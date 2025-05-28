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В Кремле сообщили о скором обмене меморандумами между РФ и Украиной - 28.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250528/memorandum-857989482.html
В Кремле сообщили о скором обмене меморандумами между РФ и Украиной
В Кремле сообщили о скором обмене меморандумами между РФ и Украиной - 28.05.2025, ПРАЙМ
В Кремле сообщили о скором обмене меморандумами между РФ и Украиной
Россия и Украина скоро обменяются проектами меморандума, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T14:01+0300
2025-05-28T14:01+0300
политика
россия
украина
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Россия и Украина скоро обменяются проектами меморандума, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Работа продолжается. Скоро стороны обменяются проектами меморандума", - сообщил Песков "Известиям", комментируя работу России и Украины в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах с Стамбуле. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговорные команды России и Украины занимаются выработкой перечня условий для временного перемирия. Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 19 мая провели телефонный разговор, посвященный, в том числе, урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также российский президент заявил, что РФ готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. Тогда Трамп сказал, что не вводит новые санкции против Российской Федерации, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
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россия, украина, дмитрий песков, владимир путин
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков, Владимир Путин
14:01 28.05.2025
 
В Кремле сообщили о скором обмене меморандумами между РФ и Украиной

Песков: Россия и Украина в скором времени обменяются проектами меморандума

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Россия и Украина скоро обменяются проектами меморандума, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Работа продолжается. Скоро стороны обменяются проектами меморандума", - сообщил Песков "Известиям", комментируя работу России и Украины в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах с Стамбуле.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговорные команды России и Украины занимаются выработкой перечня условий для временного перемирия.
Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 19 мая провели телефонный разговор, посвященный, в том числе, урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также российский президент заявил, что РФ готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. Тогда Трамп сказал, что не вводит новые санкции против Российской Федерации, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
Московский Кремль. - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
В Кремле сообщили о завершающей стадии российского проекта меморандума
12:59
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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