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Комитет ГД поддержал продление эксперимента по исламскому банкингу
Комитет ГД поддержал продление эксперимента по исламскому банкингу - 28.05.2025, ПРАЙМ
Комитет ГД поддержал продление эксперимента по исламскому банкингу
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект о продлении на три года эксперимента по партнерскому финансированию... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T10:34+0300
2025-05-28T10:34+0300
2025-05-28T10:34+0300
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект о продлении на три года эксперимента по партнерскому финансированию (исламскому банкингу) в России. На рассмотрение Думы его планируется вынести 10 июня. Документ внесен группой депутатов и сенаторов. Он продлевает эксперимент по партнерскому финансированию и совершенствует его механизмы. Действующее законодательство предусматривает проведение эксперимента по исламскому банкингу с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года на территориях Башкирии, Дагестана, Татарстана и Чечни. Законопроект продлевает срок пилота до 1 сентября 2028 года. Документ также предусматривает разработку и утверждение стандартов исламского банкинга. Этим займется специальный комитет по стандартам, который будет создан на базе банковской ассоциации, включающей не менее двух третей участников эксперимента. Эти стандарты подлежат согласованию с Банком России в пределах его компетенции. Стандарты могут предусматривать дополнительные требования к участникам эксперимента и их деятельности. Законопроект расширяет перечень сделок (операций) партнерского финансирования, которые вправе совершать участники эксперимента. В него включаются операции (сделки) взаимного страхования имущественных интересов членов обществ взаимного страхования; открытия и ведения банковских счетов физлиц и юрлиц; переводов денежных средств по поручению физлиц и юрлиц по их банковским счетам. Расширяются и основания для отказа во внесении организации в реестр участников эксперимента. К ним, в частности, будут относиться невыполнение предписаний ЦБ об устранении выявленных нарушений и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства. Законопроект также дополняет полномочия Банка России: регулятор будет устанавливать требования к условиям совершения сделок (операций) в рамках партнерского финансирования. Кроме того, уточняются требования к рекламе деятельности участников эксперимента и исключаются лицензионные требования к ним при осуществлении отдельных видов деятельности.
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банки, россия, дагестан, госдума, банк россии
Экономика, Банки, РОССИЯ, Дагестан, Госдума, Банк России
Комитет ГД поддержал продление эксперимента по исламскому банкингу
Комитет ГД рекомендовал продлить на три года эксперимент по исламскому банкингу
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект о продлении на три года эксперимента по партнерскому финансированию (исламскому банкингу) в России. На рассмотрение Думы его планируется вынести 10 июня.
Документ внесен группой депутатов и сенаторов. Он продлевает эксперимент по партнерскому финансированию и совершенствует его механизмы.
Действующее законодательство предусматривает проведение эксперимента по исламскому банкингу с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года на территориях Башкирии, Дагестана, Татарстана и Чечни. Законопроект продлевает срок пилота до 1 сентября 2028 года.
Документ также предусматривает разработку и утверждение стандартов исламского банкинга. Этим займется специальный комитет по стандартам, который будет создан на базе банковской ассоциации, включающей не менее двух третей участников эксперимента. Эти стандарты подлежат согласованию с Банком России в пределах его компетенции. Стандарты могут предусматривать дополнительные требования к участникам эксперимента и их деятельности.
Законопроект расширяет перечень сделок (операций) партнерского финансирования, которые вправе совершать участники эксперимента. В него включаются операции (сделки) взаимного страхования имущественных интересов членов обществ взаимного страхования; открытия и ведения банковских счетов физлиц и юрлиц; переводов денежных средств по поручению физлиц и юрлиц по их банковским счетам.
Расширяются и основания для отказа во внесении организации в реестр участников эксперимента. К ним, в частности, будут относиться невыполнение предписаний ЦБ об устранении выявленных нарушений и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства.
Законопроект также дополняет полномочия Банка России: регулятор будет устанавливать требования к условиям совершения сделок (операций) в рамках партнерского финансирования. Кроме того, уточняются требования к рекламе деятельности участников эксперимента и исключаются лицензионные требования к ним при осуществлении отдельных видов деятельности.
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