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Лукашенко призвал вырастить картофель, чтобы хватило и России и Белоруссии - 28.05.2025, ПРАЙМ
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Лукашенко призвал вырастить картофель, чтобы хватило и России и Белоруссии
Лукашенко призвал вырастить картофель, чтобы хватило и России и Белоруссии - 28.05.2025, ПРАЙМ
Лукашенко призвал вырастить картофель, чтобы хватило и России и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране надо вырастить столько картофеля, чтобы хватило и Белоруссии, и России. | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T11:57+0300
2025-05-28T11:57+0300
россия
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
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МИНСК, 28 мая - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране надо вырастить столько картофеля, чтобы хватило и Белоруссии, и России. "Очень много разговоров. Особенно после совещания у президента России (Владимира Путина - ред.), где он там пошутил по поводу картошки. Но для нас это очень серьезный вопрос. В каком плане? Чего-чего, но картошку мы выращивать умеем. Надо вырастить столько, чтобы хватило нам и России", - сказал глава государства, принимая с докладом председателя Брестского облисполкома Петра Пархомчика, слова Лукашенко передает агентство Белта. "Надо помочь братьям россиянам. И потом - это же не благотворительность. Это и приличные деньги, приличные цены", - добавил Лукашенко.
https://1prime.ru/20250527/kartofel-857966454.html
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россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, Владимир Путин
11:57 28.05.2025
 
Лукашенко призвал вырастить картофель, чтобы хватило и России и Белоруссии

Лукашенко: надо вырастить столько картошки, чтобы хватило и России и Белоруссии

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКартофель
Картофель - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МИНСК, 28 мая - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране надо вырастить столько картофеля, чтобы хватило и Белоруссии, и России.
"Очень много разговоров. Особенно после совещания у президента России (Владимира Путина - ред.), где он там пошутил по поводу картошки. Но для нас это очень серьезный вопрос. В каком плане? Чего-чего, но картошку мы выращивать умеем. Надо вырастить столько, чтобы хватило нам и России", - сказал глава государства, принимая с докладом председателя Брестского облисполкома Петра Пархомчика, слова Лукашенко передает агентство Белта.
"Надо помочь братьям россиянам. И потом - это же не благотворительность. Это и приличные деньги, приличные цены", - добавил Лукашенко.
Картофель в мешках - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
Путин обсудил с Лукашенко ситуацию с нехваткой картофеля
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РОССИЯБЕЛОРУССИЯАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
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