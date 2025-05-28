https://1prime.ru/20250528/kibermoshennichestvo-857999436.html
В Венгрии отметили большое количество случаев кибермошенничества с Украины
В Венгрии отметили большое количество случаев кибермошенничества с Украины - 28.05.2025, ПРАЙМ
В Венгрии отметили большое количество случаев кибермошенничества с Украины
Более 80% случаев кибермошенничества за последние два года в Венгрии было совершено при участии украинской мафии, венгерское правительство создаст рабочую... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T17:50+0300
2025-05-28T17:50+0300
2025-05-28T17:50+0300
мошенничество
венгрия
ес
виктор орбан
украина
кибермошенники
https://cdnn.1prime.ru/img/83226/39/832263903_0:0:2333:1313_1920x0_80_0_0_317fefd46c3c3de4c510d8925e8419ed.jpg
БУДАПЕШТ, 28 мая - ПРАЙМ. Более 80% случаев кибермошенничества за последние два года в Венгрии было совершено при участии украинской мафии, венгерское правительство создаст рабочую группу для борьбы с украинской киберпреступностью, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. "Специальная следственная группа при министерстве внутренних дел расследует кибермошенничество в течение последних двух лет, и, по опыту предшествующего периода, за более, чем 80% случаев онлайн и SMS-мошенничества стоит украинская организованная преступность. Украинская мафия пытается выманить деньги у клиентов все более профессиональными методами", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге. По его словам, из 22,5 миллионов долларов, похищенных украинскими мошенниками у венгерских граждан в последнее время, при содействии полиции и банков удалось вернуть более 4,2 миллиона. Гуйяш сообщил, что недавно IT-системы нескольких поставщиков финансовых услуг тоже подверглись хакерским атакам, большей частью со стороны Украины, с целью получения данных клиентов, которые могут быть использованы для совершения финансового мошенничества. "Правительство Венгрии сформировало рабочую группу с участием службы национальной безопасности и полиции, цель которой - пресечь украинские кибератаки и украинскую мафию. Мы запросили план действий, мы ужесточим законодательство, и правительство обсудит эти конкретные предложения на следующем заседании", - отметил он. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан во вторник заявил, что украинские кибермошенники и хакеры активизировались в последнее время в Венгрии, правительство усилит меры борьбы с кражей денег венгерских семей. В начале мая в ЦОС ФСБ сообщали, что на Украине действуют до 150 колл-центров, занятых мошеннической деятельностью против россиян, Киев при этом использует информационную инфраструктуру стран ЕС, а значительная часть "доходов" от мошеннической деятельности идет на финансирование ВСУ и националистических бандформирований.
https://1prime.ru/20250527/vengriya-857962980.html
венгрия
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83226/39/832263903_202:0:2242:1530_1920x0_80_0_0_0dfc5911bf652f39ef70e6b843e15a1c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, ес, виктор орбан, украина, кибермошенники
Мошенничество, ВЕНГРИЯ, ЕС, Виктор Орбан, УКРАИНА, кибермошенники
В Венгрии отметили большое количество случаев кибермошенничества с Украины
Гуйяш: более 80% случаев кибермошенничества в Венгрии совершались с украинской мафией
БУДАПЕШТ, 28 мая - ПРАЙМ. Более 80% случаев кибермошенничества за последние два года в Венгрии было совершено при участии украинской мафии, венгерское правительство создаст рабочую группу для борьбы с украинской киберпреступностью, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
"Специальная следственная группа при министерстве внутренних дел расследует кибермошенничество в течение последних двух лет, и, по опыту предшествующего периода, за более, чем 80% случаев онлайн и SMS-мошенничества стоит украинская организованная преступность. Украинская мафия пытается выманить деньги у клиентов все более профессиональными методами", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге.
По его словам, из 22,5 миллионов долларов, похищенных украинскими мошенниками у венгерских граждан в последнее время, при содействии полиции и банков удалось вернуть более 4,2 миллиона.
Гуйяш сообщил, что недавно IT-системы нескольких поставщиков финансовых услуг тоже подверглись хакерским атакам, большей частью со стороны Украины, с целью получения данных клиентов, которые могут быть использованы для совершения финансового мошенничества.
"Правительство Венгрии сформировало рабочую группу с участием службы национальной безопасности и полиции, цель которой - пресечь украинские кибератаки и украинскую мафию. Мы запросили план действий, мы ужесточим законодательство, и правительство обсудит эти конкретные предложения на следующем заседании", - отметил он.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан во вторник заявил, что украинские кибермошенники и хакеры активизировались в последнее время в Венгрии, правительство усилит меры борьбы с кражей денег венгерских семей.
В начале мая в ЦОС ФСБ сообщали, что на Украине действуют до 150 колл-центров, занятых мошеннической деятельностью против россиян, Киев при этом использует информационную инфраструктуру стран ЕС, а значительная часть "доходов" от мошеннической деятельности идет на финансирование ВСУ и националистических бандформирований.
В Венгрии сомневаются, что Украина выполнит условия для вступления в ЕС