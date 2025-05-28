https://1prime.ru/20250528/inflyatsiya-858001460.html

Минэкономразвития раскрыло актуальные данные об инфляции

Минэкономразвития раскрыло актуальные данные об инфляции - 28.05.2025, ПРАЙМ

Минэкономразвития раскрыло актуальные данные об инфляции

Инфляция в России на 26 мая замедлилась до 9,78% в годовом выражении с 9,9% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T19:03+0300

2025-05-28T19:03+0300

2025-05-28T19:04+0300

экономика

инфляция

замедление

https://cdnn.1prime.ru/img/83497/19/834971958_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_11d1f03c0b25482d65a369965b63af5d.jpg

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Инфляция в России на 26 мая замедлилась до 9,78% в годовом выражении с 9,9% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". "На продовольственные товары темпы роста цен составили 0,06% неделя к неделе. Продолжилось удешевление плодоовощной продукции. На остальные продукты питания темпы роста цен практически сохранились на уровне прошлой недели (0,14%)", - указано в обзоре. В сегменте непродовольственных товаров за период с 20 по 26 мая цены снизились на 0,05%, в секторе наблюдаемых услуг (туристических, регулируемых и бытовых) - выросли на 0,16%.

https://1prime.ru/20250521/inflyatsiya-857801673.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

инфляция, замедление