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Госдума рассмотрит проект о корректировке параметров бюджета на 2025 год

Госдума рассмотрит проект о корректировке параметров бюджета на 2025 год - 28.05.2025, ПРАЙМ

Госдума рассмотрит проект о корректировке параметров бюджета на 2025 год

Госдума в среду рассмотрит в первом чтении законопроект о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год, который представит министр финансов РФ... | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T00:18+0300

2025-05-28T00:18+0300

2025-05-28T00:18+0300

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Госдума в среду рассмотрит в первом чтении законопроект о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год, который представит министр финансов РФ Антон Силуанов. Документ внесен правительством России. Он подготовлен на основе уточненного прогноза социально-экономического развития РФ на текущий год и исполнения бюджета за истекший период года. Прогноз роста ВВП по итогам года остался без изменений – на уровне 2,5%; оценка инфляции повышена до 7,6% с 4,5%; прогноз цены на нефть понижен до 56 долларов с 69,7 доллара за баррель; прогноз курса рубля скорректирован до 94,3 рубля за доллар с 96,5 рубля. Согласно законопроекту, прогнозируемый объем ВВП на текущий год повышается до 221,861 триллиона с 214,575 триллиона рублей. При этом доходы федерального бюджета сокращаются до 38,506 триллиона с 40,296 триллиона рублей, а расходы увеличиваются до 42,298 триллиона с 41,469 триллиона рублей. Таким образом, дефицит бюджета увеличивается до 1,7% с 0,5% ВВП. При этом общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2025 год увеличивается до 1,649 триллиона с 1,634 триллиона рублей. Приоритеты бюджета остаются неизменными. Это социальная поддержка граждан, финансовое обеспечение обороны и безопасности государства, поддержка семей участников СВО, обеспечение технологического лидерства страны. Кроме того, в первом чтении будет рассмотрен другой правительственный законопроект, вносящий изменения в Бюджетный кодекс. Они усиливают контроль за участниками бюджетного процесса и переносят на 1 октября с 15 сентября предельный срок внесения в Госдуму проекта федерального бюджета на очередной год и плановый период. При этом закрепляется обязанность всех участников бюджетного процесса использовать систему "Электронный бюджет" и уточняются требования к информационным системам, обеспечивающим этот процесс и взаимодействие участников друг с другом. Ключевое из этих требований – унификация данных. Комитет Госдумы по бюджету и налогам в понедельник рекомендовал принять оба законопроекта в первом чтении.

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финансы, рф, москва, антон силуанов, госдума