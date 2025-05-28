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Комитет ГД поддержал ограничение права ЦБ повышать ключевую ставку
Комитет ГД поддержал ограничение права ЦБ повышать ключевую ставку - 28.05.2025, ПРАЙМ
Комитет ГД поддержал ограничение права ЦБ повышать ключевую ставку
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал отклонить в первом чтении законопроект, направленный на ограничение права Банка России повышать ключевую... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T10:53+0300
2025-05-28T10:53+0300
2025-05-28T10:53+0300
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал отклонить в первом чтении законопроект, направленный на ограничение права Банка России повышать ключевую ставку. Документ внесен группой депутатов из фракции "Справедливая Россия – За правду". Он обязывает Банк России с 1 января 2026 года согласовывать с Госдумой повышение ключевой ставки более чем на 100 базисных пунктов (1 процентный пункт), а также в случае, когда ее рост в полтора раза превышает размер годовой инфляции за предыдущий год. Это позволит снизить вероятность чрезмерного воздействия негативных решений на экономику и создаст дополнительный механизм подотчетности за действиями ЦБ в целях учета мнений различных групп участников экономической системы, сказано в пояснительной записке. В ней также отмечается, что предлагаемые изменения предотвратят ситуации, когда чрезмерное ужесточение денежно-кредитной политики приводит к сокращению инвестиций, росту стоимости обслуживания долгов и снижению доступности финансовых ресурсов для предприятий и населения. Однако правительство РФ не поддерживает законопроект, поскольку такие ограничения приведут к тому, что Банк России "не сможет обеспечивать стабильность" финансового рынка России, в том числе в ситуациях, требующих оперативности в принятии решений. Кроме того, данная законодательная инициатива "не учитывает конституционно-правовой статус Банка России, который осуществляет свою основную функцию по защите и обеспечению устойчивости рубля независимо от органов государственной власти", отмечается в официальном отзыве кабмина.
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финансы, банки, рф, банк россия, госдума
Экономика, Финансы, Банки, РФ, банк Россия, Госдума
Комитет ГД поддержал ограничение права ЦБ повышать ключевую ставку
Комитет ГД поддержал проект об ограничении права ЦБ повышать ключевую ставку
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал отклонить в первом чтении законопроект, направленный на ограничение права Банка России повышать ключевую ставку.
Документ внесен группой депутатов из фракции "Справедливая Россия – За правду". Он обязывает Банк России с 1 января 2026 года согласовывать с Госдумой повышение ключевой ставки более чем на 100 базисных пунктов (1 процентный пункт), а также в случае, когда ее рост в полтора раза превышает размер годовой инфляции за предыдущий год.
Это позволит снизить вероятность чрезмерного воздействия негативных решений на экономику и создаст дополнительный механизм подотчетности за действиями ЦБ в целях учета мнений различных групп участников экономической системы, сказано в пояснительной записке. В ней также отмечается, что предлагаемые изменения предотвратят ситуации, когда чрезмерное ужесточение денежно-кредитной политики приводит к сокращению инвестиций, росту стоимости обслуживания долгов и снижению доступности финансовых ресурсов для предприятий и населения.
Однако правительство РФ не поддерживает законопроект, поскольку такие ограничения приведут к тому, что Банк России "не сможет обеспечивать стабильность" финансового рынка России, в том числе в ситуациях, требующих оперативности в принятии решений.
Кроме того, данная законодательная инициатива "не учитывает конституционно-правовой статус Банка России, который осуществляет свою основную функцию по защите и обеспечению устойчивости рубля независимо от органов государственной власти", отмечается в официальном отзыве кабмина.
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