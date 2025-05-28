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Гонконг в апреле увеличил закупки алмазов из России до максимума

Гонконг в апреле увеличил закупки алмазов из России до максимума - 28.05.2025, ПРАЙМ

Гонконг в апреле увеличил закупки алмазов из России до максимума

Гонконг в апреле увеличил закупки алмазов из России до максимума с мая прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных гонконгской статслужбы. | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T02:16+0300

2025-05-28T02:16+0300

2025-05-28T02:16+0300

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Гонконг в апреле увеличил закупки алмазов из России до максимума с мая прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных гонконгской статслужбы. Импорт вырос до 47 миллионов долларов, что в 1,6 больше уровня предыдущего месяца. В последний раз больше закупки были в мае прошлого года - на уровне 130,7 миллиона долларов. В результате Россия в апреле поднялась на четвертое место среди основных экспортеров алмазов в Гонконг. При этом еще в прошлом месяце она была восьмой. Основным поставщиком этих драгоценных камней на гонконгский рынок была Индия с поставками на 442 миллиона долларов. В тройку лидеров также входят Израиль (81 миллион долларов) и Южная Африка (52 миллиона). Сам Гонконг в середине весны экспортировал алмазов на 780 миллионов долларов, что почти вдвое меньше мартовских продаж. Местные компании главным образом поставляли алмазы в США (172,5 миллиона долларов), ОАЭ (169 миллионов) и Китай (148 миллионов).

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