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В Петербурге намерены запретить иностранцам работать курьерами и таксистами

В Петербурге намерены запретить иностранцам работать курьерами и таксистами - 28.05.2025, ПРАЙМ

В Петербурге намерены запретить иностранцам работать курьерами и таксистами

Власти Санкт-Петербурга намерены запретить мигрантам работать курьерами и таксистами, запрет будет действовать до конца года, следует из материалов на сайте... | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T21:15+0300

2025-05-28T21:15+0300

2025-05-28T21:15+0300

иностранцы

такси

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Власти Санкт-Петербурга намерены запретить мигрантам работать курьерами и таксистами, запрет будет действовать до конца года, следует из материалов на сайте Смольного. Проект соответствующего постановления губернатора Петербурга опубликован в разделе "Антикоррупционная экспертиза". "Установить на 2025 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Санкт-Петербурга, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности... деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем... деятельность курьерская... деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта... деятельность по доставке еды на дом", – говорится в проекте постановления. Согласно документу, компаниям и частным предпринимателям, которые работают в сфере доставки товаров, предписывается также с 1 июля выполнять ряд специальных требований – от ведения реестра доставок до снабжения каждого курьера, осуществляющего доставку пешком, устройствами для определения его местоположения. Такими же устройствами предлагается снабдить курьеров на различных транспортных средствах, их предельная скорость будет ограничена 15 километрами в час. Также в число обязательных требований входят "размещение на одежде, транспортном средстве и сумке курьера единого для каждого курьера идентификационного номера". Проектом распоряжения предписывается и соблюдать требования к внешнему виду курьеров и их транспортных средств, которые установит городской комитет по транспорту. Срок проведения антикоррупционной экспертизы проекта соответствующего постановления губернатора Петербурга истекает 12 июня.

https://1prime.ru/20250505/gosduma-857272194.html

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иностранцы, такси