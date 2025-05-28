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Новак поручил мониторить производство энергооборудования
Новак поручил мониторить производство энергооборудования - 28.05.2025, ПРАЙМ
Новак поручил мониторить производство энергооборудования
Вице-премьер России Александр Новак поручил Минэнерго и Минпромторгу вести мониторинг своевременного производства энергетического оборудования и оснащения им... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T22:12+0300
2025-05-28T22:12+0300
2025-05-28T22:13+0300
энергетика
александр новак
мониторинг
производство
энергооборудование
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак поручил Минэнерго и Минпромторгу вести мониторинг своевременного производства энергетического оборудования и оснащения им модернизируемых и строящихся генерирующих мощностей, сообщил кабмин РФ. Новак на площадке координационного центра правительства провел установочное совещание по теме "Производство, ремонт и сервисное обслуживание энергетического оборудования". "По итогам совещания вице-премьер поручил Минэнерго и Минпромторгу вести мониторинг своевременного производства и оснащения модернизируемых и строящихся генерирующих мощностей энергетическим оборудованием", - говорится в сообщении. Отмечается, что Новак также поручил обеспечить своевременный ремонт энергооборудования и его сервисное обслуживание силами отечественных предприятий.
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александр новак, мониторинг, производство, энергооборудование
Энергетика, Александр Новак, мониторинг, производство, Энергооборудование
Новак поручил мониторить производство энергооборудования
Новак поручил мониторить производство энергооборудования и оснащение им объектов генерации
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак поручил Минэнерго и Минпромторгу вести мониторинг своевременного производства энергетического оборудования и оснащения им модернизируемых и строящихся генерирующих мощностей, сообщил кабмин РФ.
Новак на площадке координационного центра правительства провел установочное совещание по теме "Производство, ремонт и сервисное обслуживание энергетического оборудования".
"По итогам совещания вице-премьер поручил Минэнерго и Минпромторгу вести мониторинг своевременного производства и оснащения модернизируемых и строящихся генерирующих мощностей энергетическим оборудованием", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что Новак также поручил обеспечить своевременный ремонт энергооборудования и его сервисное обслуживание силами отечественных предприятий.