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"Употреблять нельзя". В РФ утвердят список запрещенных водителям лекарств - 28.05.2025, ПРАЙМ
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"Употреблять нельзя". В РФ утвердят список запрещенных водителям лекарств
"Употреблять нельзя". В РФ утвердят список запрещенных водителям лекарств - 28.05.2025, ПРАЙМ
"Употреблять нельзя". В РФ утвердят список запрещенных водителям лекарств
В Российской Федерации назрела необходимость составить перечень лекарственных препаратов, после принятия которых водителям будет запрещено управлять... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T16:04+0300
2025-05-28T16:04+0300
россия
лекарства
автомобилисты
список
законопроект
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. В Российской Федерации назрела необходимость составить перечень лекарственных препаратов, после принятия которых водителям будет запрещено управлять автомобилем. Такое мнение в беседе с телеканалом 360.ru высказал председатель думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.Ранее депутаты приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает наказание для водителей, принявших вызывающие состояние опьянения препараты. После принятия закона Минздрав и МВД разработают перечень соответствующих лекарств."На каждой упаковке должен быть знак "кирпич"..., - отметил Нилов, - чтобы он понимал, что это употреблять нельзя". По его словам, список запрещенных для автомобилистов лекарств должен быть в каждой аптеке, на АЗС, "чтобы не было неразберихи". к употребелнию в каждой аптеке на АЗС Также на каждой аптеке, заправке должен быть тоже список утвержденный, чтобы не было неразберихи. "Водитель – не фармацевт", – подчеркнул депутат.Как пишут СМИ, в перечень запрещенных для водителей войдут снотворные, анестетики, лекарства для страдающих эпилепсией и болезнью Паркинсона. При этом в Госдуме предложили прописать в законе предельно допустимую для водителей концентрацию лекарств.
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россия, лекарства, автомобилисты, список, законопроект
РОССИЯ, лекарства, автомобилисты, список, законопроект
16:04 28.05.2025
 
"Употреблять нельзя". В РФ утвердят список запрещенных водителям лекарств

360.ru: в России появится список лекарств, запрещенных к употреблению водителям

© fotolia.com / Alexander RathsТаблетки
Таблетки - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
© fotolia.com / Alexander Raths
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. В Российской Федерации назрела необходимость составить перечень лекарственных препаратов, после принятия которых водителям будет запрещено управлять автомобилем. Такое мнение в беседе с телеканалом 360.ru высказал председатель думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Ранее депутаты приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает наказание для водителей, принявших вызывающие состояние опьянения препараты. После принятия закона Минздрав и МВД разработают перечень соответствующих лекарств.
"На каждой упаковке должен быть знак "кирпич"..., - отметил Нилов, - чтобы он понимал, что это употреблять нельзя".
По его словам, список запрещенных для автомобилистов лекарств должен быть в каждой аптеке, на АЗС, "чтобы не было неразберихи". к употребелнию в каждой аптеке на АЗС Также на каждой аптеке, заправке должен быть тоже список утвержденный, чтобы не было неразберихи.
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Мишустин отметил успешную разработку инновационных лекарств в России
19 мая, 11:00
"Водитель – не фармацевт", – подчеркнул депутат.
Как пишут СМИ, в перечень запрещенных для водителей войдут снотворные, анестетики, лекарства для страдающих эпилепсией и болезнью Паркинсона. При этом в Госдуме предложили прописать в законе предельно допустимую для водителей концентрацию лекарств.
 
РОССИЯлекарстваавтомобилистысписокзаконопроект
 
 
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