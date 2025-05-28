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ЦБ одобрил право квалифицированных инвесторов на сделки с криптовалютами

ЦБ одобрил право квалифицированных инвесторов на сделки с криптовалютами - 28.05.2025, ПРАЙМ

ЦБ одобрил право квалифицированных инвесторов на сделки с криптовалютами

ЦБ РФ опубликовал информационное письмо, закрепляющее право квалифицированных инвесторов на сделки с деривативами на криптовалюты, но по-прежнему не рекомендует | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T15:31+0300

2025-05-28T15:31+0300

2025-05-28T15:31+0300

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. ЦБ РФ опубликовал информационное письмо, закрепляющее право квалифицированных инвесторов на сделки с деривативами на криптовалюты, но по-прежнему не рекомендует финансовым организациям и их клиентам инвестировать непосредственно в криптовалюты. "Финансовые организации могут предлагать квалифицированным инвесторам производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы, доходность которых привязана к стоимости криптовалюты. Ключевое условие — такие инструменты не должны предусматривать фактическую поставку криптовалют", - говорится в сообщении ЦБ РФ. Кредитным организациям рекомендуется при этом консервативно оценивать риски таких инструментов: предусмотреть их полное покрытие капиталом, а также установить для них отдельный лимит, отмечает регулятор. В течение года Банк России планирует формализовать консервативный подход к регулированию рисков кредитных организаций, связанных с изменением стоимости криптовалют, говорится там же. "Банк России по-прежнему не рекомендует финансовым организациям и их клиентам инвестировать непосредственно в криптовалюты. Предложения Банка России по запуску экспериментального режима, где сделки с криптовалютами смогут совершать только отдельные категории инвесторов, находятся на согласовании в правительстве", - также говорится в письме. "Вне экспериментального режима планируется разрешить всем квалифицированным инвесторам вкладывать средства в расчетные производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы, которые не предусматривают поставки криптовалюты инвесторам, но доходность которых привязана к ее стоимости", - также говорится в сообщении регулятора. В марте ЦБ РФ анонсировали, что планируется разрешить всем квалифицированным инвесторам вкладывать средства в инструменты, привязанные к стоимости криптовалюты. В прошлом году в России вступил в силу закон, позволяющий в рамках ЭПР (экспериментального правового режима) проводить биржевые торги и трансграничные расчеты криптовалютой. ЦБ РФ при этом должен определяет организации, которые будут выполнять функции торговых площадок.

https://1prime.ru/20250527/sberbank-857947923.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, банк россии, операции с криптовалютой