https://1prime.ru/20250528/memorandum-858005390.html
В МО Украины заявили, что передали РФ проект меморандума по урегулированию
В МО Украины заявили, что передали РФ проект меморандума по урегулированию - 28.05.2025, ПРАЙМ
В МО Украины заявили, что передали РФ проект меморандума по урегулированию
Министр обороны Украины Рустем Умеров утверждает, что передал российской стороне проект меморандума с украинским видением урегулирования конфликта. | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T22:30+0300
2025-05-28T22:30+0300
2025-05-28T22:30+0300
политика
украина
рустем умеров
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg
МОСКВА, 28 мая – ПРАЙМ. Министр обороны Украины Рустем Умеров утверждает, что передал российской стороне проект меморандума с украинским видением урегулирования конфликта. Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной, Владимир Мединский сообщил, что позвонил в среду Умерову и предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами с перечнем условий для будущего прекращения огня, российская сторона ждет ответа. Он добавил, что "украинская сторона пошла совещаться" и "видимо, совещание затянулось". "Я передал главе российской делегации наш документ, который отражает украинскую позицию... Мы подтверждаем готовность Украины к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работе", - написал Умеров на своей странице в соцсети. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
https://1prime.ru/20250528/peregovory-858002263.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_9c460aa80fd5c0199536342d8d6230d1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, рустем умеров, россия
Политика, УКРАИНА, Рустем Умеров, РОССИЯ
В МО Украины заявили, что передали РФ проект меморандума по урегулированию
Умеров: России был передан проект меморандума по урегулированию конфликта
МОСКВА, 28 мая – ПРАЙМ. Министр обороны Украины Рустем Умеров утверждает, что передал российской стороне проект меморандума с украинским видением урегулирования конфликта.
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной, Владимир Мединский сообщил, что позвонил в среду Умерову и предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами с перечнем условий для будущего прекращения огня, российская сторона ждет ответа. Он добавил, что "украинская сторона пошла совещаться" и "видимо, совещание затянулось".
"Я передал главе российской делегации наш документ, который отражает украинскую позицию... Мы подтверждаем готовность Украины к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работе", - написал Умеров на своей странице в соцсети.
Лавров сообщил, где и когда пройдет новый раунд переговоров РФ и Украины
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.