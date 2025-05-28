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Шойгу сообщил о визите Медведева в КНДР в октябре
Шойгу сообщил о визите Медведева в КНДР в октябре - 28.05.2025, ПРАЙМ
Шойгу сообщил о визите Медведева в КНДР в октябре
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетит КНДР в октябре 2025 года, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T15:14+0300
2025-05-28T15:14+0300
2025-05-28T15:14+0300
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетит КНДР в октябре 2025 года, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. "Планируется визит председателя всероссийской политической партии "Единая Россия", заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева для участия в торжествах по случаю 80-летнего юбилея создания Трудовой Партии Кореи в октябре", - сказал Шойгу на встрече с министром государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ в рамках 13-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Он отметил, что планируются торжества по поводу 80-летия освобождения Кореи. На них в КНДР отправится председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
https://1prime.ru/20250527/vizit-857971771.html
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россия, кндр, дмитрий медведев, сергей шойгу
Политика, РОССИЯ, КНДР, Дмитрий Медведев, Сергей Шойгу
Шойгу сообщил о визите Медведева в КНДР в октябре
Шойгу: Медведев посетит КНДР в октябре по случаю юбилея создания Трудовой Партии Кореи
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетит КНДР в октябре 2025 года, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
"Планируется визит председателя всероссийской политической партии "Единая Россия", заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева для участия в торжествах по случаю 80-летнего юбилея создания Трудовой Партии Кореи в октябре", - сказал Шойгу на встрече с министром государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ в рамках 13-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
Он отметил, что планируются торжества по поводу 80-летия освобождения Кореи. На них в КНДР отправится председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
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