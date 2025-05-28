https://1prime.ru/20250528/lekarstva-857996391.html

"Употреблять нельзя". В РФ утвердят список запрещенных водителям лекарств

"Употреблять нельзя". В РФ утвердят список запрещенных водителям лекарств - 28.05.2025, ПРАЙМ

"Употреблять нельзя". В РФ утвердят список запрещенных водителям лекарств

В Российской Федерации назрела необходимость составить перечень лекарственных препаратов, после принятия которых водителям будет запрещено управлять... | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T16:04+0300

2025-05-28T16:04+0300

2025-05-28T16:04+0300

россия

лекарства

автомобилисты

список

законопроект

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. В Российской Федерации назрела необходимость составить перечень лекарственных препаратов, после принятия которых водителям будет запрещено управлять автомобилем. Такое мнение в беседе с телеканалом 360.ru высказал председатель думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.Ранее депутаты приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает наказание для водителей, принявших вызывающие состояние опьянения препараты. После принятия закона Минздрав и МВД разработают перечень соответствующих лекарств."На каждой упаковке должен быть знак "кирпич"..., - отметил Нилов, - чтобы он понимал, что это употреблять нельзя". По его словам, список запрещенных для автомобилистов лекарств должен быть в каждой аптеке, на АЗС, "чтобы не было неразберихи". к употребелнию в каждой аптеке на АЗС Также на каждой аптеке, заправке должен быть тоже список утвержденный, чтобы не было неразберихи. "Водитель – не фармацевт", – подчеркнул депутат.Как пишут СМИ, в перечень запрещенных для водителей войдут снотворные, анестетики, лекарства для страдающих эпилепсией и болезнью Паркинсона. При этом в Госдуме предложили прописать в законе предельно допустимую для водителей концентрацию лекарств.

https://1prime.ru/20250519/mishustin-857703743.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, лекарства, автомобилисты, список, законопроект