https://1prime.ru/20250528/gonkong-857979061.html
Гонконг в апреле увеличил закупки алмазов из России до максимума
Гонконг в апреле увеличил закупки алмазов из России до максимума - 28.05.2025, ПРАЙМ
Гонконг в апреле увеличил закупки алмазов из России до максимума
Гонконг в апреле увеличил закупки алмазов из России до максимума с мая прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных гонконгской статслужбы. | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T02:16+0300
2025-05-28T02:16+0300
2025-05-28T02:16+0300
рынок
экономика
россия
гонконг
москва
индия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857979061.jpg?1748387779
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Гонконг в апреле увеличил закупки алмазов из России до максимума с мая прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных гонконгской статслужбы.
Импорт вырос до 47 миллионов долларов, что в 1,6 больше уровня предыдущего месяца. В последний раз больше закупки были в мае прошлого года - на уровне 130,7 миллиона долларов.
В результате Россия в апреле поднялась на четвертое место среди основных экспортеров алмазов в Гонконг. При этом еще в прошлом месяце она была восьмой.
Основным поставщиком этих драгоценных камней на гонконгский рынок была Индия с поставками на 442 миллиона долларов. В тройку лидеров также входят Израиль (81 миллион долларов) и Южная Африка (52 миллиона).
Сам Гонконг в середине весны экспортировал алмазов на 780 миллионов долларов, что почти вдвое меньше мартовских продаж. Местные компании главным образом поставляли алмазы в США (172,5 миллиона долларов), ОАЭ (169 миллионов) и Китай (148 миллионов).
гонконг
москва
индия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, россия, гонконг, москва, индия
Рынок, Экономика, РОССИЯ, ГОНКОНГ, МОСКВА, ИНДИЯ
Гонконг в апреле увеличил закупки алмазов из России до максимума
Гонконг в апреле увеличил закупки алмазов из России до максимума с мая прошлого года
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Гонконг в апреле увеличил закупки алмазов из России до максимума с мая прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных гонконгской статслужбы.
Импорт вырос до 47 миллионов долларов, что в 1,6 больше уровня предыдущего месяца. В последний раз больше закупки были в мае прошлого года - на уровне 130,7 миллиона долларов.
В результате Россия в апреле поднялась на четвертое место среди основных экспортеров алмазов в Гонконг. При этом еще в прошлом месяце она была восьмой.
Основным поставщиком этих драгоценных камней на гонконгский рынок была Индия с поставками на 442 миллиона долларов. В тройку лидеров также входят Израиль (81 миллион долларов) и Южная Африка (52 миллиона).
Сам Гонконг в середине весны экспортировал алмазов на 780 миллионов долларов, что почти вдвое меньше мартовских продаж. Местные компании главным образом поставляли алмазы в США (172,5 миллиона долларов), ОАЭ (169 миллионов) и Китай (148 миллионов).