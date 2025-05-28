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В Красноярске задерживаются два рейса на вылет в Москву

В Красноярске задерживаются два рейса на вылет в Москву - 28.05.2025, ПРАЙМ

В Красноярске задерживаются два рейса на вылет в Москву

Два рейса на вылет в Москву задерживаются в аэропорту Красноярска из-за временных ограничений, информирует пресс-служба авиагавани. | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T07:21+0300

2025-05-28T07:21+0300

2025-05-28T07:21+0300

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КРАСНОЯРСК, 28 мая - ПРАЙМ. Два рейса на вылет в Москву задерживаются в аэропорту Красноярска из-за временных ограничений, информирует пресс-служба авиагавани. "В связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в ряде московских аэропортов из аэропорта Красноярск на вылет задерживаются рейсы: SU 1485 - вылет по плану в 9.40 (05.40 мск), задержан до 15.00 (11.00 мск); SU 1483 - вылет по плану в 11.30 (07.30 мск), задержан до 15.30 (11.30 мск)", - говорится в сообщении. Ранее официальный представитель Росавиации Артем Кореняко заявил о введении временных ограничений в работе аэропортов "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский". Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что ПВО отразила атаку 33 БПЛА, летевших на столицу.

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