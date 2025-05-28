https://1prime.ru/20250528/lukashenko-857986850.html

Лукашенко призвал вырастить картофель, чтобы хватило и России и Белоруссии

Лукашенко призвал вырастить картофель, чтобы хватило и России и Белоруссии - 28.05.2025, ПРАЙМ

Лукашенко призвал вырастить картофель, чтобы хватило и России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране надо вырастить столько картофеля, чтобы хватило и Белоруссии, и России. | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T11:57+0300

2025-05-28T11:57+0300

2025-05-28T11:57+0300

россия

белоруссия

александр лукашенко

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/76405/41/764054198_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_e577330337b82b4a87f321279bea79fd.jpg

МИНСК, 28 мая - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране надо вырастить столько картофеля, чтобы хватило и Белоруссии, и России. "Очень много разговоров. Особенно после совещания у президента России (Владимира Путина - ред.), где он там пошутил по поводу картошки. Но для нас это очень серьезный вопрос. В каком плане? Чего-чего, но картошку мы выращивать умеем. Надо вырастить столько, чтобы хватило нам и России", - сказал глава государства, принимая с докладом председателя Брестского облисполкома Петра Пархомчика, слова Лукашенко передает агентство Белта. "Надо помочь братьям россиянам. И потом - это же не благотворительность. Это и приличные деньги, приличные цены", - добавил Лукашенко.

https://1prime.ru/20250527/kartofel-857966454.html

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин