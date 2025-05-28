https://1prime.ru/20250528/lavrov-857999898.html

Лавров прокомментировал заявления Мерца о дальнобойных ракетах для Киева

Лавров прокомментировал заявления Мерца о дальнобойных ракетах для Киева - 28.05.2025, ПРАЙМ

Лавров прокомментировал заявления Мерца о дальнобойных ракетах для Киева

Германия напрямую вовлечена в украинский конфликт и сползает по плоскости, по которой в прошлом веке уже двигалась к своему краху, заявил глава МИД России... | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T18:18+0300

2025-05-28T18:18+0300

2025-05-28T18:35+0300

политика

сергей лавров

фридрих мерц

военная помощь украине

ракеты

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/01/856276965_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_ad1d39018aa1bc99cdff14e9ae8fe4af.jpg

МОСКВА, 28 мая – ПРАЙМ. Германия напрямую вовлечена в украинский конфликт и сползает по плоскости, по которой в прошлом веке уже двигалась к своему краху, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Прямое вовлечение в войну уже очевидно, Германия сползает по той же наклонной плоскости, по которой она пару раз в прошлом веке уже двигалась к своему краху. Надеюсь, что ответственные политики в этой стране все-таки сделают правильный вывод и остановят безумие", - сообщил он журналисту "России 1" Павлу Зарубину.При этом министр подчеркнул, что Москва будет проверять заявления немецких политиков как о поставках дальнобойных ракет Киеву, так и о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине."Надо проверять. И то, и другое – нагнетание напряженности, поддержка войны, и Германия прямо втягивается в эту войну", - подчеркнул он.В среду канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия.В понедельник канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Во вторник Мерц отметил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято еще несколько месяцев назад.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20250527/peskov-857970937.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сергей лавров, фридрих мерц, военная помощь украине, ракеты