https://1prime.ru/20250528/inflyatsiya-858001460.html
Минэкономразвития раскрыло актуальные данные об инфляции
Минэкономразвития раскрыло актуальные данные об инфляции - 28.05.2025, ПРАЙМ
Минэкономразвития раскрыло актуальные данные об инфляции
Инфляция в России на 26 мая замедлилась до 9,78% в годовом выражении с 9,9% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T19:03+0300
2025-05-28T19:03+0300
2025-05-28T19:04+0300
экономика
инфляция
замедление
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Инфляция в России на 26 мая замедлилась до 9,78% в годовом выражении с 9,9% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". "На продовольственные товары темпы роста цен составили 0,06% неделя к неделе. Продолжилось удешевление плодоовощной продукции. На остальные продукты питания темпы роста цен практически сохранились на уровне прошлой недели (0,14%)", - указано в обзоре. В сегменте непродовольственных товаров за период с 20 по 26 мая цены снизились на 0,05%, в секторе наблюдаемых услуг (туристических, регулируемых и бытовых) - выросли на 0,16%.
https://1prime.ru/20250521/inflyatsiya-857801673.html
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инфляция, замедление
Экономика, инфляция, замедление
Минэкономразвития раскрыло актуальные данные об инфляции
МЭР: инфляция в России на 26 мая замедлилась до 9,78% в годовом выражении
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Инфляция в России на 26 мая замедлилась до 9,78% в годовом выражении с 9,9% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
"На продовольственные товары темпы роста цен составили 0,06% неделя к неделе. Продолжилось удешевление плодоовощной продукции. На остальные продукты питания темпы роста цен практически сохранились на уровне прошлой недели (0,14%)", - указано в обзоре.
В сегменте непродовольственных товаров за период с 20 по 26 мая цены снизились на 0,05%, в секторе наблюдаемых услуг (туристических, регулируемых и бытовых) - выросли на 0,16%.
Инфляция в России с 13 по 19 мая составила 0,07 процента