https://1prime.ru/20250528/lavrov-857984717.html

В США и Европе есть те, кто видит в многополярности вызов, заявил Лавров

В США и Европе есть те, кто видит в многополярности вызов, заявил Лавров - 28.05.2025, ПРАЙМ

В США и Европе есть те, кто видит в многополярности вызов, заявил Лавров

В США и Европе есть немало тех, кто видит в многополярности не благо, а вызов и навязывает представление, что многополярный мир - это хаос, заявил глава МИД РФ... | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T10:24+0300

2025-05-28T10:24+0300

2025-05-28T10:24+0300

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. В США и Европе есть немало тех, кто видит в многополярности не благо, а вызов и навязывает представление, что многополярный мир - это хаос, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "В Америке и особенно в Европе еще есть немало тех, кто видит в многополярности не благо, а вызов и даже угрозу. Угрозу пресловутому порядку, основанному на правилах, которые Запад пытается установить после окончания холодной войны в их эгоистических интересах. В негодных целях международному сообществу навязывается представление, что многополярный мир - это хаос, борьба всех против всех. Мы с подобными трактовками согласиться не можем, они не отражают реальное положение вещей", - заявил Лавров, выступая на XIII Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности.

https://1prime.ru/20250527/lavrov-857961977.html

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европа, сша, сергей лавров, мид рф, россия