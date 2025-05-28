https://1prime.ru/20250528/energooborudovanie-858005116.html

Новак поручил мониторить производство энергооборудования

Новак поручил мониторить производство энергооборудования - 28.05.2025, ПРАЙМ

Новак поручил мониторить производство энергооборудования

Вице-премьер России Александр Новак поручил Минэнерго и Минпромторгу вести мониторинг своевременного производства энергетического оборудования и оснащения им... | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T22:12+0300

2025-05-28T22:12+0300

2025-05-28T22:13+0300

энергетика

александр новак

мониторинг

производство

энергооборудование

https://cdnn.1prime.ru/img/84233/44/842334477_0:156:3089:1893_1920x0_80_0_0_a2cbdeaede5fd9e22b964869f951b85f.jpg

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак поручил Минэнерго и Минпромторгу вести мониторинг своевременного производства энергетического оборудования и оснащения им модернизируемых и строящихся генерирующих мощностей, сообщил кабмин РФ. Новак на площадке координационного центра правительства провел установочное совещание по теме "Производство, ремонт и сервисное обслуживание энергетического оборудования". "По итогам совещания вице-премьер поручил Минэнерго и Минпромторгу вести мониторинг своевременного производства и оснащения модернизируемых и строящихся генерирующих мощностей энергетическим оборудованием", - говорится в сообщении. Отмечается, что Новак также поручил обеспечить своевременный ремонт энергооборудования и его сервисное обслуживание силами отечественных предприятий.

https://1prime.ru/20250526/neft-857939462.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

александр новак, мониторинг, производство, энергооборудование