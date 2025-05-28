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Фондовые индексы Европы снижаются после публикации статистики ФРГ и Франции

Фондовые индексы Европы снижаются после публикации статистики ФРГ и Франции - 28.05.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы снижаются после публикации статистики ФРГ и Франции

Основные фондовые индексы Европы снижаются в среду после выхода макростатистики во Франции и Германии, а также корпоративных новостей, свидетельствуют данные... | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T14:41+0300

2025-05-28T14:41+0300

2025-05-28T14:41+0300

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются в среду после выхода макростатистики во Франции и Германии, а также корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.32 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,1%, до 8 769,56 пункта, французский CAC 40 - на 0,12%, до 7 817,28 пункта. Немецкий DAX опускается на 0,41%, до 24 159,86 пункта, но при этом ранее в ходе торгов он достигал нового рекордного показателя - в 24 327,7 пункта. Ранее среду Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee) опубликовал окончательную квартальную оценку ВВП страны, согласно которой показатель вырос на 0,1% в квартальном выражении. Представленное значение соответствует предварительным данным. Также вышли данные о безработице в Германии согласно Федеральному агентству по трудоустройству страны. Безработица в Германии осталась на уровне апреля в 6,3%, как и предполагал прогноз аналитиков. На снижение британского индекса FTSE 100 могут влиять акции британского ритейлера Kingfisher, которые снижаются в цене примерно на 3% после выхода финансовой отчетности за квартал. В своем прогнозе на текущий финансовый год компания предупредила о вероятности незначительного влияния на будущие показатели изменений в мировых торговых пошлинах.

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европа, германия, франция, рынок, индексы, торги