https://1prime.ru/20250528/memorandum-857989482.html

В Кремле сообщили о скором обмене меморандумами между РФ и Украиной

В Кремле сообщили о скором обмене меморандумами между РФ и Украиной - 28.05.2025, ПРАЙМ

В Кремле сообщили о скором обмене меморандумами между РФ и Украиной

Россия и Украина скоро обменяются проектами меморандума, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T14:01+0300

2025-05-28T14:01+0300

2025-05-28T14:01+0300

политика

россия

украина

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Россия и Украина скоро обменяются проектами меморандума, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Работа продолжается. Скоро стороны обменяются проектами меморандума", - сообщил Песков "Известиям", комментируя работу России и Украины в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах с Стамбуле. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговорные команды России и Украины занимаются выработкой перечня условий для временного перемирия. Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 19 мая провели телефонный разговор, посвященный, в том числе, урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также российский президент заявил, что РФ готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. Тогда Трамп сказал, что не вводит новые санкции против Российской Федерации, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.

https://1prime.ru/20250528/memorandum-857988390.html

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россия, украина, дмитрий песков, владимир путин