https://1prime.ru/20250528/droppery-857989766.html
Росфинмониторинг отметил скорость российских банков в вычислении дропперов
Росфинмониторинг отметил скорость российских банков в вычислении дропперов - 28.05.2025, ПРАЙМ
Росфинмониторинг отметил скорость российских банков в вычислении дропперов
Банкам в России достаточно 15 минут с начала операции, чтобы распознать дроппера, заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T14:30+0300
2025-05-28T14:30+0300
2025-05-28T14:30+0300
финансы
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Банкам в России достаточно 15 минут с начала операции, чтобы распознать дроппера, заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. "Механизм, который запускает Россия совместно с регуляторами, с контрольными органами уже позволяет выстраивать элемент выявления дропов на ранней стадии. Необходимо 15 минут с момента начала операции, и дроп уже понятен для банка", - сказал он, выступая в ходе панельной дискуссии в рамках совместного форума надзорных органов и частного сектора под эгидой ЕАГ и МЕНАФАТ. Дропперы - это люди, помогающие мошенникам выводить и обналичивать похищенные средства.
https://1prime.ru/20250527/droppery-857962840.html
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финансы, банки, россия, росфинмониторинг, дропперы, технологии
Финансы, Банки, РОССИЯ, Росфинмониторинг, дропперы, Технологии
Росфинмониторинг отметил скорость российских банков в вычислении дропперов
Росфинмониторинг: банкам в России достаточно 15 минут, чтобы распознать дроппера
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Банкам в России достаточно 15 минут с начала операции, чтобы распознать дроппера, заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
"Механизм, который запускает Россия совместно с регуляторами, с контрольными органами уже позволяет выстраивать элемент выявления дропов на ранней стадии. Необходимо 15 минут с момента начала операции, и дроп уже понятен для банка", - сказал он, выступая в ходе панельной дискуссии в рамках совместного форума надзорных органов и частного сектора под эгидой ЕАГ и МЕНАФАТ.
Дропперы - это люди, помогающие мошенникам выводить и обналичивать похищенные средства.
Госдума одобрила проект о введении уголовной ответственности для дропперов