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В Красноярске задерживаются два рейса на вылет в Москву
В Красноярске задерживаются два рейса на вылет в Москву - 28.05.2025, ПРАЙМ
В Красноярске задерживаются два рейса на вылет в Москву
Два рейса на вылет в Москву задерживаются в аэропорту Красноярска из-за временных ограничений, информирует пресс-служба авиагавани. | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T07:21+0300
2025-05-28T07:21+0300
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КРАСНОЯРСК, 28 мая - ПРАЙМ. Два рейса на вылет в Москву задерживаются в аэропорту Красноярска из-за временных ограничений, информирует пресс-служба авиагавани.
"В связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в ряде московских аэропортов из аэропорта Красноярск на вылет задерживаются рейсы: SU 1485 - вылет по плану в 9.40 (05.40 мск), задержан до 15.00 (11.00 мск); SU 1483 - вылет по плану в 11.30 (07.30 мск), задержан до 15.30 (11.30 мск)", - говорится в сообщении.
Ранее официальный представитель Росавиации Артем Кореняко заявил о введении временных ограничений в работе аэропортов "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский". Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что ПВО отразила атаку 33 БПЛА, летевших на столицу.
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В Красноярске задерживаются два рейса на вылет в Москву
Два рейса на вылет в Москву задерживаются в аэропорту Красноярска из-за ограничений
КРАСНОЯРСК, 28 мая - ПРАЙМ. Два рейса на вылет в Москву задерживаются в аэропорту Красноярска из-за временных ограничений, информирует пресс-служба авиагавани.
"В связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в ряде московских аэропортов из аэропорта Красноярск на вылет задерживаются рейсы: SU 1485 - вылет по плану в 9.40 (05.40 мск), задержан до 15.00 (11.00 мск); SU 1483 - вылет по плану в 11.30 (07.30 мск), задержан до 15.30 (11.30 мск)", - говорится в сообщении.
Ранее официальный представитель Росавиации Артем Кореняко заявил о введении временных ограничений в работе аэропортов "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский". Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что ПВО отразила атаку 33 БПЛА, летевших на столицу.