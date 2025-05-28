https://1prime.ru/20250528/med-857983707.html

Медь продолжает дешеветь третий торговый день подряд

Медь продолжает дешеветь третий торговый день подряд - 28.05.2025, ПРАЙМ

Медь продолжает дешеветь третий торговый день подряд

Стоимость меди снижается в среду, третью торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов. | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T09:24+0300

2025-05-28T09:24+0300

2025-05-28T09:24+0300

экономика

рынок

торги

https://cdnn.1prime.ru/img/84136/01/841360135_0:236:2400:1586_1920x0_80_0_0_2edb825e48152c44c9275365c66454a1.jpg

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Стоимость меди снижается в среду, третью торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.12 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex снижался в цене на 0,77%, до 4,7035 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). За два предыдущих дня медь подешевела на 2,2%. На отрицательную динамику котировок меди в среду может оказывать влияние умеренное укрепление доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) по состоянию на 9.12 мск рос на 0,16% - до 99,76 пункта. Увеличение курса доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, менее доступными для покупки в другой валюте. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,14%, до 9 596,5 доллара, алюминия - выросла на 0,87%, до 2 485 долларов, стоимость цинка - на 0,15%, до 2 705,5 доллара.

https://1prime.ru/20250528/zoloto-857983543.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги