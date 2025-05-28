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Лавров сообщил, когда будет объявлен новый раунд переговоров РФ и Украины
Лавров сообщил, когда будет объявлен новый раунд переговоров РФ и Украины - 28.05.2025, ПРАЙМ
Лавров сообщил, когда будет объявлен новый раунд переговоров РФ и Украины
В ближайшее время будет объявлено о новом раунде переговоров между Россией и Украиной, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T10:36+0300
2025-05-28T10:36+0300
2025-05-28T10:36+0300
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. В ближайшее время будет объявлено о новом раунде переговоров между Россией и Украиной, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "На этих переговорах 16 мая в Стамбуле мы настаивали на отмене всех этих дискриминационных законов и будем продолжать это делать на следующем раунде прямых переговоров, о котором мы объявим в самое ближайшее время", - сказал он на 13-й встрече высоких представителей по вопросам безопасности. Он добавил, что Россия давно была готова к переговорам с Киевом, однако Украина отказывалась, и её не пускали в этот процесс хозяева в руководстве нынешней Европы.
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россия, украина, сергей лавров, переговоры
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Сергей Лавров, переговоры
Лавров сообщил, когда будет объявлен новый раунд переговоров РФ и Украины
Лавров: в ближайшее время объявят о новом раунде переговоров между Россией и Украиной
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. В ближайшее время будет объявлено о новом раунде переговоров между Россией и Украиной, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"На этих переговорах 16 мая в Стамбуле мы настаивали на отмене всех этих дискриминационных законов и будем продолжать это делать на следующем раунде прямых переговоров, о котором мы объявим в самое ближайшее время", - сказал он на 13-й встрече высоких представителей по вопросам безопасности.
Он добавил, что Россия давно была готова к переговорам с Киевом, однако Украина отказывалась, и её не пускали в этот процесс хозяева в руководстве нынешней Европы.
Лавров рассказал, от чего будет зависеть устойчивость мирового порядка