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Генпрокуратура России и Лаоса подписали программу сотрудничества - 28.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250528/genprokuratura-857980387.html
Генпрокуратура России и Лаоса подписали программу сотрудничества
Генпрокуратура России и Лаоса подписали программу сотрудничества - 28.05.2025, ПРАЙМ
Генпрокуратура России и Лаоса подписали программу сотрудничества
Генеральная прокуратура Российской Федерации и Верховная народная прокуратура Лаосской Народно-Демократической республики подписали программу сотрудничества на... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T05:32+0300
2025-05-28T05:32+0300
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура Российской Федерации и Верховная народная прокуратура Лаосской Народно-Демократической республики подписали программу сотрудничества на 2025–2026 годы, сообщает ГП РФ. Краснов прибыл с визитом во Вьентьян во вторник. Это первый визит генпрокурора РФ в Лаос. Свой визит генпрокурор начал с возложения цветов к памятнику советских летчиков, погибших при оказании помощи лаосскому народу во время войны в Индокитае. "В завершение встречи стороны подписали Программу сотрудничества между Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Верховной народной прокуратурой Лаосской Народно-Демократической Республики на 2025–2026 годы", - говорится в сообщении. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, приветствуя иностранного коллегу, отметил, что вектор развития двустороннего межпрокурорского сотрудничества, определенный в ходе встречи во Владивостоке в сентябре прошлого года, в полной мере отвечает долгосрочным ориентирам, обозначенным президентами двух стран Владимиром Путиным и Тхонглуном Сисулитом. Он подчеркнул, что подписанная программа межведомственного взаимодействия станет практическим воплощением ранее заключенного соглашения, будет способствовать дальнейшему укреплению связей на экспертном уровне. Также в этой связи глава российского надзорного ведомства поблагодарил иностранного коллегу и его подчиненных за конструктивную позицию при подготовке проекта документа. Краснов напомнил, что по-прежнему актуально предложение относительно участия работников лаосской прокуратуры в образовательных курсах на базе ведомственного университета по тематике противодействия коррупции, киберпреступности, незаконному обороту наркотиков и другим актуальным вопросам, требующим постоянного получения экспертами новых знаний и навыков. Уточняется, что Генпрокурор России также предложил продолжить взаимодействие в формате проведения выездных лекций для прокурорских работников России и Лаоса. "Хочу подчеркнуть, что российская прокуратура открыта для профессионального диалога по самым разнообразным направлениям. Мы готовы всеми имеющимися в нашем арсенале средствами расширять взаимодействие, обмениваться опытом и лучшими практиками защиты прав граждан и борьбы с преступностью", – сказал он.
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россия, мировая экономика, рф, лаос, москва, игорь краснов, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, Лаос, МОСКВА, Игорь Краснов, Владимир Путин
05:32 28.05.2025
 
Генпрокуратура России и Лаоса подписали программу сотрудничества

ГП России и Верховная народная прокуратура Лаоса подписали программу сотрудничества

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура Российской Федерации и Верховная народная прокуратура Лаосской Народно-Демократической республики подписали программу сотрудничества на 2025–2026 годы, сообщает ГП РФ.
Краснов прибыл с визитом во Вьентьян во вторник. Это первый визит генпрокурора РФ в Лаос. Свой визит генпрокурор начал с возложения цветов к памятнику советских летчиков, погибших при оказании помощи лаосскому народу во время войны в Индокитае.
"В завершение встречи стороны подписали Программу сотрудничества между Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Верховной народной прокуратурой Лаосской Народно-Демократической Республики на 2025–2026 годы", - говорится в сообщении.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, приветствуя иностранного коллегу, отметил, что вектор развития двустороннего межпрокурорского сотрудничества, определенный в ходе встречи во Владивостоке в сентябре прошлого года, в полной мере отвечает долгосрочным ориентирам, обозначенным президентами двух стран Владимиром Путиным и Тхонглуном Сисулитом.
Он подчеркнул, что подписанная программа межведомственного взаимодействия станет практическим воплощением ранее заключенного соглашения, будет способствовать дальнейшему укреплению связей на экспертном уровне. Также в этой связи глава российского надзорного ведомства поблагодарил иностранного коллегу и его подчиненных за конструктивную позицию при подготовке проекта документа.
Краснов напомнил, что по-прежнему актуально предложение относительно участия работников лаосской прокуратуры в образовательных курсах на базе ведомственного университета по тематике противодействия коррупции, киберпреступности, незаконному обороту наркотиков и другим актуальным вопросам, требующим постоянного получения экспертами новых знаний и навыков.
Уточняется, что Генпрокурор России также предложил продолжить взаимодействие в формате проведения выездных лекций для прокурорских работников России и Лаоса.
"Хочу подчеркнуть, что российская прокуратура открыта для профессионального диалога по самым разнообразным направлениям. Мы готовы всеми имеющимися в нашем арсенале средствами расширять взаимодействие, обмениваться опытом и лучшими практиками защиты прав граждан и борьбы с преступностью", – сказал он.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаРФЛаосМОСКВАИгорь КрасновВладимир Путин
 
 
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