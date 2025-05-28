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Трутнев: в центрах "Воин" прошли подготовку 77 980 человек

Трутнев: в центрах "Воин" прошли подготовку 77 980 человек - 28.05.2025, ПРАЙМ

Трутнев: в центрах "Воин" прошли подготовку 77 980 человек

В созданных центрах "Воин" прошли подготовку уже почти 78 тысяч человек, сообщил зампред правительства РФ - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном... | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T07:33+0300

2025-05-28T07:33+0300

2025-05-28T07:33+0300

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ХАБАРОВСК, 28 мая - ПРАЙМ. В созданных центрах "Воин" прошли подготовку уже почти 78 тысяч человек, сообщил зампред правительства РФ - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Зампред уже третий день работает в Хабаровском крае. "Работа региональных Центров "Воин". Вчера съездили на один из центров... Могу отметить, что и инструкторы, и воспитуемые работают от души, искренне. Это очень важно. Собственно говоря, этой такой не очень заметной работой мы делаем нашу страну сильнее. В центрах "Воин" уже на сегодняшний день прошли подготовку 77 980 человек. Это немаленькая совсем цифра. Будем обсуждать, как работать дальше, чтобы наша работа приносила больше пользы", - сказал Трутнев на заседании Совета ДФО в среду. Во вторник полпред посетил военно-тактическую игру "Тропа воина", которую провёл Центр "Воин" на новом большом полигоне в Хабаровске. Впервые организованная, она стала одним из самых крупных соревнований для курсантов и своеобразным тестом перед Всероссийским турниром "Путь ВОИНа", который пройдет в сентябре в Республике Саха (Якутия). "Мы хотим собрать формулу для проведения соревнований между инструкторами и учащимися центра "Воин". Зачем нам это нужно? Для того, чтобы уровень рос. Для того, чтобы ребята знали, где они лучшие, а где и чему ещё надо учиться. Такой формат соревнований мы запустим в этом году. Формат отрабатывается с участием бойцов специальной военной операции, Героев РФ. То есть мы работаем над форматом соревнований от души и старательно", - подчеркнул Трутнев журналистам после посещения центра. Журналистам он рассказал также, что работа в патриотическом воспитании строится в Хабаровском крае искренне и от души. Трутнев считает, что в этом большой вклад губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина. Во всей России открыт 21 центр "Воин". Трутнев отметил, что "их меньше, чем хотелось бы, потому что надо денег ещё где-то искать". Хабаровский филиал Центра "Воин" открылся 11 мая 2023 года. В том же году его образовательные программы прошли 1413 человек, в 2024-м - он подготовил 2 593 курсанта и 374 педагога ОБЗР, а в 2025 году обучено уже 2 018 человек. Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" создан по поручению президента России. Центр реализует для школьников и студентов программы по патриотическому воспитанию и военно-спортивной подготовке, включающие в том числе проведение практических учебно-тренировочных сборов и военно-спортивных игр и соревнований. Кроме того, в начале августа 2024 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ привлечь участников специальной военной операции к воспитательной работе с молодежью путем развития филиалов центра "Воин" во всех регионах страны.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, общество , рф, хабаровский край, хабаровск, юрий трутнев, владимир путин