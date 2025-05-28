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Комитет ГД поддержал ограничение права ЦБ повышать ключевую ставку

Комитет ГД поддержал ограничение права ЦБ повышать ключевую ставку - 28.05.2025, ПРАЙМ

Комитет ГД поддержал ограничение права ЦБ повышать ключевую ставку

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал отклонить в первом чтении законопроект, направленный на ограничение права Банка России повышать ключевую... | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T10:53+0300

2025-05-28T10:53+0300

2025-05-28T10:53+0300

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал отклонить в первом чтении законопроект, направленный на ограничение права Банка России повышать ключевую ставку. Документ внесен группой депутатов из фракции "Справедливая Россия – За правду". Он обязывает Банк России с 1 января 2026 года согласовывать с Госдумой повышение ключевой ставки более чем на 100 базисных пунктов (1 процентный пункт), а также в случае, когда ее рост в полтора раза превышает размер годовой инфляции за предыдущий год. Это позволит снизить вероятность чрезмерного воздействия негативных решений на экономику и создаст дополнительный механизм подотчетности за действиями ЦБ в целях учета мнений различных групп участников экономической системы, сказано в пояснительной записке. В ней также отмечается, что предлагаемые изменения предотвратят ситуации, когда чрезмерное ужесточение денежно-кредитной политики приводит к сокращению инвестиций, росту стоимости обслуживания долгов и снижению доступности финансовых ресурсов для предприятий и населения. Однако правительство РФ не поддерживает законопроект, поскольку такие ограничения приведут к тому, что Банк России "не сможет обеспечивать стабильность" финансового рынка России, в том числе в ситуациях, требующих оперативности в принятии решений. Кроме того, данная законодательная инициатива "не учитывает конституционно-правовой статус Банка России, который осуществляет свою основную функцию по защите и обеспечению устойчивости рубля независимо от органов государственной власти", отмечается в официальном отзыве кабмина.

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финансы, банки, рф, банк россия, госдума