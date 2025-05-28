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В США и Европе есть те, кто видит в многополярности вызов, заявил Лавров - 28.05.2025, ПРАЙМ
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В США и Европе есть те, кто видит в многополярности вызов, заявил Лавров
В США и Европе есть те, кто видит в многополярности вызов, заявил Лавров - 28.05.2025, ПРАЙМ
В США и Европе есть те, кто видит в многополярности вызов, заявил Лавров
В США и Европе есть немало тех, кто видит в многополярности не благо, а вызов и навязывает представление, что многополярный мир - это хаос, заявил глава МИД РФ... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T10:24+0300
2025-05-28T10:24+0300
политика
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. В США и Европе есть немало тех, кто видит в многополярности не благо, а вызов и навязывает представление, что многополярный мир - это хаос, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "В Америке и особенно в Европе еще есть немало тех, кто видит в многополярности не благо, а вызов и даже угрозу. Угрозу пресловутому порядку, основанному на правилах, которые Запад пытается установить после окончания холодной войны в их эгоистических интересах. В негодных целях международному сообществу навязывается представление, что многополярный мир - это хаос, борьба всех против всех. Мы с подобными трактовками согласиться не можем, они не отражают реальное положение вещей", - заявил Лавров, выступая на XIII Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности.
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европа, сша, сергей лавров, мид рф, россия
Политика, ЕВРОПА, США, Сергей Лавров, МИД РФ, РОССИЯ
10:24 28.05.2025
 
В США и Европе есть те, кто видит в многополярности вызов, заявил Лавров

Лавров: в США и Европе есть немало тех, кто видит в многополярности не благо, а вызов

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВстреча глав МИД РФ и Индии С. Лаврова и С. Джайшанкара
Встреча глав МИД РФ и Индии С. Лаврова и С. Джайшанкара - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. В США и Европе есть немало тех, кто видит в многополярности не благо, а вызов и навязывает представление, что многополярный мир - это хаос, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В Америке и особенно в Европе еще есть немало тех, кто видит в многополярности не благо, а вызов и даже угрозу. Угрозу пресловутому порядку, основанному на правилах, которые Запад пытается установить после окончания холодной войны в их эгоистических интересах. В негодных целях международному сообществу навязывается представление, что многополярный мир - это хаос, борьба всех против всех. Мы с подобными трактовками согласиться не можем, они не отражают реальное положение вещей", - заявил Лавров, выступая на XIII Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и министров иностранных дел стран Сахельской тройки - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
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