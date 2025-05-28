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Эксперты оценили ситуацию на рынке алмазов

Эксперты оценили ситуацию на рынке алмазов - 28.05.2025, ПРАЙМ

Эксперты оценили ситуацию на рынке алмазов

Серьезных улучшений на глобальном рынке алмазов в ближайшее время ждать не стоит, так как в отрасли сохраняется кризис, который усугубляет неопределенность... | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T05:17+0300

2025-05-28T05:17+0300

2025-05-28T05:17+0300

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Серьезных улучшений на глобальном рынке алмазов в ближайшее время ждать не стоит, так как в отрасли сохраняется кризис, который усугубляет неопределенность спроса из-за тарифов США, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Производители бриллиантов в Сурате, центре огранки камней Индии, впервые за много лет стали приостанавливать работу в летний сезон на фоне снижения спроса и угрозы высоких тарифов США, об этом ранее в мае написал индийский журнал в сфере ювелирных изделий JewelBuzz. За пять лет стоимость алмазов сократилась на 21,3% - до 93,28 доллара за карат (по состоянию на 26 мая) - тогда индекс международной алмазной биржи IDEX составлял 118,55 доллара. С пикового значения марта 2022 года индекс цен на драгоценные камни упал на 41,1%. Тогда алмазы стоили примерно 158,39 доллара за карат. "Это подчеркивает сохранение кризиса в отрасли ... Некоторые гранильные фабрики города Сурат в Индии, где ограняются около 90% алмазов, добытых в мире, начали снижать производственную активность, отправляя сотрудников в отпуска (где-то даже в неоплачиваемые) на фоне сезонных факторов и в целом неопределенности со спросом ввиду тарифов США", - прокомментировал аналитик "БКС Мир инвестиций" Ахмед Алиев. Аналогичного мнения придерживается независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. "В Индии до сих сохраняются их приличные запасы, и я бы не стал ждать активизации на глобальном рынке ее гранильных предприятий, способных расширить импорт камней и подтолкнуть цены на них к повышению ... В ближайшие же месяцы улучшения ситуации ждать не приходится: положение дел в экономике США и Европейского союза пока позитивом не блещет, в Индии и Китае все тоже не просто", - сказал он. По словам аналитика, кризису в отрасли поспособствовала южноафриканская международная компания De Beers, которая официально придерживает реализацию алмазов, а в реальности - продает их по-тихому с дисконтом, тем самым опуская цены в мире. К причинам, усугубляющим ситуацию на глобальном алмазном рынке, Хазанов отнес рост предложения синтетических камней, которые выпускаются свыше 20 миллионов карат в год, изменение отношения покупателей, предпочтение экономически приоритетным покупкам и т. д.

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индия, сша, москва, "бкс мир инвестиций", de beers