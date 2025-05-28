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Основные фондовые индексы США торгуются в минусе
Основные фондовые индексы США торгуются в минусе - 28.05.2025, ПРАЙМ
Основные фондовые индексы США торгуются в минусе
Основные фондовые индексы США торгуются в минусе на ожидании публикации технологической компанией Nvidia отчетности за прошедший квартал, которая может... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T18:54+0300
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США торгуются в минусе на ожидании публикации технологической компанией Nvidia отчетности за прошедший квартал, которая может послужить сигналом для компаний в оценке экономического потенциала использования искусственного интеллекта, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 18.26 мск промышленный индекс Dow Jones снижается на 0,3%, до 42 217,72 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,12%, до 19 176,03 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,27%, до 5 905,74 пункта. По сообщению агентства Блумберг, в фокусе инвесторов будут данные о поставках компьютерных систем на базе новых чипов Blackwell компании Nvidia. Ранее Nvidia сообщала, что власти США уведомили ее о необходимости иметь лицензию для экспорта в Китай чипов H20, предназначенных для использования технологий искусственного интеллекта (ИИ). Аналитики полагают, что данные о результатах деятельности Nvidia за прошедший квартал могут стать "лакмусовой бумажкой" для других технологических компаний в отношении оценки потенциала использования искусственного интеллекта, а также задать тон рынкам на ближайшее время. "Отчет о прибыли Nvidia в среду имеет решающее значение не только для компании, но и для всего фондового рынка, поскольку он может возродить оптимизм инвесторов по всем направлениям и помочь им сосредоточиться на исследовании потенциала ИИ, а не на заголовках из Вашингтона о пошлинах и налогах", - приводит Блумберг заявление аналитика Main Street Research Джеймса Деммерта (James Demmert). "Мы считаем, что история и эволюция ИИ живы и здоровы, но их омрачают опасения торговлей и политикой США", - отметил Деммерт. Он также добавил, что применение ИИ повышает производительность труда в глобальной экономике, и хотя "торговая политика может замедлить экономический рост, производительность ИИ должна компенсировать часть этого встречного ветра". Перед выходом отчетности акции технологических компаний также снижаются в цене, но несильно. Помимо Nvidia это Microsoft и Intel. При этом бумаги Mancy дорожают более чем на 1% после сообщения компании о достижении квартальной прибыли выше прогнозируемых показателей. Инвесторы также следят за сигналами со стороны Федеральной резервной системы относительно ее дальнейшей кредитно-денежной политики. Позднее в среду регулятор выпустит протокол своего майского заседания, по итогам которого регулятор сохранил учётную ставку на уровне 4,25-4,5% и в котором можно будет получить дополнительные сведения относительно экономического состояния США.
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индексы уолл-стрит, торги, снижение
Экономика, индексы Уолл-стрит, Торги, снижение
Основные фондовые индексы США торгуются в минусе
Данные торгов: Основные фондовые индексы США снижаются в ожидании отчётности Nvidia
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США торгуются в минусе на ожидании публикации технологической компанией Nvidia отчетности за прошедший квартал, которая может послужить сигналом для компаний в оценке экономического потенциала использования искусственного интеллекта, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 18.26 мск промышленный индекс Dow Jones снижается на 0,3%, до 42 217,72 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,12%, до 19 176,03 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,27%, до 5 905,74 пункта.
По сообщению агентства Блумберг, в фокусе инвесторов будут данные о поставках компьютерных систем на базе новых чипов Blackwell компании Nvidia. Ранее Nvidia сообщала, что власти США уведомили ее о необходимости иметь лицензию для экспорта в Китай чипов H20, предназначенных для использования технологий искусственного интеллекта (ИИ).
Аналитики полагают, что данные о результатах деятельности Nvidia за прошедший квартал могут стать "лакмусовой бумажкой" для других технологических компаний в отношении оценки потенциала использования искусственного интеллекта, а также задать тон рынкам на ближайшее время.
Фондовые индексы США показывают рост
"Отчет о прибыли Nvidia в среду имеет решающее значение не только для компании, но и для всего фондового рынка, поскольку он может возродить оптимизм инвесторов по всем направлениям и помочь им сосредоточиться на исследовании потенциала ИИ, а не на заголовках из Вашингтона о пошлинах и налогах", - приводит Блумберг заявление аналитика Main Street Research Джеймса Деммерта (James Demmert).
"Мы считаем, что история и эволюция ИИ живы и здоровы, но их омрачают опасения торговлей и политикой США", - отметил Деммерт. Он также добавил, что применение ИИ повышает производительность труда в глобальной экономике, и хотя "торговая политика может замедлить экономический рост, производительность ИИ должна компенсировать часть этого встречного ветра".
Перед выходом отчетности акции технологических компаний также снижаются в цене, но несильно. Помимо Nvidia это Microsoft и Intel. При этом бумаги Mancy дорожают более чем на 1% после сообщения компании о достижении квартальной прибыли выше прогнозируемых показателей.
Инвесторы также следят за сигналами со стороны Федеральной резервной системы относительно ее дальнейшей кредитно-денежной политики. Позднее в среду регулятор выпустит протокол своего майского заседания, по итогам которого регулятор сохранил учётную ставку на уровне 4,25-4,5% и в котором можно будет получить дополнительные сведения относительно экономического состояния США.