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Эксперт рассказал, когда могут возобновиться переговоры России и Украины - 28.05.2025, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, когда могут возобновиться переговоры России и Украины
Эксперт рассказал, когда могут возобновиться переговоры России и Украины - 28.05.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, когда могут возобновиться переговоры России и Украины
Переговоры делегаций РФ и Украины, скорее всего, будут продолжены в ближайшее время в Стамбуле, Турция хочет взять на себя инициативу по Украине на фоне... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T05:47+0300
2025-05-28T05:47+0300
экономика
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мировая экономика
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владимир мединский
сергей лавров
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АНКАРА, 28 мая – ПРАЙМ. Переговоры делегаций РФ и Украины, скорее всего, будут продолжены в ближайшее время в Стамбуле, Турция хочет взять на себя инициативу по Украине на фоне усталости США от конфликта, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер. При выборе места проведения второго раунда переговоров между РФ и Украиной Москва предпочла бы снова Турцию, в Стамбуле хорошо, заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров. "Недавние заявления команды президента США Дональда Трампа о возможности выхода из мирных переговоров вынудили Турцию проводить независимую дипломатию в отношении Украины. Челночная дипломатия министра иностранных дел Турции Хакана Фидана между Москвой и Киевом свидетельствует о том, что администрация Анкары готова взять на себя инициативу в украинском кризисе", - заявил аналитик. По его словам, в Москве категорически против того, чтобы в регионе конфликта находились военные из европейских стран, турецкие солдаты могут выступать в определенной степени в качестве наблюдателей. "Еще одним важным вопросом является безопасность и эксплуатация Запорожской атомной электростанции. Как известно, большая часть электроэнергии, используемой на территориях, контролируемых Россией и Украиной, поступает с этой электростанции. В этой области, где стороны не доверяют друг другу в действиях, могут принять участие турецкие солдаты и эксперты; это один из редких вариантов, который могут принять обе стороны", - подчеркнул аналитик. Озер не исключил, что в ближайшее время делегации, состоящие из высокопоставленных чиновников, таких как министр иностранных дел, министр обороны, продолжат переговоры в Стамбуле. "Можно сказать, что Хакан Фидан работает над этой зигзагообразной дипломатией, чтобы четко понять позиции сторон и проработать вклад и решения, которые Анкара может внести в этот процесс", - подчеркнул аналитик. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
россия, мировая экономика, украина, стамбул, рф, владимир мединский, сергей лавров, дональд трамп, мид рф, мид
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, УКРАИНА, Стамбул, РФ, Владимир Мединский, Сергей Лавров, Дональд Трамп, МИД РФ, МИД
05:47 28.05.2025
 
Эксперт рассказал, когда могут возобновиться переговоры России и Украины

Турецкий политолог Озер: переговоры России и Украины могут продолжиться в Стамбуле

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АНКАРА, 28 мая – ПРАЙМ. Переговоры делегаций РФ и Украины, скорее всего, будут продолжены в ближайшее время в Стамбуле, Турция хочет взять на себя инициативу по Украине на фоне усталости США от конфликта, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.
При выборе места проведения второго раунда переговоров между РФ и Украиной Москва предпочла бы снова Турцию, в Стамбуле хорошо, заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров.
"Недавние заявления команды президента США Дональда Трампа о возможности выхода из мирных переговоров вынудили Турцию проводить независимую дипломатию в отношении Украины. Челночная дипломатия министра иностранных дел Турции Хакана Фидана между Москвой и Киевом свидетельствует о том, что администрация Анкары готова взять на себя инициативу в украинском кризисе", - заявил аналитик.
По его словам, в Москве категорически против того, чтобы в регионе конфликта находились военные из европейских стран, турецкие солдаты могут выступать в определенной степени в качестве наблюдателей.
"Еще одним важным вопросом является безопасность и эксплуатация Запорожской атомной электростанции. Как известно, большая часть электроэнергии, используемой на территориях, контролируемых Россией и Украиной, поступает с этой электростанции. В этой области, где стороны не доверяют друг другу в действиях, могут принять участие турецкие солдаты и эксперты; это один из редких вариантов, который могут принять обе стороны", - подчеркнул аналитик.
Озер не исключил, что в ближайшее время делегации, состоящие из высокопоставленных чиновников, таких как министр иностранных дел, министр обороны, продолжат переговоры в Стамбуле.
"Можно сказать, что Хакан Фидан работает над этой зигзагообразной дипломатией, чтобы четко понять позиции сторон и проработать вклад и решения, которые Анкара может внести в этот процесс", - подчеркнул аналитик.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаУКРАИНАСтамбулРФВладимир МединскийСергей ЛавровДональд ТрампМИД РФМИД
 
 
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