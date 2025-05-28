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Лавров рассказал, от чего будет зависеть устойчивость мирового порядка
Лавров рассказал, от чего будет зависеть устойчивость мирового порядка - 28.05.2025, ПРАЙМ
Лавров рассказал, от чего будет зависеть устойчивость мирового порядка
Устойчивость мирового порядка во многом будет зависеть от того, удастся ли добиться от Запада отказа от продавливания своих установок, заявил российский министр | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T10:32+0300
2025-05-28T10:32+0300
2025-05-28T10:32+0300
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МОСКВА, 28 мая – ПРАЙМ. Устойчивость мирового порядка во многом будет зависеть от того, удастся ли добиться от Запада отказа от продавливания своих установок, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. "Если серьезно говорить о устойчивости мировой системы, то многое будет зависеть от того, удастся ли добиться от Запада отказа от продавливания своих деструктивных, идеологических, внеправовых установок и начать добросовестно соблюдать принципы устава ООН", - сказал Лавров на международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности.
https://1prime.ru/20250528/lavrov-857984717.html
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Политика, РОССИЯ, МИД РФ, Сергей Лавров, ЗАПАД
Лавров рассказал, от чего будет зависеть устойчивость мирового порядка
Лавров: устойчивость миропорядка зависит от отказа Запада на продавливание установок
МОСКВА, 28 мая – ПРАЙМ. Устойчивость мирового порядка во многом будет зависеть от того, удастся ли добиться от Запада отказа от продавливания своих установок, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Если серьезно говорить о устойчивости мировой системы, то многое будет зависеть от того, удастся ли добиться от Запада отказа от продавливания своих деструктивных, идеологических, внеправовых установок и начать добросовестно соблюдать принципы устава ООН", - сказал Лавров на международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности.
В США и Европе есть те, кто видит в многополярности вызов, заявил Лавров