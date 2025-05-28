https://1prime.ru/20250528/germaniya-857992378.html
Мерц пообещал сделать все, чтобы Nord Stream 2 AG не был запущен
Мерц пообещал сделать все, чтобы Nord Stream 2 AG не был запущен - 28.05.2025, ПРАЙМ
Мерц пообещал сделать все, чтобы Nord Stream 2 AG не был запущен
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сделает все возможное, чтобы газопровод "Северный поток 2" не был запущен. | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T15:08+0300
2025-05-28T15:08+0300
2025-05-28T15:08+0300
энергетика
газ
германия
фридрих мерц
владимир зеленский
северный поток - 2
https://cdnn.1prime.ru/img/83279/57/832795787_0:63:1710:1025_1920x0_80_0_0_c918129006ae3da9fdbcc6b5988d219e.jpg
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сделает все возможное, чтобы газопровод "Северный поток 2" не был запущен. "Я говорю за ФРГ. В этой связи мы сделаем все, чтобы "Северный поток 2" не мог быть снова запущен", - заявил Мерц в ходе пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским в Берлине. Газопровод "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено в сентябре 2021 года, шла работа над запуском, которая была прервана в феврале 2022 года. А в сентябре того же года взрывами были уничтожены обе нитки "Северного потока" и одна из ниток "Северного потока 2" (вторая не была повреждена). Компания Nord Stream AG сообщала, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила.
https://1prime.ru/20250512/evrokomissiya-857488681.html
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83279/57/832795787_131:0:1579:1086_1920x0_80_0_0_2b30f20038cbcf8c390a961f20ebc248.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, германия, фридрих мерц, владимир зеленский, северный поток - 2
Энергетика, Газ, ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, Северный поток - 2
Мерц пообещал сделать все, чтобы Nord Stream 2 AG не был запущен
Мерц: Германия сделает все для того, чтобы Nord Stream 2 AG не был запущен
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сделает все возможное, чтобы газопровод "Северный поток 2" не был запущен.
"Я говорю за ФРГ. В этой связи мы сделаем все, чтобы "Северный поток 2" не мог быть снова запущен", - заявил Мерц в ходе пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским в Берлине.
Газопровод "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено в сентябре 2021 года, шла работа над запуском, которая была прервана в феврале 2022 года. А в сентябре того же года взрывами были уничтожены обе нитки "Северного потока" и одна из ниток "Северного потока 2" (вторая не была повреждена). Компания Nord Stream AG сообщала, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила.
В ЕК заявили, что пока не обсуждали с США санкции против Nord Stream 2 AG