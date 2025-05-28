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В Госдуме обсуждают формирование нового направления отчислений на спорт

В Госдуме обсуждают формирование нового направления отчислений на спорт - 28.05.2025, ПРАЙМ

В Госдуме обсуждают формирование нового направления отчислений на спорт

В Госдуме активно обсуждается возможность формирования нового направления целевых отчислений на развитие спорта за счёт части поступлений от продажи алкоголя и... | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T02:01+0300

2025-05-28T02:01+0300

2025-05-28T02:01+0300

бизнес

россия

экономика

москва

госдума

минфин

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. В Госдуме активно обсуждается возможность формирования нового направления целевых отчислений на развитие спорта за счёт части поступлений от продажи алкоголя и табака, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов ("Новые люди"). "В Государственной Думе мы активно обсуждаем возможность формирования нового направления целевых отчислений на развитие физической культуры и спорта за счёт части поступлений от продажи алкогольной и табачной продукции. Эта инициатива уже давно находится в поле внимания депутатов Комитета по физической культуре и спорту", - сообщил он. Хамитов считает, что такой механизм может стать действенным инструментом для поддержки массового спорта, особенно в регионах, где не хватает инфраструктуры, спортивных секций и доступных тренировочных площадок для детей и молодёжи. Средства, которые государство получает от продажи социально вредных товаров, по его мнению, должны идти не только в общий бюджет, но и целевым образом возвращаться в систему оздоровления нации — через спорт, физкультуру, профилактику заболеваний и формирование здоровых привычек с самого детства. "Важно подчеркнуть, что мы не говорим о каком-то новом налоге или обременении для бизнеса — речь идёт о перераспределении уже существующих доходов государства с прицелом на долгосрочную выгоду: инвестиции в здоровье, повышение продолжительности жизни, снижение затрат на здравоохранение", - добавил депутат. Хамитов уверен, что если удастся заложить эти нормы в законодательство, Россия сможет сделать качественный рывок в развитии массового и детско-юношеского спорта. Политик уточнил, что эта мера давно назрела - и она будет поддержана обществом, особенно родителями, тренерами, региональными спортивными сообществами. "Сейчас мы ведём проработку правового механизма, консультируемся с Минфином и Минспортом, обсуждаем возможные объёмы отчислений и приоритетные направления их использования. Задача — найти разумный баланс между фискальной политикой, интересами бизнеса и стратегическими целями государства в сфере общественного здоровья", - сказал парламентарий.

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бизнес, россия, москва, госдума, минфин