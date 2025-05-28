https://1prime.ru/20250528/kibermoshennichestvo-857999436.html

В Венгрии отметили большое количество случаев кибермошенничества с Украины

В Венгрии отметили большое количество случаев кибермошенничества с Украины - 28.05.2025, ПРАЙМ

В Венгрии отметили большое количество случаев кибермошенничества с Украины

Более 80% случаев кибермошенничества за последние два года в Венгрии было совершено при участии украинской мафии, венгерское правительство создаст рабочую... | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T17:50+0300

2025-05-28T17:50+0300

2025-05-28T17:50+0300

мошенничество

венгрия

ес

виктор орбан

украина

кибермошенники

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БУДАПЕШТ, 28 мая - ПРАЙМ. Более 80% случаев кибермошенничества за последние два года в Венгрии было совершено при участии украинской мафии, венгерское правительство создаст рабочую группу для борьбы с украинской киберпреступностью, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. "Специальная следственная группа при министерстве внутренних дел расследует кибермошенничество в течение последних двух лет, и, по опыту предшествующего периода, за более, чем 80% случаев онлайн и SMS-мошенничества стоит украинская организованная преступность. Украинская мафия пытается выманить деньги у клиентов все более профессиональными методами", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге. По его словам, из 22,5 миллионов долларов, похищенных украинскими мошенниками у венгерских граждан в последнее время, при содействии полиции и банков удалось вернуть более 4,2 миллиона. Гуйяш сообщил, что недавно IT-системы нескольких поставщиков финансовых услуг тоже подверглись хакерским атакам, большей частью со стороны Украины, с целью получения данных клиентов, которые могут быть использованы для совершения финансового мошенничества. "Правительство Венгрии сформировало рабочую группу с участием службы национальной безопасности и полиции, цель которой - пресечь украинские кибератаки и украинскую мафию. Мы запросили план действий, мы ужесточим законодательство, и правительство обсудит эти конкретные предложения на следующем заседании", - отметил он. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан во вторник заявил, что украинские кибермошенники и хакеры активизировались в последнее время в Венгрии, правительство усилит меры борьбы с кражей денег венгерских семей. В начале мая в ЦОС ФСБ сообщали, что на Украине действуют до 150 колл-центров, занятых мошеннической деятельностью против россиян, Киев при этом использует информационную инфраструктуру стран ЕС, а значительная часть "доходов" от мошеннической деятельности идет на финансирование ВСУ и националистических бандформирований.

https://1prime.ru/20250527/vengriya-857962980.html

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венгрия, ес, виктор орбан, украина, кибермошенники