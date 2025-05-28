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Эксперты предупредили о новых схемах обмана школьников
Эксперты предупредили о новых схемах обмана школьников - 28.05.2025, ПРАЙМ
Эксперты предупредили о новых схемах обмана школьников
Мошеннические сайты якобы для проверки результатов Единого государственного экзамена могут стать новой схемой для обмана школьников, рассказали эксперты Angara... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T05:41+0300
2025-05-28T05:41+0300
2025-05-28T05:41+0300
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Мошеннические сайты якобы для проверки результатов Единого государственного экзамена могут стать новой схемой для обмана школьников, рассказали эксперты Angara Security в беседе с РИА Новости.
"Эксперты Angara SOC предупреждают о возможном появлении новых схем - например фейковых сайтов для "проверки результатов ЕГЭ". Напомним, что настоящие результаты можно узнать только на официальных ресурсах: checkege.rustest.ru или через портал "Госуслуг", - отметили в компании.
Как объяснила руководитель группы защиты бренда Angara SOC Мария Михайлова, мошенники нацелены не только на школьников, но и на их родителей - они хотят помочь своему ребенку, но тоже находятся в стрессе, который снижает критическое восприятие, делая людей уязвимыми перед психологическим воздействием злоумышленников.
Другим трендом в мошеннических ловушках стали фальшивые каналы в Telegram с десятками тысяч подписчиков, отзывами и якобы работающей службой поддержки. В них злоумышленники могут предлагать доступ к "эксклюзивным материалам", но вместо этого жертвы либо получают фальшивые ответы, либо вовсе теряют деньги. Обман могут выдавать низкая вовлеченность аудитории и многочисленные ошибки в демонстрируемых "скриншотах результатов".
Также эксперты напомнили про продажу так называемых "утекших ответов" или КИМов: для этого мошенники используют документы со словами "oge", "ege", "otvet", "sliv", часто добавляя к ним год и название предмета. "Ответы" на ЕГЭ предлагают от 1100 рублей, на ОГЭ - от 1150 рублей. Появились и комплексные предложения, например три предмета за 5990 рублей, четыре - за 6990, рублей пять - за 7990 рублей.
"Главное - сохранять бдительность и объяснять детям, что единственный гарантированный способ успешно сдать экзамен - это честная подготовка... Специалисты рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам, проверять официальность всех ресурсов через сайты Минпросвещения или ФИПИ, а также использовать двухфакторную аутентификацию в мессенджерах и соцсетях", - подчеркивает Михайлова.
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технологии, общество , михайлов, telegram, минпросвещения
Технологии, Общество , МИХАЙЛОВ, Telegram, Минпросвещения
Эксперты предупредили о новых схемах обмана школьников
Angara Security: фейковые сайты для проверки результатов ЕГЭ могут стать новой схемой
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Мошеннические сайты якобы для проверки результатов Единого государственного экзамена могут стать новой схемой для обмана школьников, рассказали эксперты Angara Security в беседе с РИА Новости.
"Эксперты Angara SOC предупреждают о возможном появлении новых схем - например фейковых сайтов для "проверки результатов ЕГЭ". Напомним, что настоящие результаты можно узнать только на официальных ресурсах: checkege.rustest.ru или через портал "Госуслуг", - отметили в компании.
Как объяснила руководитель группы защиты бренда Angara SOC Мария Михайлова, мошенники нацелены не только на школьников, но и на их родителей - они хотят помочь своему ребенку, но тоже находятся в стрессе, который снижает критическое восприятие, делая людей уязвимыми перед психологическим воздействием злоумышленников.
Другим трендом в мошеннических ловушках стали фальшивые каналы в Telegram с десятками тысяч подписчиков, отзывами и якобы работающей службой поддержки. В них злоумышленники могут предлагать доступ к "эксклюзивным материалам", но вместо этого жертвы либо получают фальшивые ответы, либо вовсе теряют деньги. Обман могут выдавать низкая вовлеченность аудитории и многочисленные ошибки в демонстрируемых "скриншотах результатов".
Также эксперты напомнили про продажу так называемых "утекших ответов" или КИМов: для этого мошенники используют документы со словами "oge", "ege", "otvet", "sliv", часто добавляя к ним год и название предмета. "Ответы" на ЕГЭ предлагают от 1100 рублей, на ОГЭ - от 1150 рублей. Появились и комплексные предложения, например три предмета за 5990 рублей, четыре - за 6990, рублей пять - за 7990 рублей.
"Главное - сохранять бдительность и объяснять детям, что единственный гарантированный способ успешно сдать экзамен - это честная подготовка... Специалисты рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам, проверять официальность всех ресурсов через сайты Минпросвещения или ФИПИ, а также использовать двухфакторную аутентификацию в мессенджерах и соцсетях", - подчеркивает Михайлова.