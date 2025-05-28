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Евро дешевеет к доллару перед выходом статданных по Германии и Франции
Евро дешевеет к доллару перед выходом статданных по Германии и Франции - 28.05.2025, ПРАЙМ
Евро дешевеет к доллару перед выходом статданных по Германии и Франции
Курс евро к доллару снижается в среду утром перед выходом окончательной оценки ВВП Франции за первый квартал и сведений по состоянию рынка труда в Германии,... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T08:24+0300
2025-05-28T08:24+0300
2025-05-28T08:24+0300
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Курс евро к доллару снижается в среду утром перед выходом окончательной оценки ВВП Франции за первый квартал и сведений по состоянию рынка труда в Германии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.09 мск курс евро к доллару опускался до 1,1304 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1329 доллара за евро. Курс доллара к иене в то же время рос до 144,41 иены со 144,32 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,2%, до 99,8 пункта. В среду планируется публикация окончательной оценки ВВП Франции в первом квартале 2025 года от Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee). Согласно предварительным данным, ВВП страны за этот период вырос на 0,1% в квартальном выражении. Кроме того, Федеральное агентство по трудоустройству Германии обнародует данные по безработице в стране. Аналитики предполагают, что в мае показатель остался на уровне предыдущего месяца в 6,3%.
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евро, доллар сша, рынок
Экономика, евро, Доллар США, Рынок
Евро дешевеет к доллару перед выходом статданных по Германии и Франции
Евро дешевеет к доллару перед выходом оценки ВВП Франции и данных по рынку труда Германии
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Курс евро к доллару снижается в среду утром перед выходом окончательной оценки ВВП Франции за первый квартал и сведений по состоянию рынка труда в Германии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.09 мск курс евро к доллару опускался до 1,1304 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1329 доллара за евро.
Курс доллара к иене в то же время рос до 144,41 иены со 144,32 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,2%, до 99,8 пункта.
В среду планируется публикация окончательной оценки ВВП Франции в первом квартале 2025 года от Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee). Согласно предварительным данным, ВВП страны за этот период вырос на 0,1% в квартальном выражении.
Кроме того, Федеральное агентство по трудоустройству Германии обнародует данные по безработице в стране. Аналитики предполагают, что в мае показатель остался на уровне предыдущего месяца в 6,3%.
Доллар укрепляется к евро и иене