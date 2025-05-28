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Эксперт оценил риски для российских инвесторов от криптовалютных фьючерсов

Эксперт оценил риски для российских инвесторов от криптовалютных фьючерсов - 28.05.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил риски для российских инвесторов от криптовалютных фьючерсов

После разрешения Центробанком РФ квалифицированным инвесторам заключать сделки с деривативами на криптовалюты брокеры смогут протестировать новый механизм, не... | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T17:00+0300

2025-05-28T17:00+0300

2025-05-28T17:00+0300

экономика

россия

финансы

рынок криптовалюты

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. После разрешения Центробанком РФ квалифицированным инвесторам заключать сделки с деривативами на криптовалюты брокеры смогут протестировать новый механизм, не подвергая неподготовленных участников избыточным рискам, считает начальник управления торговых операций компании "ВТБ Мои Инвестиции" Сергей Селютин. ЦБ РФ ранее в среду опубликовал документ, закрепляющий право квалифицированных инвесторов на сделки с производными финансовыми инструментами на криптовалюты. При этом регулятор по-прежнему не рекомендует финансовым организациям и их клиентам инвестировать непосредственно в криптовалюты. "То, что доступ пока есть только для квалифицированных инвесторов — логично. Это дает возможность протестировать механизм и не подвергать неподготовленных участников избыточным рискам", - отмечает Селютин. С точки зрения инвесторов решение регулятора даст им возможность легально работать с инструментами, привязанными к криптовалютам — применять более "продвинутые" инвестиционные стратегии, зарабатывать на изменениях криптовалютных курсов, хеджировать риски, и важно, что все это теперь можно делать по понятным правилам и базовой защитой со стороны государства, добавил он. "Для брокеров это, безусловно, шанс расширить продуктовую линейку. В первую очередь — за счёт фьючерсов или структурных облигаций на биткоин или других крупных криптоактивов. Скорее всего, первые инструменты будут выпущены с привязкой к динамике цен биткоина, как самой ликвидной цифровой валюте", - также оценил Селютин.

https://1prime.ru/20250528/mosbirzha-857996280.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, рынок криптовалюты