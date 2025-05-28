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Мерц пообещал сделать все, чтобы Nord Stream 2 AG не был запущен

Мерц пообещал сделать все, чтобы Nord Stream 2 AG не был запущен - 28.05.2025, ПРАЙМ

Мерц пообещал сделать все, чтобы Nord Stream 2 AG не был запущен

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сделает все возможное, чтобы газопровод "Северный поток 2" не был запущен. | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T15:08+0300

2025-05-28T15:08+0300

2025-05-28T15:08+0300

энергетика

газ

германия

фридрих мерц

владимир зеленский

северный поток - 2

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сделает все возможное, чтобы газопровод "Северный поток 2" не был запущен. "Я говорю за ФРГ. В этой связи мы сделаем все, чтобы "Северный поток 2" не мог быть снова запущен", - заявил Мерц в ходе пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским в Берлине. Газопровод "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено в сентябре 2021 года, шла работа над запуском, которая была прервана в феврале 2022 года. А в сентябре того же года взрывами были уничтожены обе нитки "Северного потока" и одна из ниток "Северного потока 2" (вторая не была повреждена). Компания Nord Stream AG сообщала, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила.

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газ, германия, фридрих мерц, владимир зеленский, северный поток - 2