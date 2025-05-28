Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты предупредили о новых схемах обмана школьников - 28.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250528/eksperty-857980497.html
Эксперты предупредили о новых схемах обмана школьников
Эксперты предупредили о новых схемах обмана школьников - 28.05.2025, ПРАЙМ
Эксперты предупредили о новых схемах обмана школьников
Мошеннические сайты якобы для проверки результатов Единого государственного экзамена могут стать новой схемой для обмана школьников, рассказали эксперты Angara... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T05:41+0300
2025-05-28T05:41+0300
технологии
общество
михайлов
telegram
минпросвещения
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857980497.jpg?1748400093
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Мошеннические сайты якобы для проверки результатов Единого государственного экзамена могут стать новой схемой для обмана школьников, рассказали эксперты Angara Security в беседе с РИА Новости. "Эксперты Angara SOC предупреждают о возможном появлении новых схем - например фейковых сайтов для "проверки результатов ЕГЭ". Напомним, что настоящие результаты можно узнать только на официальных ресурсах: checkege.rustest.ru или через портал "Госуслуг", - отметили в компании. Как объяснила руководитель группы защиты бренда Angara SOC Мария Михайлова, мошенники нацелены не только на школьников, но и на их родителей - они хотят помочь своему ребенку, но тоже находятся в стрессе, который снижает критическое восприятие, делая людей уязвимыми перед психологическим воздействием злоумышленников. Другим трендом в мошеннических ловушках стали фальшивые каналы в Telegram с десятками тысяч подписчиков, отзывами и якобы работающей службой поддержки. В них злоумышленники могут предлагать доступ к "эксклюзивным материалам", но вместо этого жертвы либо получают фальшивые ответы, либо вовсе теряют деньги. Обман могут выдавать низкая вовлеченность аудитории и многочисленные ошибки в демонстрируемых "скриншотах результатов". Также эксперты напомнили про продажу так называемых "утекших ответов" или КИМов: для этого мошенники используют документы со словами "oge", "ege", "otvet", "sliv", часто добавляя к ним год и название предмета. "Ответы" на ЕГЭ предлагают от 1100 рублей, на ОГЭ - от 1150 рублей. Появились и комплексные предложения, например три предмета за 5990 рублей, четыре - за 6990, рублей пять - за 7990 рублей. "Главное - сохранять бдительность и объяснять детям, что единственный гарантированный способ успешно сдать экзамен - это честная подготовка... Специалисты рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам, проверять официальность всех ресурсов через сайты Минпросвещения или ФИПИ, а также использовать двухфакторную аутентификацию в мессенджерах и соцсетях", - подчеркивает Михайлова.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество , михайлов, telegram, минпросвещения
Технологии, Общество , МИХАЙЛОВ, Telegram, Минпросвещения
05:41 28.05.2025
 
Эксперты предупредили о новых схемах обмана школьников

Angara Security: фейковые сайты для проверки результатов ЕГЭ могут стать новой схемой

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Мошеннические сайты якобы для проверки результатов Единого государственного экзамена могут стать новой схемой для обмана школьников, рассказали эксперты Angara Security в беседе с РИА Новости.
"Эксперты Angara SOC предупреждают о возможном появлении новых схем - например фейковых сайтов для "проверки результатов ЕГЭ". Напомним, что настоящие результаты можно узнать только на официальных ресурсах: checkege.rustest.ru или через портал "Госуслуг", - отметили в компании.
Как объяснила руководитель группы защиты бренда Angara SOC Мария Михайлова, мошенники нацелены не только на школьников, но и на их родителей - они хотят помочь своему ребенку, но тоже находятся в стрессе, который снижает критическое восприятие, делая людей уязвимыми перед психологическим воздействием злоумышленников.
Другим трендом в мошеннических ловушках стали фальшивые каналы в Telegram с десятками тысяч подписчиков, отзывами и якобы работающей службой поддержки. В них злоумышленники могут предлагать доступ к "эксклюзивным материалам", но вместо этого жертвы либо получают фальшивые ответы, либо вовсе теряют деньги. Обман могут выдавать низкая вовлеченность аудитории и многочисленные ошибки в демонстрируемых "скриншотах результатов".
Также эксперты напомнили про продажу так называемых "утекших ответов" или КИМов: для этого мошенники используют документы со словами "oge", "ege", "otvet", "sliv", часто добавляя к ним год и название предмета. "Ответы" на ЕГЭ предлагают от 1100 рублей, на ОГЭ - от 1150 рублей. Появились и комплексные предложения, например три предмета за 5990 рублей, четыре - за 6990, рублей пять - за 7990 рублей.
"Главное - сохранять бдительность и объяснять детям, что единственный гарантированный способ успешно сдать экзамен - это честная подготовка... Специалисты рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам, проверять официальность всех ресурсов через сайты Минпросвещения или ФИПИ, а также использовать двухфакторную аутентификацию в мессенджерах и соцсетях", - подчеркивает Михайлова.
 
ТехнологииОбществоМИХАЙЛОВTelegramМинпросвещения
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала