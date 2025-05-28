Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Петербурге намерены запретить иностранцам работать курьерами и таксистами - 28.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250528/inostrantsy-858004381.html
В Петербурге намерены запретить иностранцам работать курьерами и таксистами
В Петербурге намерены запретить иностранцам работать курьерами и таксистами - 28.05.2025, ПРАЙМ
В Петербурге намерены запретить иностранцам работать курьерами и таксистами
Власти Санкт-Петербурга намерены запретить мигрантам работать курьерами и таксистами, запрет будет действовать до конца года, следует из материалов на сайте... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T21:15+0300
2025-05-28T21:15+0300
иностранцы
такси
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0a/848047633_0:175:3019:1873_1920x0_80_0_0_45b98960a6c9ade2edc4aaf977b84f85.jpg
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Власти Санкт-Петербурга намерены запретить мигрантам работать курьерами и таксистами, запрет будет действовать до конца года, следует из материалов на сайте Смольного. Проект соответствующего постановления губернатора Петербурга опубликован в разделе "Антикоррупционная экспертиза". "Установить на 2025 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Санкт-Петербурга, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности... деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем... деятельность курьерская... деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта... деятельность по доставке еды на дом", – говорится в проекте постановления. Согласно документу, компаниям и частным предпринимателям, которые работают в сфере доставки товаров, предписывается также с 1 июля выполнять ряд специальных требований – от ведения реестра доставок до снабжения каждого курьера, осуществляющего доставку пешком, устройствами для определения его местоположения. Такими же устройствами предлагается снабдить курьеров на различных транспортных средствах, их предельная скорость будет ограничена 15 километрами в час. Также в число обязательных требований входят "размещение на одежде, транспортном средстве и сумке курьера единого для каждого курьера идентификационного номера". Проектом распоряжения предписывается и соблюдать требования к внешнему виду курьеров и их транспортных средств, которые установит городской комитет по транспорту. Срок проведения антикоррупционной экспертизы проекта соответствующего постановления губернатора Петербурга истекает 12 июня.
https://1prime.ru/20250505/gosduma-857272194.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0a/848047633_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_a13435321f6357f1d9f9c20a17252907.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
иностранцы, такси
иностранцы, такси
21:15 28.05.2025
 
В Петербурге намерены запретить иностранцам работать курьерами и таксистами

Власти Петербурга намерены запретить иностранцам работать курьерами и таксистами

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВиды Санкт-Петербурга
Виды Санкт-Петербурга - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Власти Санкт-Петербурга намерены запретить мигрантам работать курьерами и таксистами, запрет будет действовать до конца года, следует из материалов на сайте Смольного.
Проект соответствующего постановления губернатора Петербурга опубликован в разделе "Антикоррупционная экспертиза".
"Установить на 2025 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Санкт-Петербурга, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности... деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем... деятельность курьерская... деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта... деятельность по доставке еды на дом", – говорится в проекте постановления.
Согласно документу, компаниям и частным предпринимателям, которые работают в сфере доставки товаров, предписывается также с 1 июля выполнять ряд специальных требований – от ведения реестра доставок до снабжения каждого курьера, осуществляющего доставку пешком, устройствами для определения его местоположения.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
В ГД призвали проверить законность выдачи жилищных сертификатов мигрантам
5 мая, 10:25
Такими же устройствами предлагается снабдить курьеров на различных транспортных средствах, их предельная скорость будет ограничена 15 километрами в час.
Также в число обязательных требований входят "размещение на одежде, транспортном средстве и сумке курьера единого для каждого курьера идентификационного номера". Проектом распоряжения предписывается и соблюдать требования к внешнему виду курьеров и их транспортных средств, которые установит городской комитет по транспорту.
Срок проведения антикоррупционной экспертизы проекта соответствующего постановления губернатора Петербурга истекает 12 июня.
 
иностранцытакси
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала