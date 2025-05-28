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Лавров рассказал, от чего будет зависеть устойчивость мирового порядка - 28.05.2025, ПРАЙМ
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Лавров рассказал, от чего будет зависеть устойчивость мирового порядка
Лавров рассказал, от чего будет зависеть устойчивость мирового порядка - 28.05.2025, ПРАЙМ
Лавров рассказал, от чего будет зависеть устойчивость мирового порядка
Устойчивость мирового порядка во многом будет зависеть от того, удастся ли добиться от Запада отказа от продавливания своих установок, заявил российский министр | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T10:32+0300
2025-05-28T10:32+0300
политика
россия
мид рф
сергей лавров
запад
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МОСКВА, 28 мая – ПРАЙМ. Устойчивость мирового порядка во многом будет зависеть от того, удастся ли добиться от Запада отказа от продавливания своих установок, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. "Если серьезно говорить о устойчивости мировой системы, то многое будет зависеть от того, удастся ли добиться от Запада отказа от продавливания своих деструктивных, идеологических, внеправовых установок и начать добросовестно соблюдать принципы устава ООН", - сказал Лавров на международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности.
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россия, мид рф, сергей лавров, запад
Политика, РОССИЯ, МИД РФ, Сергей Лавров, ЗАПАД
10:32 28.05.2025
 
Лавров рассказал, от чего будет зависеть устойчивость мирового порядка

Лавров: устойчивость миропорядка зависит от отказа Запада на продавливание установок

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВстреча глав МИД РФ и Армении С. Лаврова и А. Мирзояна
Встреча глав МИД РФ и Армении С. Лаврова и А. Мирзояна - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 28 мая – ПРАЙМ. Устойчивость мирового порядка во многом будет зависеть от того, удастся ли добиться от Запада отказа от продавливания своих установок, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Если серьезно говорить о устойчивости мировой системы, то многое будет зависеть от того, удастся ли добиться от Запада отказа от продавливания своих деструктивных, идеологических, внеправовых установок и начать добросовестно соблюдать принципы устава ООН", - сказал Лавров на международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности.
Встреча глав МИД РФ и Индии С. Лаврова и С. Джайшанкара - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
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ПолитикаРОССИЯМИД РФСергей ЛавровЗАПАД
 
 
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