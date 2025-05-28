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Мерц пообещал сделать все, чтобы Nord Stream 2 AG не был запущен - 28.05.2025, ПРАЙМ
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Мерц пообещал сделать все, чтобы Nord Stream 2 AG не был запущен
Мерц пообещал сделать все, чтобы Nord Stream 2 AG не был запущен - 28.05.2025, ПРАЙМ
Мерц пообещал сделать все, чтобы Nord Stream 2 AG не был запущен
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сделает все возможное, чтобы газопровод "Северный поток 2" не был запущен. | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T15:08+0300
2025-05-28T15:08+0300
энергетика
газ
германия
фридрих мерц
владимир зеленский
северный поток - 2
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сделает все возможное, чтобы газопровод "Северный поток 2" не был запущен. "Я говорю за ФРГ. В этой связи мы сделаем все, чтобы "Северный поток 2" не мог быть снова запущен", - заявил Мерц в ходе пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским в Берлине. Газопровод "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено в сентябре 2021 года, шла работа над запуском, которая была прервана в феврале 2022 года. А в сентябре того же года взрывами были уничтожены обе нитки "Северного потока" и одна из ниток "Северного потока 2" (вторая не была повреждена). Компания Nord Stream AG сообщала, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила.
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газ, германия, фридрих мерц, владимир зеленский, северный поток - 2
Энергетика, Газ, ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, Северный поток - 2
15:08 28.05.2025
 
Мерц пообещал сделать все, чтобы Nord Stream 2 AG не был запущен

Мерц: Германия сделает все для того, чтобы Nord Stream 2 AG не был запущен

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сделает все возможное, чтобы газопровод "Северный поток 2" не был запущен.
"Я говорю за ФРГ. В этой связи мы сделаем все, чтобы "Северный поток 2" не мог быть снова запущен", - заявил Мерц в ходе пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским в Берлине.
Газопровод "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено в сентябре 2021 года, шла работа над запуском, которая была прервана в феврале 2022 года. А в сентябре того же года взрывами были уничтожены обе нитки "Северного потока" и одна из ниток "Северного потока 2" (вторая не была повреждена). Компания Nord Stream AG сообщала, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
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ЭнергетикаГазГЕРМАНИЯФридрих МерцВладимир ЗеленскийСеверный поток - 2
 
 
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