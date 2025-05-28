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Кабмин оценил проект о повышении штрафов за антисанитарию в квартирах - 28.05.2025, ПРАЙМ
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Кабмин оценил проект о повышении штрафов за антисанитарию в квартирах
Кабмин оценил проект о повышении штрафов за антисанитарию в квартирах - 28.05.2025, ПРАЙМ
Кабмин оценил проект о повышении штрафов за антисанитарию в квартирах
Правительство РФ считает, что законопроект о повышении штрафов за антисанитарию в квартирах нуждается в существенной доработке, следует из ответа кабмина,... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T01:22+0300
2025-05-28T01:22+0300
бизнес
экономика
общество
рф
госдума
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ считает, что законопроект о повышении штрафов за антисанитарию в квартирах нуждается в существенной доработке, следует из ответа кабмина, документ имеется в распоряжении РИА Новости. В апреле зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов направил на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах на 250%. Предусматривалось установить административный штраф на граждан в размере от 1250 до 2500 рублей, на должностных лиц - от 2500 до 5000 рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 2500 до 5000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, на юрлиц - от 25 тысяч до 50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. "Законопроект нуждается в существенной доработке", - сказано в документе. Правительство отмечает, что в материалах к законопроекту не приведены результаты анализа статистических данных и материалов правоприменительной практики по рассматриваемым категориям дел об административных правонарушениях. Также добавляется, что отсутствуют объективные свидетельства недостаточности или неэффективности действующего правового регулирования. Кроме того, по мнению кабмина, не представляется возможным сделать выводы о том, что увеличение размеров штрафов позволит достичь целей применения административного наказания, а также о подтверждении обоснованности выбора предлагаемых размеров административных штрафов с учетом требований соразмерности и индивидуализации административной ответственности. Сейчас согласно КоАП РФ (статье 6.4. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта) предусмотрены штрафы для граждан - от 500 до 1000 рублей, на должностных лиц - от 1000 до 2000 рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 1000 до 2000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, на юрлиц - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Ранее Колунов в беседе с агентством сообщал, что также будет добиваться возвращения в законодательство нормы об изъятии жилья в случаях, если штрафы не оказывают должного воздействия.
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40
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бизнес, общество , рф, госдума
Бизнес, Экономика, Общество , РФ, Госдума
01:22 28.05.2025
 
Кабмин оценил проект о повышении штрафов за антисанитарию в квартирах

Кабмин: законопроект о штрафах за антисанитарию в квартирах нуждается в доработке

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ считает, что законопроект о повышении штрафов за антисанитарию в квартирах нуждается в существенной доработке, следует из ответа кабмина, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В апреле зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов направил на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах на 250%. Предусматривалось установить административный штраф на граждан в размере от 1250 до 2500 рублей, на должностных лиц - от 2500 до 5000 рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 2500 до 5000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, на юрлиц - от 25 тысяч до 50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
"Законопроект нуждается в существенной доработке", - сказано в документе.
Правительство отмечает, что в материалах к законопроекту не приведены результаты анализа статистических данных и материалов правоприменительной практики по рассматриваемым категориям дел об административных правонарушениях. Также добавляется, что отсутствуют объективные свидетельства недостаточности или неэффективности действующего правового регулирования.
Кроме того, по мнению кабмина, не представляется возможным сделать выводы о том, что увеличение размеров штрафов позволит достичь целей применения административного наказания, а также о подтверждении обоснованности выбора предлагаемых размеров административных штрафов с учетом требований соразмерности и индивидуализации административной ответственности.
Сейчас согласно КоАП РФ (статье 6.4. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта) предусмотрены штрафы для граждан - от 500 до 1000 рублей, на должностных лиц - от 1000 до 2000 рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 1000 до 2000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, на юрлиц - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Ранее Колунов в беседе с агентством сообщал, что также будет добиваться возвращения в законодательство нормы об изъятии жилья в случаях, если штрафы не оказывают должного воздействия.
 
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