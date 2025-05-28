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Эксперт рассказал, когда могут возобновиться переговоры России и Украины
Эксперт рассказал, когда могут возобновиться переговоры России и Украины - 28.05.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, когда могут возобновиться переговоры России и Украины
Переговоры делегаций РФ и Украины, скорее всего, будут продолжены в ближайшее время в Стамбуле, Турция хочет взять на себя инициативу по Украине на фоне... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T05:47+0300
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АНКАРА, 28 мая – ПРАЙМ. Переговоры делегаций РФ и Украины, скорее всего, будут продолжены в ближайшее время в Стамбуле, Турция хочет взять на себя инициативу по Украине на фоне усталости США от конфликта, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.
При выборе места проведения второго раунда переговоров между РФ и Украиной Москва предпочла бы снова Турцию, в Стамбуле хорошо, заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров.
"Недавние заявления команды президента США Дональда Трампа о возможности выхода из мирных переговоров вынудили Турцию проводить независимую дипломатию в отношении Украины. Челночная дипломатия министра иностранных дел Турции Хакана Фидана между Москвой и Киевом свидетельствует о том, что администрация Анкары готова взять на себя инициативу в украинском кризисе", - заявил аналитик.
По его словам, в Москве категорически против того, чтобы в регионе конфликта находились военные из европейских стран, турецкие солдаты могут выступать в определенной степени в качестве наблюдателей.
"Еще одним важным вопросом является безопасность и эксплуатация Запорожской атомной электростанции. Как известно, большая часть электроэнергии, используемой на территориях, контролируемых Россией и Украиной, поступает с этой электростанции. В этой области, где стороны не доверяют друг другу в действиях, могут принять участие турецкие солдаты и эксперты; это один из редких вариантов, который могут принять обе стороны", - подчеркнул аналитик.
Озер не исключил, что в ближайшее время делегации, состоящие из высокопоставленных чиновников, таких как министр иностранных дел, министр обороны, продолжат переговоры в Стамбуле.
"Можно сказать, что Хакан Фидан работает над этой зигзагообразной дипломатией, чтобы четко понять позиции сторон и проработать вклад и решения, которые Анкара может внести в этот процесс", - подчеркнул аналитик.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
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Эксперт рассказал, когда могут возобновиться переговоры России и Украины
Турецкий политолог Озер: переговоры России и Украины могут продолжиться в Стамбуле
АНКАРА, 28 мая – ПРАЙМ. Переговоры делегаций РФ и Украины, скорее всего, будут продолжены в ближайшее время в Стамбуле, Турция хочет взять на себя инициативу по Украине на фоне усталости США от конфликта, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.
При выборе места проведения второго раунда переговоров между РФ и Украиной Москва предпочла бы снова Турцию, в Стамбуле хорошо, заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров.
"Недавние заявления команды президента США Дональда Трампа о возможности выхода из мирных переговоров вынудили Турцию проводить независимую дипломатию в отношении Украины. Челночная дипломатия министра иностранных дел Турции Хакана Фидана между Москвой и Киевом свидетельствует о том, что администрация Анкары готова взять на себя инициативу в украинском кризисе", - заявил аналитик.
По его словам, в Москве категорически против того, чтобы в регионе конфликта находились военные из европейских стран, турецкие солдаты могут выступать в определенной степени в качестве наблюдателей.
"Еще одним важным вопросом является безопасность и эксплуатация Запорожской атомной электростанции. Как известно, большая часть электроэнергии, используемой на территориях, контролируемых Россией и Украиной, поступает с этой электростанции. В этой области, где стороны не доверяют друг другу в действиях, могут принять участие турецкие солдаты и эксперты; это один из редких вариантов, который могут принять обе стороны", - подчеркнул аналитик.
Озер не исключил, что в ближайшее время делегации, состоящие из высокопоставленных чиновников, таких как министр иностранных дел, министр обороны, продолжат переговоры в Стамбуле.
"Можно сказать, что Хакан Фидан работает над этой зигзагообразной дипломатией, чтобы четко понять позиции сторон и проработать вклад и решения, которые Анкара может внести в этот процесс", - подчеркнул аналитик.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.