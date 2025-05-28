https://1prime.ru/20250528/evro-857982588.html

Евро дешевеет к доллару перед выходом статданных по Германии и Франции

Евро дешевеет к доллару перед выходом статданных по Германии и Франции - 28.05.2025, ПРАЙМ

Евро дешевеет к доллару перед выходом статданных по Германии и Франции

Курс евро к доллару снижается в среду утром перед выходом окончательной оценки ВВП Франции за первый квартал и сведений по состоянию рынка труда в Германии,... | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T08:24+0300

2025-05-28T08:24+0300

2025-05-28T08:24+0300

экономика

евро

доллар сша

рынок

https://cdnn.1prime.ru/img/83317/87/833178736_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3e49b138f13b5ce1e6794fca069e61be.jpg

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Курс евро к доллару снижается в среду утром перед выходом окончательной оценки ВВП Франции за первый квартал и сведений по состоянию рынка труда в Германии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.09 мск курс евро к доллару опускался до 1,1304 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1329 доллара за евро. Курс доллара к иене в то же время рос до 144,41 иены со 144,32 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,2%, до 99,8 пункта. В среду планируется публикация окончательной оценки ВВП Франции в первом квартале 2025 года от Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee). Согласно предварительным данным, ВВП страны за этот период вырос на 0,1% в квартальном выражении. Кроме того, Федеральное агентство по трудоустройству Германии обнародует данные по безработице в стране. Аналитики предполагают, что в мае показатель остался на уровне предыдущего месяца в 6,3%.

https://1prime.ru/20250527/dollar-857974002.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

евро, доллар сша, рынок