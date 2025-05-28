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На Украине хотят ограничить доступ УПЦ к помещениям Киево-Печерской лавры - 28.05.2025, ПРАЙМ
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На Украине хотят ограничить доступ УПЦ к помещениям Киево-Печерской лавры
На Украине хотят ограничить доступ УПЦ к помещениям Киево-Печерской лавры - 28.05.2025, ПРАЙМ
На Украине хотят ограничить доступ УПЦ к помещениям Киево-Печерской лавры
Новое руководство заповедника "Киево-Печерская лавра" планируют ограничить доступ монахов канонической Украинской православной церкви к помещениям Нижней лавры, | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T21:32+0300
2025-05-28T21:24+0300
политика
украина
киево-печерская лавра
упц
ограничение доступа
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МОСКВА, 28 мая – ПРАЙМ. Новое руководство заповедника "Киево-Печерская лавра" планируют ограничить доступ монахов канонической Украинской православной церкви к помещениям Нижней лавры, сообщил представляющий интересы УПЦ адвокат Никита Чекман. На прошлой неделе с поста гендиректора национального заповедника "Киево-Печерская лавра" был уволен Максим Остапенко. Министр культуры Украины Николай Точицкий прояснил такое решение слабой позицией Остапенко в отношении "московского духа" во всемирно известной православной обители. Позже ведомство сообщило, что исполнять обязанности гендиректора будет Светлана Котляревская. "Поступает тревожная информация: уже завтра новое руководство национального заповедника "Киево-Печерская лавра" планирует прибегнуть к незаконным действиям, направленным на ограничение доступа братии к помещениям нижней Лавры. Ни одного судебного решения, которое бы вступило в законную силу и позволяло бы подобные действия, на сегодня не существует, судебные процессы еще продолжаются", - написал Чекман в своем Telegram-канале. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления Украинской православной церкви со стороны минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке. От монахов потребовали покинуть лавру 29 марта 2023 года. В УПЦ назвали односторонний разрыв договора незаконным и подали в суд. Разбирательство по делу продолжается. Тем не менее государство в лице национального заповедника "Киево-Печерская лавра" отобрало у монахов множество корпусов монастыря, запретило духовенству УПЦ служить в самых больших храмах лавры, а также собирается "провести ревизию". Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
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украина
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украина, киево-печерская лавра, упц, ограничение доступа
Политика, УКРАИНА, Киево-Печерская лавра, УПЦ, ограничение доступа
21:32 28.05.2025
 
На Украине хотят ограничить доступ УПЦ к помещениям Киево-Печерской лавры

На Украине планируют ограничить доступ УПЦ к помещениям Киево-Печерской лавры

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 28 мая – ПРАЙМ. Новое руководство заповедника "Киево-Печерская лавра" планируют ограничить доступ монахов канонической Украинской православной церкви к помещениям Нижней лавры, сообщил представляющий интересы УПЦ адвокат Никита Чекман.
На прошлой неделе с поста гендиректора национального заповедника "Киево-Печерская лавра" был уволен Максим Остапенко. Министр культуры Украины Николай Точицкий прояснил такое решение слабой позицией Остапенко в отношении "московского духа" во всемирно известной православной обители. Позже ведомство сообщило, что исполнять обязанности гендиректора будет Светлана Котляревская.
"Поступает тревожная информация: уже завтра новое руководство национального заповедника "Киево-Печерская лавра" планирует прибегнуть к незаконным действиям, направленным на ограничение доступа братии к помещениям нижней Лавры. Ни одного судебного решения, которое бы вступило в законную силу и позволяло бы подобные действия, на сегодня не существует, судебные процессы еще продолжаются", - написал Чекман в своем Telegram-канале.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления Украинской православной церкви со стороны минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке. От монахов потребовали покинуть лавру 29 марта 2023 года. В УПЦ назвали односторонний разрыв договора незаконным и подали в суд. Разбирательство по делу продолжается. Тем не менее государство в лице национального заповедника "Киево-Печерская лавра" отобрало у монахов множество корпусов монастыря, запретило духовенству УПЦ служить в самых больших храмах лавры, а также собирается "провести ревизию".
Киево-Печерская лавра - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
Полиция начала захват пещер в Киево-Печерской лавре, заявили в СПЖ
28 марта, 08:53
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
 
ПолитикаУКРАИНАКиево-Печерская лавраУПЦограничение доступа
 
 
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