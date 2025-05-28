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Минцифры рассмотрит вариант замены смс для смены пароля на "Госуслугах" - 28.05.2025, ПРАЙМ
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Минцифры рассмотрит вариант замены смс для смены пароля на "Госуслугах"
Минцифры рассмотрит вариант замены смс для смены пароля на "Госуслугах" - 28.05.2025, ПРАЙМ
Минцифры рассмотрит вариант замены смс для смены пароля на "Госуслугах"
Минцифры РФ рассматривает вариант заменить смс с кодом для смены пароля на "Госуслугах" другими способами, в том числе визитом в МФЦ, сообщили в министерстве. | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T11:23+0300
2025-05-28T11:23+0300
технологии
россия
общество
госдума
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Минцифры РФ рассматривает вариант заменить смс с кодом для смены пароля на "Госуслугах" другими способами, в том числе визитом в МФЦ, сообщили в министерстве. "То, что мы должны отказаться от смс с кодом, наверное, нам понятно", - сказал глава Минцифры Максут Шадаев в ходе выступления на расширенном заседании ИТ-комитета Госдумы, говоря о защите профилей на "Госуслугах". "Любой код, который приходит в смс, это сейчас зло. То есть понятно, что это является основным передаваемым фактором, который позволяет мошенникам получать доступ. Поэтому, в принципе, ужесточение в части похода оффлайн, где ты идентифицируешься в МФЦ. Биометрия, наверное, это второй способ, да. Еще нам кажется важным обсудить два способа в дополнение. Такой второй фактор может быть банковское приложение", - добавил министр. Он отметил, что важно обсудить эти дополнительные факторы. Так, например, это может быть подтверждение через банковское приложение, а также токены, которые генерируются в специальном сервисе. "Минцифры рассматривает вариант отказаться от кода смс для смены пароля на "Госуслугах" для борьбы с мошенничеством. Поменять пароль можно будет через МФЦ или с подтверждением через банковские или другие доверенные приложения, или с использованием биометрической идентификации", - пояснили журналистам в пресс-службе.
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технологии, россия, общество , госдума
Технологии, РОССИЯ, Общество , Госдума
11:23 28.05.2025
 
Минцифры рассмотрит вариант замены смс для смены пароля на "Госуслугах"

Минцифры предложило заменить смс с кодом для смены пароля в "Госуслугах" визитом в МФЦ

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМобильное приложение Госуслуг
Мобильное приложение Госуслуг - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025Мобильное приложение Госуслуг - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Минцифры РФ рассматривает вариант заменить смс с кодом для смены пароля на "Госуслугах" другими способами, в том числе визитом в МФЦ, сообщили в министерстве.
"То, что мы должны отказаться от смс с кодом, наверное, нам понятно", - сказал глава Минцифры Максут Шадаев в ходе выступления на расширенном заседании ИТ-комитета Госдумы, говоря о защите профилей на "Госуслугах".
"Любой код, который приходит в смс, это сейчас зло. То есть понятно, что это является основным передаваемым фактором, который позволяет мошенникам получать доступ. Поэтому, в принципе, ужесточение в части похода оффлайн, где ты идентифицируешься в МФЦ. Биометрия, наверное, это второй способ, да. Еще нам кажется важным обсудить два способа в дополнение. Такой второй фактор может быть банковское приложение", - добавил министр.
Он отметил, что важно обсудить эти дополнительные факторы. Так, например, это может быть подтверждение через банковское приложение, а также токены, которые генерируются в специальном сервисе.
"Минцифры рассматривает вариант отказаться от кода смс для смены пароля на "Госуслугах" для борьбы с мошенничеством. Поменять пароль можно будет через МФЦ или с подтверждением через банковские или другие доверенные приложения, или с использованием биометрической идентификации", - пояснили журналистам в пресс-службе.
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