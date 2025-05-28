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Гонконг в апреле нарастил импорт золота из России в 28 раз

Гонконг в апреле нарастил импорт золота из России в 28 раз - 28.05.2025, ПРАЙМ

Гонконг в апреле нарастил импорт золота из России в 28 раз

Гонконг в апреле нарастил импорт золота из России в 28 раз в годовом выражении, следует из анализа РИА Новости данных гонконгской статслужбы. | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T04:47+0300

2025-05-28T04:47+0300

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Гонконг в апреле нарастил импорт золота из России в 28 раз в годовом выражении, следует из анализа РИА Новости данных гонконгской статслужбы. Закупки составили 367,2 миллиона долларов против 13 миллионов в апреле прошлого года. В результате Россия стала девятым основным источником золота для Гонконга в середине весны. Главным образом, экономика приобретала этот металл у ОАЭ - на 2,2 миллиарда долларов, что в 1,8 раза больше уровня годом ранее. Поставки Швейцарии этого драгоценного металла в Гонконг подскочили в 11,4 раза - до 2,1 миллиарда долларов. Тройку лидеров замыкает Австралия, чей экспорт увеличился в 1,6 раза и составил 1,4 миллиарда долларов. В целом Гонконг в апреле приобрел золота на максимальные с августа 2013 года 11,3 миллиарда долларов, при этом в прошлом году закупки составили 4,2 миллиарда долларов. Одновременно местные компании экспортировали золота на 8,4 миллиарда долларов, что вдвое больше уровня годом ранее. Главным покупателем был Китай, чей импорт за год подскочил в 1,9 раза и составил 6,1 миллиарда долларов. В тройку также входят Таиланд, который нарастил ввоз золота из Гонконга на пятую часть - до 731 миллиона долларов, и Индонезия, которая стала закупать этого драгметалла в 4,4 раза больше - на 432 миллиона долларов.

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