Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме обсуждают формирование нового направления отчислений на спорт - 28.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250528/gosduma-857978957.html
В Госдуме обсуждают формирование нового направления отчислений на спорт
В Госдуме обсуждают формирование нового направления отчислений на спорт - 28.05.2025, ПРАЙМ
В Госдуме обсуждают формирование нового направления отчислений на спорт
В Госдуме активно обсуждается возможность формирования нового направления целевых отчислений на развитие спорта за счёт части поступлений от продажи алкоголя и... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T02:01+0300
2025-05-28T02:01+0300
бизнес
россия
экономика
москва
госдума
минфин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857978957.jpg?1748386875
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. В Госдуме активно обсуждается возможность формирования нового направления целевых отчислений на развитие спорта за счёт части поступлений от продажи алкоголя и табака, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов ("Новые люди"). "В Государственной Думе мы активно обсуждаем возможность формирования нового направления целевых отчислений на развитие физической культуры и спорта за счёт части поступлений от продажи алкогольной и табачной продукции. Эта инициатива уже давно находится в поле внимания депутатов Комитета по физической культуре и спорту", - сообщил он. Хамитов считает, что такой механизм может стать действенным инструментом для поддержки массового спорта, особенно в регионах, где не хватает инфраструктуры, спортивных секций и доступных тренировочных площадок для детей и молодёжи. Средства, которые государство получает от продажи социально вредных товаров, по его мнению, должны идти не только в общий бюджет, но и целевым образом возвращаться в систему оздоровления нации — через спорт, физкультуру, профилактику заболеваний и формирование здоровых привычек с самого детства. "Важно подчеркнуть, что мы не говорим о каком-то новом налоге или обременении для бизнеса — речь идёт о перераспределении уже существующих доходов государства с прицелом на долгосрочную выгоду: инвестиции в здоровье, повышение продолжительности жизни, снижение затрат на здравоохранение", - добавил депутат. Хамитов уверен, что если удастся заложить эти нормы в законодательство, Россия сможет сделать качественный рывок в развитии массового и детско-юношеского спорта. Политик уточнил, что эта мера давно назрела - и она будет поддержана обществом, особенно родителями, тренерами, региональными спортивными сообществами. "Сейчас мы ведём проработку правового механизма, консультируемся с Минфином и Минспортом, обсуждаем возможные объёмы отчислений и приоритетные направления их использования. Задача — найти разумный баланс между фискальной политикой, интересами бизнеса и стратегическими целями государства в сфере общественного здоровья", - сказал парламентарий.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, госдума, минфин
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, Госдума, Минфин
02:01 28.05.2025
 
В Госдуме обсуждают формирование нового направления отчислений на спорт

Депутат Хамитов: в Госдуме обсуждают формирование нового направления отчислений на спорт

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. В Госдуме активно обсуждается возможность формирования нового направления целевых отчислений на развитие спорта за счёт части поступлений от продажи алкоголя и табака, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов ("Новые люди").
"В Государственной Думе мы активно обсуждаем возможность формирования нового направления целевых отчислений на развитие физической культуры и спорта за счёт части поступлений от продажи алкогольной и табачной продукции. Эта инициатива уже давно находится в поле внимания депутатов Комитета по физической культуре и спорту", - сообщил он.
Хамитов считает, что такой механизм может стать действенным инструментом для поддержки массового спорта, особенно в регионах, где не хватает инфраструктуры, спортивных секций и доступных тренировочных площадок для детей и молодёжи.
Средства, которые государство получает от продажи социально вредных товаров, по его мнению, должны идти не только в общий бюджет, но и целевым образом возвращаться в систему оздоровления нации — через спорт, физкультуру, профилактику заболеваний и формирование здоровых привычек с самого детства.
"Важно подчеркнуть, что мы не говорим о каком-то новом налоге или обременении для бизнеса — речь идёт о перераспределении уже существующих доходов государства с прицелом на долгосрочную выгоду: инвестиции в здоровье, повышение продолжительности жизни, снижение затрат на здравоохранение", - добавил депутат.
Хамитов уверен, что если удастся заложить эти нормы в законодательство, Россия сможет сделать качественный рывок в развитии массового и детско-юношеского спорта. Политик уточнил, что эта мера давно назрела - и она будет поддержана обществом, особенно родителями, тренерами, региональными спортивными сообществами.
"Сейчас мы ведём проработку правового механизма, консультируемся с Минфином и Минспортом, обсуждаем возможные объёмы отчислений и приоритетные направления их использования. Задача — найти разумный баланс между фискальной политикой, интересами бизнеса и стратегическими целями государства в сфере общественного здоровья", - сказал парламентарий.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМОСКВАГосдумаМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала