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Госдума в I чтении перенесла крайний срок внесения проекта бюджета РФ - 28.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250528/gosduma-857991756.html
Госдума в I чтении перенесла крайний срок внесения проекта бюджета РФ
Госдума в I чтении перенесла крайний срок внесения проекта бюджета РФ - 28.05.2025, ПРАЙМ
Госдума в I чтении перенесла крайний срок внесения проекта бюджета РФ
Госдума приняла в первом чтении поправки в Бюджетный кодекс, которые переносят с 15 сентября на 1 октября предельный срок внесения проекта федерального бюджета... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T15:02+0300
2025-05-28T15:02+0300
экономика
россия
госдума
финансы
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении поправки в Бюджетный кодекс, которые переносят с 15 сентября на 1 октября предельный срок внесения проекта федерального бюджета в нижнюю палату парламента, а также усиливают контроль за участниками бюджетного процесса. Второе чтение планируется 10 июня, третье – 11 июня. Законопроект внесен правительством России. Перенос срока внесения проекта бюджета в Госдуму, согласно пояснительной записке, позволит учитывать в нем актуальные макроэкономические показатели и обеспечит его сбалансированность. Также поправки закрепляют обязанность всех участников бюджетного процесса использовать систему "Электронный бюджет" и уточняют требования к информационным системам, обеспечивающим этот процесс и взаимодействие участников друг с другом. Ключевое в этих требованиях – унификация данных. Предельный срок приведения региональных государственных и муниципальных программ в соответствии с принятыми бюджетами переносится на 1 февраля с 1 апреля. Также в БК закрепляется требование не позднее 20 августа текущего года распределять объемы межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и плановый период. А за кабмином РФ закрепляется право устанавливать меры административной ответственности за нарушение порядка и сроков подписания соглашений о мерах по восстановлению платежеспособности региона (муниципалитета) и за невыполнение ими обязательств по таким соглашениям. На постоянной основе закрепляется и право правительства принимать решения о нераспространении запрета на предоставление субсидий и бюджетных инвестиций отдельным юрлицам, в чьем уставном (складочном) капитале совокупная доля участия офшорных компаний превышает 25%. Помимо этого, для участников казначейского сопровождения устанавливается обязанность вести раздельный учет результатов их финансово-хозяйственной деятельности. А проводимый Федеральным казначейством казначейский мониторинг при открытии лицевых счетов и проведении операций на них предлагается распространить на всех участников системы казначейских платежей, а не только на участников казначейского сопровождения, как сейчас. Но под такой мониторинг не будут подпадать зарплата, денежное довольствие, социальные пособия и иные выплаты населению, а также возврат излишне уплаченных платежей в бюджет. При этом расширяется перечень оснований для отказа в открытии лицевых счетов и запрета на проведение операций на них. Новые правила для участников системы казначейских платежей предлагается ввести поэтапно: для получателей средств федерального бюджета - с 1 сентября 2026 года; для получателей средств региональных (местных) бюджетов и государственных внебюджетных фондов, открывших счета в Федеральном казначействе, - с 1 июля 2027 года, открывших счета в финансовых органах региона (муниципалитета) - с 1 июля 2028 года. Комитет Госдумы по бюджету и налогам считает, что законопроект нуждается в доработке ко второму чтению. В частности, комитет предлагает обсудить введение дополнительных переходных положений или изменение сроков вступления в силу (порядка применения) норм, касающихся казначейского мониторинга. А действие нормы о распределении межбюджетных трансфертов комитет считает целесообразным распространить на правоотношения, возникающие при формировании проекта федерального бюджета на 2026-2028 годы. В этом случае она начнет действовать уже в текущем году, а не с 1 января 2026 года, как сейчас предусмотрено законопроектом.
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россия, госдума, финансы
Экономика, РОССИЯ, Госдума, Финансы
15:02 28.05.2025
 
Госдума в I чтении перенесла крайний срок внесения проекта бюджета РФ

Госдума в первом чтении перенесла на 1 октября предельный срок внесение проекта бюджета РФ

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении поправки в Бюджетный кодекс, которые переносят с 15 сентября на 1 октября предельный срок внесения проекта федерального бюджета в нижнюю палату парламента, а также усиливают контроль за участниками бюджетного процесса. Второе чтение планируется 10 июня, третье – 11 июня.
Законопроект внесен правительством России. Перенос срока внесения проекта бюджета в Госдуму, согласно пояснительной записке, позволит учитывать в нем актуальные макроэкономические показатели и обеспечит его сбалансированность. Также поправки закрепляют обязанность всех участников бюджетного процесса использовать систему "Электронный бюджет" и уточняют требования к информационным системам, обеспечивающим этот процесс и взаимодействие участников друг с другом. Ключевое в этих требованиях – унификация данных.
Предельный срок приведения региональных государственных и муниципальных программ в соответствии с принятыми бюджетами переносится на 1 февраля с 1 апреля. Также в БК закрепляется требование не позднее 20 августа текущего года распределять объемы межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и плановый период. А за кабмином РФ закрепляется право устанавливать меры административной ответственности за нарушение порядка и сроков подписания соглашений о мерах по восстановлению платежеспособности региона (муниципалитета) и за невыполнение ими обязательств по таким соглашениям.
На постоянной основе закрепляется и право правительства принимать решения о нераспространении запрета на предоставление субсидий и бюджетных инвестиций отдельным юрлицам, в чьем уставном (складочном) капитале совокупная доля участия офшорных компаний превышает 25%. Помимо этого, для участников казначейского сопровождения устанавливается обязанность вести раздельный учет результатов их финансово-хозяйственной деятельности.
А проводимый Федеральным казначейством казначейский мониторинг при открытии лицевых счетов и проведении операций на них предлагается распространить на всех участников системы казначейских платежей, а не только на участников казначейского сопровождения, как сейчас. Но под такой мониторинг не будут подпадать зарплата, денежное довольствие, социальные пособия и иные выплаты населению, а также возврат излишне уплаченных платежей в бюджет. При этом расширяется перечень оснований для отказа в открытии лицевых счетов и запрета на проведение операций на них.
Новые правила для участников системы казначейских платежей предлагается ввести поэтапно: для получателей средств федерального бюджета - с 1 сентября 2026 года; для получателей средств региональных (местных) бюджетов и государственных внебюджетных фондов, открывших счета в Федеральном казначействе, - с 1 июля 2027 года, открывших счета в финансовых органах региона (муниципалитета) - с 1 июля 2028 года.
Комитет Госдумы по бюджету и налогам считает, что законопроект нуждается в доработке ко второму чтению. В частности, комитет предлагает обсудить введение дополнительных переходных положений или изменение сроков вступления в силу (порядка применения) норм, касающихся казначейского мониторинга.
А действие нормы о распределении межбюджетных трансфертов комитет считает целесообразным распространить на правоотношения, возникающие при формировании проекта федерального бюджета на 2026-2028 годы. В этом случае она начнет действовать уже в текущем году, а не с 1 января 2026 года, как сейчас предусмотрено законопроектом.
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
Госдума приняла в I чтении проект о корректировке бюджета на 2025 год
14:28
 
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