указали на чрезвычайно повышенную неопределенность... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T22:18+0300
2025-05-28T22:18+0300
2025-05-28T22:18+0300
экономика
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Участники заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США на фоне изменения торговой политики страны указали на чрезвычайно повышенную неопределенность экономического прогноза, что делает целесообразным сохранение осторожного подхода в вопросах денежно-кредитной политики (ДКП), следует из протокола майского заседания регулятора. Члены комитета по открытым рынкам в рамках заседания, как следует из протокола, отметили значительную неопределенность в отношении эволюции торговой политики США, а также масштабов, охвата, длительности и устойчивости связанных с ней экономических последствий. В связи с этим участники заседания оценили неопределенность своих экономических прогнозов как "необычайно высокую". "Участники согласились с тем, что неопределенность относительно экономического прогноза еще больше увеличилась, что делает целесообразным придерживаться осторожного подхода (в денежно-кредитной политике - ред.) до тех пор, пока экономические последствия целого ряда изменений в государственной политике не станут более ясными", - говорится в документе. Добавляется, что совокупность устойчивого экономического роста, стабильной ситуации на рынке труда, а также поддержания умеренно жесткой денежно-кредитной политики позволяет центробанку "ждать большей ясности относительно прогноза по инфляции и экономической активности". Участники заседания также понизили свои ожидания роста ВВП в текущем и следующем годах по сравнению с мартовским прогнозом, поскольку объявленная торговая политика страны предполагала более значительное влияние. ФРС также повысила ожидания по инфляции в США по сравнению с мартовскими прогнозами. Ожидается, что введение импортных пошлин приведет к значительному ускорению темпов роста цен в 2025 году, в 2026 году импульс будет слабее. Прогнозируется, что к 2027 году инфляция замедлится до целевого уровня регулятора в 2%. "Участники отметили, что комитет может столкнуться с трудными компромиссами, если инфляция окажется более устойчивой, а прогнозы по экономическому росту и занятости ухудшатся", - говорится в протоколе. ФРС США по итогам майского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых.
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сша, фрс, денежно-кредитная политика
Экономика, США, ФРС, денежно-кредитная политика
ФРС США выступила за проведение осторожной ДКП
Протокол: ФРС США выступает за осторожную ДКП при повышенной неопределенности
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Участники заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США на фоне изменения торговой политики страны указали на чрезвычайно повышенную неопределенность экономического прогноза, что делает целесообразным сохранение осторожного подхода в вопросах денежно-кредитной политики (ДКП), следует из протокола майского заседания регулятора.
Члены комитета по открытым рынкам в рамках заседания, как следует из протокола, отметили значительную неопределенность в отношении эволюции торговой политики США, а также масштабов, охвата, длительности и устойчивости связанных с ней экономических последствий. В связи с этим участники заседания оценили неопределенность своих экономических прогнозов как "необычайно высокую".
"Участники согласились с тем, что неопределенность относительно экономического прогноза еще больше увеличилась, что делает целесообразным придерживаться осторожного подхода (в денежно-кредитной политике - ред.) до тех пор, пока экономические последствия целого ряда изменений в государственной политике не станут более ясными", - говорится в документе.
Добавляется, что совокупность устойчивого экономического роста, стабильной ситуации на рынке труда, а также поддержания умеренно жесткой денежно-кредитной политики позволяет центробанку "ждать большей ясности относительно прогноза по инфляции и экономической активности".
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Участники заседания также понизили свои ожидания роста ВВП в текущем и следующем годах по сравнению с мартовским прогнозом, поскольку объявленная торговая политика страны предполагала более значительное влияние.
ФРС также повысила ожидания по инфляции в США по сравнению с мартовскими прогнозами. Ожидается, что введение импортных пошлин приведет к значительному ускорению темпов роста цен в 2025 году, в 2026 году импульс будет слабее. Прогнозируется, что к 2027 году инфляция замедлится до целевого уровня регулятора в 2%.
"Участники отметили, что комитет может столкнуться с трудными компромиссами, если инфляция окажется более устойчивой, а прогнозы по экономическому росту и занятости ухудшатся", - говорится в протоколе.
ФРС США по итогам майского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых.