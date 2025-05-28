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Города стран БРИКС+ должны быть вовлечены в торговые процессы

Города стран БРИКС+ должны быть вовлечены в торговые процессы - 28.05.2025, ПРАЙМ

Города стран БРИКС+ должны быть вовлечены в торговые процессы

Города должны быть напрямую вовлечены в торговые инвестиционные процессы, считают участники генеральной ассамблеи Ассоциации городов и муниципалитетов стран... | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T00:39+0300

2025-05-28T00:39+0300

2025-05-28T00:39+0300

экономика

мировая экономика

казань

буэнос-айрес

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БУЭНОС-АЙРЕС, 28 мая - ПРАЙМ. Города должны быть напрямую вовлечены в торговые инвестиционные процессы, считают участники генеральной ассамблеи Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+, которая прошла в бразильском городе Марика, сообщили РИА Новости в ассоциации. На нее приехали десятки мэров со всего мира. "Города и муниципалитеты являются средоточением инновационной госполитики, это места, где рождаются новаторские решения... Выступаем за прямое вовлечение муниципалитетов в торговые инвестиционные процессы, сопоставляя местные экономические потребности и возможности с международным финансированием", - говорится в заявлении, принятом по итогам генассамблеи ассоциации. Участники обязались разработать усовершенствованные механизмы для трансграничного муниципального экономического партнерства среди членов ассоциации и одновременно потребовали более широкого признания роли, которую местные органы власти играют в устойчивом развитии. "Местные органы власти должны иметь.... доступ к финансированию, технологиям, человеческим ресурсам", - полагают участники ассамблеи. По мнению главы ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+, мэра Казани Ильсура Метшина, во всем мире стремительно идет урбанизация. В городах стран БРИКС живет уже около двух миллиардов человек. Поэтому именно на плечи муниципалитетов ложится ответственность за ответы на ключевые вызовы современности - адаптацию городов к изменению климата, повышение доступности жилья, создание устойчивой инфраструктуры и других, приводит ассоциация слова мэра. Ассоциация городов и муниципалитетов стран БРИКС+ была создана в июне 2024 года в Казани. Она стала одним из крупнейших в мире объединений городов, в учредительном собрании приняли участие более 200 мэров, вице-мэров и лидеров ассоциаций муниципалитетов, в которых проживают 2,6 миллиарда человек. Вступить в нее могут муниципалитеты из всех заинтересованных государств.

казань

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мировая экономика, казань, буэнос-айрес