https://1prime.ru/20250528/lavrov-857984877.html

Лавров рассказал, от чего будет зависеть устойчивость мирового порядка

Лавров рассказал, от чего будет зависеть устойчивость мирового порядка - 28.05.2025, ПРАЙМ

Лавров рассказал, от чего будет зависеть устойчивость мирового порядка

Устойчивость мирового порядка во многом будет зависеть от того, удастся ли добиться от Запада отказа от продавливания своих установок, заявил российский министр | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T10:32+0300

2025-05-28T10:32+0300

2025-05-28T10:32+0300

политика

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МОСКВА, 28 мая – ПРАЙМ. Устойчивость мирового порядка во многом будет зависеть от того, удастся ли добиться от Запада отказа от продавливания своих установок, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. "Если серьезно говорить о устойчивости мировой системы, то многое будет зависеть от того, удастся ли добиться от Запада отказа от продавливания своих деструктивных, идеологических, внеправовых установок и начать добросовестно соблюдать принципы устава ООН", - сказал Лавров на международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности.

https://1prime.ru/20250528/lavrov-857984717.html

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россия, мид рф, сергей лавров, запад