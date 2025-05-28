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Комитет ГД поддержал продление эксперимента по исламскому банкингу - 28.05.2025, ПРАЙМ
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Комитет ГД поддержал продление эксперимента по исламскому банкингу
Комитет ГД поддержал продление эксперимента по исламскому банкингу - 28.05.2025, ПРАЙМ
Комитет ГД поддержал продление эксперимента по исламскому банкингу
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект о продлении на три года эксперимента по партнерскому финансированию... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T10:34+0300
2025-05-28T10:34+0300
экономика
банки
россия
дагестан
госдума
банк россии
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект о продлении на три года эксперимента по партнерскому финансированию (исламскому банкингу) в России. На рассмотрение Думы его планируется вынести 10 июня. Документ внесен группой депутатов и сенаторов. Он продлевает эксперимент по партнерскому финансированию и совершенствует его механизмы. Действующее законодательство предусматривает проведение эксперимента по исламскому банкингу с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года на территориях Башкирии, Дагестана, Татарстана и Чечни. Законопроект продлевает срок пилота до 1 сентября 2028 года. Документ также предусматривает разработку и утверждение стандартов исламского банкинга. Этим займется специальный комитет по стандартам, который будет создан на базе банковской ассоциации, включающей не менее двух третей участников эксперимента. Эти стандарты подлежат согласованию с Банком России в пределах его компетенции. Стандарты могут предусматривать дополнительные требования к участникам эксперимента и их деятельности. Законопроект расширяет перечень сделок (операций) партнерского финансирования, которые вправе совершать участники эксперимента. В него включаются операции (сделки) взаимного страхования имущественных интересов членов обществ взаимного страхования; открытия и ведения банковских счетов физлиц и юрлиц; переводов денежных средств по поручению физлиц и юрлиц по их банковским счетам. Расширяются и основания для отказа во внесении организации в реестр участников эксперимента. К ним, в частности, будут относиться невыполнение предписаний ЦБ об устранении выявленных нарушений и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства. Законопроект также дополняет полномочия Банка России: регулятор будет устанавливать требования к условиям совершения сделок (операций) в рамках партнерского финансирования. Кроме того, уточняются требования к рекламе деятельности участников эксперимента и исключаются лицензионные требования к ним при осуществлении отдельных видов деятельности.
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банки, россия, дагестан, госдума, банк россии
Экономика, Банки, РОССИЯ, Дагестан, Госдума, Банк России
10:34 28.05.2025
 
Комитет ГД поддержал продление эксперимента по исламскому банкингу

Комитет ГД рекомендовал продлить на три года эксперимент по исламскому банкингу

Дума
Дума
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект о продлении на три года эксперимента по партнерскому финансированию (исламскому банкингу) в России. На рассмотрение Думы его планируется вынести 10 июня.
Документ внесен группой депутатов и сенаторов. Он продлевает эксперимент по партнерскому финансированию и совершенствует его механизмы.
Действующее законодательство предусматривает проведение эксперимента по исламскому банкингу с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года на территориях Башкирии, Дагестана, Татарстана и Чечни. Законопроект продлевает срок пилота до 1 сентября 2028 года.
Документ также предусматривает разработку и утверждение стандартов исламского банкинга. Этим займется специальный комитет по стандартам, который будет создан на базе банковской ассоциации, включающей не менее двух третей участников эксперимента. Эти стандарты подлежат согласованию с Банком России в пределах его компетенции. Стандарты могут предусматривать дополнительные требования к участникам эксперимента и их деятельности.
Законопроект расширяет перечень сделок (операций) партнерского финансирования, которые вправе совершать участники эксперимента. В него включаются операции (сделки) взаимного страхования имущественных интересов членов обществ взаимного страхования; открытия и ведения банковских счетов физлиц и юрлиц; переводов денежных средств по поручению физлиц и юрлиц по их банковским счетам.
Расширяются и основания для отказа во внесении организации в реестр участников эксперимента. К ним, в частности, будут относиться невыполнение предписаний ЦБ об устранении выявленных нарушений и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства.
Законопроект также дополняет полномочия Банка России: регулятор будет устанавливать требования к условиям совершения сделок (операций) в рамках партнерского финансирования. Кроме того, уточняются требования к рекламе деятельности участников эксперимента и исключаются лицензионные требования к ним при осуществлении отдельных видов деятельности.
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2025
В Сбербанке оценили перспективы развития исламского банкинга в России
17 мая, 09:59
 
ЭкономикаБанкиРОССИЯДагестанГосдумаБанк России
 
 
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