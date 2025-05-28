Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росфинмониторинг отметил скорость российских банков в вычислении дропперов - 28.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250528/droppery-857989766.html
Росфинмониторинг отметил скорость российских банков в вычислении дропперов
Росфинмониторинг отметил скорость российских банков в вычислении дропперов - 28.05.2025, ПРАЙМ
Росфинмониторинг отметил скорость российских банков в вычислении дропперов
Банкам в России достаточно 15 минут с начала операции, чтобы распознать дроппера, заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T14:30+0300
2025-05-28T14:30+0300
финансы
банки
россия
росфинмониторинг
дропперы
технологии
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/67/841386785_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_18d79abd3affdce260e03a35366be4fe.jpg
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Банкам в России достаточно 15 минут с начала операции, чтобы распознать дроппера, заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. "Механизм, который запускает Россия совместно с регуляторами, с контрольными органами уже позволяет выстраивать элемент выявления дропов на ранней стадии. Необходимо 15 минут с момента начала операции, и дроп уже понятен для банка", - сказал он, выступая в ходе панельной дискуссии в рамках совместного форума надзорных органов и частного сектора под эгидой ЕАГ и МЕНАФАТ. Дропперы - это люди, помогающие мошенникам выводить и обналичивать похищенные средства.
https://1prime.ru/20250527/droppery-857962840.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/67/841386785_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_dd7c662b928ce2588b6f3e5f923aa2ae.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, россия, росфинмониторинг, дропперы, технологии
Финансы, Банки, РОССИЯ, Росфинмониторинг, дропперы, Технологии
14:30 28.05.2025
 
Росфинмониторинг отметил скорость российских банков в вычислении дропперов

Росфинмониторинг: банкам в России достаточно 15 минут, чтобы распознать дроппера

© Unsplash/rupixen.comКредитная карта
Кредитная карта
© Unsplash/rupixen.com
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Банкам в России достаточно 15 минут с начала операции, чтобы распознать дроппера, заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
"Механизм, который запускает Россия совместно с регуляторами, с контрольными органами уже позволяет выстраивать элемент выявления дропов на ранней стадии. Необходимо 15 минут с момента начала операции, и дроп уже понятен для банка", - сказал он, выступая в ходе панельной дискуссии в рамках совместного форума надзорных органов и частного сектора под эгидой ЕАГ и МЕНАФАТ.
Дропперы - это люди, помогающие мошенникам выводить и обналичивать похищенные средства.
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
Госдума одобрила проект о введении уголовной ответственности для дропперов
Вчера, 14:17
 
ФинансыБанкиРОССИЯРосфинмониторингдропперыТехнологии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала