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Медь продолжает дешеветь третий торговый день подряд
Медь продолжает дешеветь третий торговый день подряд - 28.05.2025, ПРАЙМ
Медь продолжает дешеветь третий торговый день подряд
Стоимость меди снижается в среду, третью торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов. | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T09:24+0300
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Стоимость меди снижается в среду, третью торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.12 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex снижался в цене на 0,77%, до 4,7035 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). За два предыдущих дня медь подешевела на 2,2%. На отрицательную динамику котировок меди в среду может оказывать влияние умеренное укрепление доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) по состоянию на 9.12 мск рос на 0,16% - до 99,76 пункта. Увеличение курса доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, менее доступными для покупки в другой валюте. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,14%, до 9 596,5 доллара, алюминия - выросла на 0,87%, до 2 485 долларов, стоимость цинка - на 0,15%, до 2 705,5 доллара.
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рынок, торги
Медь продолжает дешеветь третий торговый день подряд
Стоимость меди снижается в среду, третью торговую сессию подряд
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Стоимость меди снижается в среду, третью торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.12 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex снижался в цене на 0,77%, до 4,7035 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). За два предыдущих дня медь подешевела на 2,2%.
На отрицательную динамику котировок меди в среду может оказывать влияние умеренное укрепление доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) по состоянию на 9.12 мск рос на 0,16% - до 99,76 пункта. Увеличение курса доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, менее доступными для покупки в другой валюте.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,14%, до 9 596,5 доллара, алюминия - выросла на 0,87%, до 2 485 долларов, стоимость цинка - на 0,15%, до 2 705,5 доллара.
Золото несколько дорожает после снижения его цены днем ранее