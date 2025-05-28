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Финансирование лунной программы начнется в 2025 году, заявил глава РАН - 28.05.2025, ПРАЙМ
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Финансирование лунной программы начнется в 2025 году, заявил глава РАН
Финансирование лунной программы начнется в 2025 году, заявил глава РАН - 28.05.2025, ПРАЙМ
Финансирование лунной программы начнется в 2025 году, заявил глава РАН
Финансирование российской лунной программы начнется в нынешнем году, сообщил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников. | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T11:50+0300
2025-05-28T11:50+0300
технологии
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Финансирование российской лунной программы начнется в нынешнем году, сообщил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников. "Финансирование этой программы начнется уже в этом году", - сказал Красников на общем собрании РАН. Эта лунная программа включает в себя семь миссий с различными научными задачами, она станет серьезным вызовом для академических институтов, добавил глава РАН. После неудачной миссии аппарата "Луна-25" в 2023 году идет отработка следующих миссий – орбитальной "Луны-26" и посадочной "Луны-27", которые должны отправиться в 2027 и 2028 годах. "Луна-26" будет лететь по другой траектории, чтобы избежать проблем, которые возникли у ее предшественницы. Всего полет займет 22 дня, а не около пяти дней, как у "Луны-25". В ближайшие годы Россия планирует запустить к Луне шесть орбитальных и посадочных автоматических аппаратов, сообщил в конце апреля гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
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технологии, россия, ран, роскосмос
Технологии, РОССИЯ, РАН, Роскосмос
11:50 28.05.2025
 
Финансирование лунной программы начнется в 2025 году, заявил глава РАН

Глава РАН Красников: финансирование российской лунной программы начнется в этом году

" Луна
 Луна
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Финансирование российской лунной программы начнется в нынешнем году, сообщил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.
"Финансирование этой программы начнется уже в этом году", - сказал Красников на общем собрании РАН.
Эта лунная программа включает в себя семь миссий с различными научными задачами, она станет серьезным вызовом для академических институтов, добавил глава РАН.
После неудачной миссии аппарата "Луна-25" в 2023 году идет отработка следующих миссий – орбитальной "Луны-26" и посадочной "Луны-27", которые должны отправиться в 2027 и 2028 годах. "Луна-26" будет лететь по другой траектории, чтобы избежать проблем, которые возникли у ее предшественницы. Всего полет займет 22 дня, а не около пяти дней, как у "Луны-25".
В ближайшие годы Россия планирует запустить к Луне шесть орбитальных и посадочных автоматических аппаратов, сообщил в конце апреля гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
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