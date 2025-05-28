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Эксперт оценил риски для российских инвесторов от криптовалютных фьючерсов
Эксперт оценил риски для российских инвесторов от криптовалютных фьючерсов - 28.05.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил риски для российских инвесторов от криптовалютных фьючерсов
После разрешения Центробанком РФ квалифицированным инвесторам заключать сделки с деривативами на криптовалюты брокеры смогут протестировать новый механизм, не... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T17:00+0300
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. После разрешения Центробанком РФ квалифицированным инвесторам заключать сделки с деривативами на криптовалюты брокеры смогут протестировать новый механизм, не подвергая неподготовленных участников избыточным рискам, считает начальник управления торговых операций компании "ВТБ Мои Инвестиции" Сергей Селютин. ЦБ РФ ранее в среду опубликовал документ, закрепляющий право квалифицированных инвесторов на сделки с производными финансовыми инструментами на криптовалюты. При этом регулятор по-прежнему не рекомендует финансовым организациям и их клиентам инвестировать непосредственно в криптовалюты. "То, что доступ пока есть только для квалифицированных инвесторов — логично. Это дает возможность протестировать механизм и не подвергать неподготовленных участников избыточным рискам", - отмечает Селютин. С точки зрения инвесторов решение регулятора даст им возможность легально работать с инструментами, привязанными к криптовалютам — применять более "продвинутые" инвестиционные стратегии, зарабатывать на изменениях криптовалютных курсов, хеджировать риски, и важно, что все это теперь можно делать по понятным правилам и базовой защитой со стороны государства, добавил он. "Для брокеров это, безусловно, шанс расширить продуктовую линейку. В первую очередь — за счёт фьючерсов или структурных облигаций на биткоин или других крупных криптоактивов. Скорее всего, первые инструменты будут выпущены с привязкой к динамике цен биткоина, как самой ликвидной цифровой валюте", - также оценил Селютин.
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россия, финансы, рынок криптовалюты
Экономика, РОССИЯ, Финансы, рынок криптовалюты
Эксперт оценил риски для российских инвесторов от криптовалютных фьючерсов
Селютин: криптовалютные фьючерсы не подвергнут российских инвесторов особому риску
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. После разрешения Центробанком РФ квалифицированным инвесторам заключать сделки с деривативами на криптовалюты брокеры смогут протестировать новый механизм, не подвергая неподготовленных участников избыточным рискам, считает начальник управления торговых операций компании "ВТБ Мои Инвестиции" Сергей Селютин.
ЦБ РФ ранее в среду опубликовал документ, закрепляющий право квалифицированных инвесторов на сделки с производными финансовыми инструментами на криптовалюты. При этом регулятор по-прежнему не рекомендует финансовым организациям и их клиентам инвестировать непосредственно в криптовалюты.
"То, что доступ пока есть только для квалифицированных инвесторов — логично. Это дает возможность протестировать механизм и не подвергать неподготовленных участников избыточным рискам", - отмечает Селютин.
С точки зрения инвесторов решение регулятора даст им возможность легально работать с инструментами, привязанными к криптовалютам — применять более "продвинутые" инвестиционные стратегии, зарабатывать на изменениях криптовалютных курсов, хеджировать риски, и важно, что все это теперь можно делать по понятным правилам и базовой защитой со стороны государства, добавил он.
"Для брокеров это, безусловно, шанс расширить продуктовую линейку. В первую очередь — за счёт фьючерсов или структурных облигаций на биткоин или других крупных криптоактивов. Скорее всего, первые инструменты будут выпущены с привязкой к динамике цен биткоина, как самой ликвидной цифровой валюте", - также оценил Селютин.
Мосбиржа летом предложит инвесторам расчетный фьючерс на биткоин