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Эксперты рассказали о росте спроса на обручальные кольца - 28.05.2025, ПРАЙМ
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Эксперты рассказали о росте спроса на обручальные кольца
Эксперты рассказали о росте спроса на обручальные кольца - 28.05.2025, ПРАЙМ
Эксперты рассказали о росте спроса на обручальные кольца
Спрос на обручальные кольца этой весной вырос в РФ на 17% по сравнению с тем же периодом 2024 года , особенно активно украшения покупали жители Краснодара,... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T06:35+0300
2025-05-28T07:53+0300
бизнес
россия
sokolov
экономика
ювелирные украшения
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Спрос на обручальные кольца этой весной вырос в РФ на 17% по сравнению с тем же периодом 2024 года , особенно активно украшения покупали жители Краснодара, Калининграда и Сочи, подсчитали для РИА Новости аналитики ювелирного холдинга Sokolov. "С марта по май 2025 года объем продаж обручальных колец вырос на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Пик спроса пришелся на март. Особенно активно кольца покупали жители Краснодара (+80%), Калининграда (+62%) и Сочи (+53%) - эти города продемонстрировали наибольшие темпы роста", - говорится в исследовании, проведенном на основе обезличенных данных. Отмечается, что помолвочные кольца тоже не остались без внимания: спрос на них вырос на 9%, а самый высокий объем продаж зафиксирован в Краснодаре, Калининграде и Ростове-на-Дону. В свою очередь средний чек на кольца также увеличился. Так, в мае средняя стоимость обручального кольца по стране составила 26,4 тысячи рублей - на 17% больше, чем в марте. Средняя цена помолвочного кольца выросла на треть, достигнув 17,3 тысячи рублей. По подсчетам специалистов, весной этого года россияне отдавали предпочтение серебру и красному золоту при выборе обручальных колец, тогда как для помолвочных украшений чаще выбирали серебро и белое золото. Что касается вставок, в обручальных кольцах лидировали бриллианты, а в помолвочных - фианиты.
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бизнес, россия, sokolov, ювелирные украшения
Бизнес, РОССИЯ, Sokolov, Экономика, ювелирные украшения
06:35 28.05.2025 (обновлено: 07:53 28.05.2025)
 
Эксперты рассказали о росте спроса на обручальные кольца

Sokolov: спрос на обручальные кольца этой весной вырос на 17%

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКольца
Кольца - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Спрос на обручальные кольца этой весной вырос в РФ на 17% по сравнению с тем же периодом 2024 года , особенно активно украшения покупали жители Краснодара, Калининграда и Сочи, подсчитали для РИА Новости аналитики ювелирного холдинга Sokolov.
"С марта по май 2025 года объем продаж обручальных колец вырос на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Пик спроса пришелся на март. Особенно активно кольца покупали жители Краснодара (+80%), Калининграда (+62%) и Сочи (+53%) - эти города продемонстрировали наибольшие темпы роста", - говорится в исследовании, проведенном на основе обезличенных данных.
Отмечается, что помолвочные кольца тоже не остались без внимания: спрос на них вырос на 9%, а самый высокий объем продаж зафиксирован в Краснодаре, Калининграде и Ростове-на-Дону.
В свою очередь средний чек на кольца также увеличился. Так, в мае средняя стоимость обручального кольца по стране составила 26,4 тысячи рублей - на 17% больше, чем в марте. Средняя цена помолвочного кольца выросла на треть, достигнув 17,3 тысячи рублей.
По подсчетам специалистов, весной этого года россияне отдавали предпочтение серебру и красному золоту при выборе обручальных колец, тогда как для помолвочных украшений чаще выбирали серебро и белое золото. Что касается вставок, в обручальных кольцах лидировали бриллианты, а в помолвочных - фианиты.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯSokolovювелирные украшения
 
 
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