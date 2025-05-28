https://1prime.ru/20250528/memorandum-858005390.html

В МО Украины заявили, что передали РФ проект меморандума по урегулированию

В МО Украины заявили, что передали РФ проект меморандума по урегулированию - 28.05.2025, ПРАЙМ

В МО Украины заявили, что передали РФ проект меморандума по урегулированию

Министр обороны Украины Рустем Умеров утверждает, что передал российской стороне проект меморандума с украинским видением урегулирования конфликта. | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T22:30+0300

2025-05-28T22:30+0300

2025-05-28T22:30+0300

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МОСКВА, 28 мая – ПРАЙМ. Министр обороны Украины Рустем Умеров утверждает, что передал российской стороне проект меморандума с украинским видением урегулирования конфликта. Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной, Владимир Мединский сообщил, что позвонил в среду Умерову и предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами с перечнем условий для будущего прекращения огня, российская сторона ждет ответа. Он добавил, что "украинская сторона пошла совещаться" и "видимо, совещание затянулось". "Я передал главе российской делегации наш документ, который отражает украинскую позицию... Мы подтверждаем готовность Украины к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работе", - написал Умеров на своей странице в соцсети. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

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украина, рустем умеров, россия