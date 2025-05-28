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Росфинмониторинг отметил скорость российских банков в вычислении дропперов

Росфинмониторинг отметил скорость российских банков в вычислении дропперов - 28.05.2025, ПРАЙМ

Росфинмониторинг отметил скорость российских банков в вычислении дропперов

Банкам в России достаточно 15 минут с начала операции, чтобы распознать дроппера, заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T14:30+0300

2025-05-28T14:30+0300

2025-05-28T14:30+0300

финансы

банки

россия

росфинмониторинг

дропперы

технологии

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Банкам в России достаточно 15 минут с начала операции, чтобы распознать дроппера, заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. "Механизм, который запускает Россия совместно с регуляторами, с контрольными органами уже позволяет выстраивать элемент выявления дропов на ранней стадии. Необходимо 15 минут с момента начала операции, и дроп уже понятен для банка", - сказал он, выступая в ходе панельной дискуссии в рамках совместного форума надзорных органов и частного сектора под эгидой ЕАГ и МЕНАФАТ. Дропперы - это люди, помогающие мошенникам выводить и обналичивать похищенные средства.

https://1prime.ru/20250527/droppery-857962840.html

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финансы, банки, россия, росфинмониторинг, дропперы, технологии