https://1prime.ru/20250528/memorandum-857988390.html
В Кремле сообщили о завершающей стадии российского проекта меморандума
В Кремле сообщили о завершающей стадии российского проекта меморандума - 28.05.2025, ПРАЙМ
В Кремле сообщили о завершающей стадии российского проекта меморандума
Работа над российским проектом меморандума по Украине находится в завершающей стадии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T12:59+0300
2025-05-28T12:59+0300
2025-05-28T12:59+0300
политика
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Работа над российским проектом меморандума по Украине находится в завершающей стадии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Работа на завершающей стадии. Скоро этот документ появится", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.Песков добавил, что скоро будут известны проекты меморандумов как со стороны России, так и со стороны Украины. Однако, по словам пресс-секретаря, в Кремле ничего не слышали о ходе работы Киева над проектом."Мы в Кремле не слышали об этом ничего", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.Песков также отметил, что Россия не будет обсуждать через СМИ содержание документов меморандума по Украине, добавив, что сейчас обмениваться какими-либо позициями через прессу было бы неуместно и неверно."Мы не будем обсуждать содержимое документов, которые предстоит согласовать. Считаем, что это должно делаться в дискретном режиме, не публичном", - ответил Песков журналистам на вопрос о возможных документах, которые юридически обязывают НАТО не расширяться на восток и не включать в альянс Украину.
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россия, украина, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков
В Кремле сообщили о завершающей стадии российского проекта меморандума
Песков: скоро станет известно содержание российского проекта меморандума по Украине
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Работа над российским проектом меморандума по Украине находится в завершающей стадии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Работа на завершающей стадии. Скоро этот документ появится", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
Песков добавил, что скоро будут известны проекты меморандумов как со стороны России, так и со стороны Украины. Однако, по словам пресс-секретаря, в Кремле ничего не слышали о ходе работы Киева над проектом.
"Мы в Кремле не слышали об этом ничего", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
Песков также отметил, что Россия не будет обсуждать через СМИ содержание документов меморандума по Украине, добавив, что сейчас обмениваться какими-либо позициями через прессу было бы неуместно и неверно.
"Мы не будем обсуждать содержимое документов, которые предстоит согласовать. Считаем, что это должно делаться в дискретном режиме, не публичном", - ответил Песков журналистам на вопрос о возможных документах, которые юридически обязывают НАТО не расширяться на восток и не включать в альянс Украину.
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