https://1prime.ru/20250528/memorandum-857989482.html
В Кремле сообщили о скором обмене меморандумами между РФ и Украиной
В Кремле сообщили о скором обмене меморандумами между РФ и Украиной - 28.05.2025, ПРАЙМ
В Кремле сообщили о скором обмене меморандумами между РФ и Украиной
Россия и Украина скоро обменяются проектами меморандума, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T14:01+0300
2025-05-28T14:01+0300
2025-05-28T14:01+0300
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Россия и Украина скоро обменяются проектами меморандума, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Работа продолжается. Скоро стороны обменяются проектами меморандума", - сообщил Песков "Известиям", комментируя работу России и Украины в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах с Стамбуле. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговорные команды России и Украины занимаются выработкой перечня условий для временного перемирия. Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 19 мая провели телефонный разговор, посвященный, в том числе, урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также российский президент заявил, что РФ готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. Тогда Трамп сказал, что не вводит новые санкции против Российской Федерации, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
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россия, украина, дмитрий песков, владимир путин
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В Кремле сообщили о скором обмене меморандумами между РФ и Украиной
Песков: Россия и Украина в скором времени обменяются проектами меморандума
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Россия и Украина скоро обменяются проектами меморандума, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Работа продолжается. Скоро стороны обменяются проектами меморандума", - сообщил Песков "Известиям", комментируя работу России и Украины в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах с Стамбуле.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговорные команды России и Украины занимаются выработкой перечня условий для временного перемирия.
Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 19 мая провели телефонный разговор, посвященный, в том числе, урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также российский президент заявил, что РФ готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. Тогда Трамп сказал, что не вводит новые санкции против Российской Федерации, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
В Кремле сообщили о завершающей стадии российского проекта меморандума