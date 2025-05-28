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Фондовые индексы Европы завершили торги в минусе - 28.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250528/indeksy-858002517.html
Фондовые индексы Европы завершили торги в минусе
Фондовые индексы Европы завершили торги в минусе - 28.05.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы завершили торги в минусе
Основные фондовые индексы Европы завершили торги среды снижением после публикации статистики по Франции и Германии, свидетельствуют данные торгов. | 28.05.2025, ПРАЙМ
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экономика
европа
фондовые индексы
снижение
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги среды снижением после публикации статистики по Франции и Германии, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,59% - до 8 726,01 пункта, французский CAC 40 - на 0,49%, до 7 788,1 пункта, немецкий DAX - на 0,78%, до 24 038,19 пункта. Ранее в среду Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee) опубликовал окончательную оценку динамики ВВП страны за первый квартал. Показатель вырос на 0,1% в квартальном выражении, что соответствует предварительным данным. Федеральное агентство по трудоустройству Германии сообщило, что безработица в стране в мае ожидаемо осталась на уровне апреля в 6,3%. В пятницу будет опубликована предварительная оценка динамики потребительских цен в Германии по итогам мая. Ожидается, что годовая инфляция в стране замедлилась до 2% с 2,1% месяцем ранее.
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европа, фондовые индексы, снижение
Экономика, ЕВРОПА, фондовые индексы, снижение
19:42 28.05.2025 (обновлено: 19:43 28.05.2025)
 
Фондовые индексы Европы завершили торги в минусе

Фондовые индексы Европы снизились после выхода внутренней статистики

CC BY-SA 4.0 / Ank Kumar / Frankfurt Borse/cropped image/Франкфуртская фондовая биржа, Германия
Франкфуртская фондовая биржа, Германия - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
CC BY-SA 4.0 / Ank Kumar / Frankfurt Borse/cropped image/
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги среды снижением после публикации статистики по Франции и Германии, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,59% - до 8 726,01 пункта, французский CAC 40 - на 0,49%, до 7 788,1 пункта, немецкий DAX - на 0,78%, до 24 038,19 пункта.
Ранее в среду Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee) опубликовал окончательную оценку динамики ВВП страны за первый квартал. Показатель вырос на 0,1% в квартальном выражении, что соответствует предварительным данным.
Федеральное агентство по трудоустройству Германии сообщило, что безработица в стране в мае ожидаемо осталась на уровне апреля в 6,3%.
Скульптуры быка и медведя перед Франкфуртской фондовой биржей - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
Фондовые индексы Европы завершили торги преимущественно в плюсе
Вчера, 19:29
В пятницу будет опубликована предварительная оценка динамики потребительских цен в Германии по итогам мая. Ожидается, что годовая инфляция в стране замедлилась до 2% с 2,1% месяцем ранее.
 
ЭкономикаЕВРОПАфондовые индексыснижение
 
 
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