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Миронов предложил создать морские частные военные компании - 28.05.2025, ПРАЙМ
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Миронов предложил создать морские частные военные компании
Миронов предложил создать морские частные военные компании - 28.05.2025, ПРАЙМ
Миронов предложил создать морские частные военные компании
Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов предложил создать морские частные военные компании (ЧВК) для охраны от задержания | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T05:02+0300
2025-05-28T05:02+0300
россия
бизнес
балтийское море
сергей миронов
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов предложил создать морские частные военные компании (ЧВК) для охраны от задержания и преследования российских судов в нейтральных водах Он сообщил, что депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия - За правду" приступили к подготовке законопроекта с рабочим названием "О морских ЧВК в Российской Федерации". "Предлагаю создать морские ЧВК для полноценного обеспечения безопасности российских судов в нейтральных водах", - сказал Миронов РИА Новости. По мнению политика, корабли и катера частных военных компаний нужно оснастить современным тяжёлым вооружением, чтобы они могли его использовать в случае нападения, задержания или преследования танкерного флота, российских торговых и научно-исследовательских судов. "Морские ЧВК должны заниматься сопровождением и охраной судов, оценкой безопасности, аудитом и планированием портов, тренировкой команды при угрозе захвата судна", – предложил Миронов. Также одной из важных функций морских ЧВК, как рассказал депутат, может стать защита морского транспортного коридора в Калининградскую область. Парламентарий напомнил, что из-за санкций этот регион оказался отрезанным от прежних сухопутных маршрутов, теперь весь грузооборот проходит по Балтике, и он находится под постоянной угрозой со стороны военного флота недружественных стран. Миронов отметил, что, утвердив 17-й пакет санкций против России, Евросоюз сразу начал готовить новый пакет. Акцент, как он считает, будет сделан на энергетическую сферу, включая экспорт российской нефти морским путем. Лидер партии уточнил, что в 17-й санкционный пакет уже включены 189 кораблей так называемого "теневого флота", и в итоге общее число попавших под санкции ЕС судов достигло уже 350. "На этом фоне в Балтийском море учащаются случаи попыток задержания и преследования танкеров, которые страны ЕС считают принадлежащими российскому "теневому флоту". Риск эскалации на Балтике нарастает, и в последнем инциденте танкер от эстонских ВМС защищал российский истребитель Су-35", – заявил политик. По его мнению, стоит учитывать, что пиратство, нападение и похищение торговых судов является многовековым "бизнесом" стран коллективного запада, и в своё время их "элиты сколотили на пиратстве огромное состояние", именно за счёт этого они добились политического веса в мире, и сегодня эти "старые традиции" выходят на новый уровень. "Россия должна быть готова к адекватному ответу. Для более гибкого реагирования на возможные инциденты, а также для снижения рисков возникновения прямого военного столкновения с НАТО или армиями стран ЕС, наша страна должна приступить к созданию морских ЧВК", – заключил Миронов.
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192
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192
40
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5
4.7
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40
192
40
россия, бизнес, балтийское море, сергей миронов, ес, нато
РОССИЯ, Бизнес, Балтийское море, Сергей Миронов, ЕС, НАТО
05:02 28.05.2025
 
Миронов предложил создать морские частные военные компании

Миронов предложил создать морские ЧВК для охраны российских судов в нейтральных водах

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов предложил создать морские частные военные компании (ЧВК) для охраны от задержания и преследования российских судов в нейтральных водах
Он сообщил, что депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия - За правду" приступили к подготовке законопроекта с рабочим названием "О морских ЧВК в Российской Федерации".
"Предлагаю создать морские ЧВК для полноценного обеспечения безопасности российских судов в нейтральных водах", - сказал Миронов РИА Новости.
По мнению политика, корабли и катера частных военных компаний нужно оснастить современным тяжёлым вооружением, чтобы они могли его использовать в случае нападения, задержания или преследования танкерного флота, российских торговых и научно-исследовательских судов.
"Морские ЧВК должны заниматься сопровождением и охраной судов, оценкой безопасности, аудитом и планированием портов, тренировкой команды при угрозе захвата судна", – предложил Миронов.
Также одной из важных функций морских ЧВК, как рассказал депутат, может стать защита морского транспортного коридора в Калининградскую область.
Парламентарий напомнил, что из-за санкций этот регион оказался отрезанным от прежних сухопутных маршрутов, теперь весь грузооборот проходит по Балтике, и он находится под постоянной угрозой со стороны военного флота недружественных стран.
Миронов отметил, что, утвердив 17-й пакет санкций против России, Евросоюз сразу начал готовить новый пакет. Акцент, как он считает, будет сделан на энергетическую сферу, включая экспорт российской нефти морским путем.
Лидер партии уточнил, что в 17-й санкционный пакет уже включены 189 кораблей так называемого "теневого флота", и в итоге общее число попавших под санкции ЕС судов достигло уже 350.
"На этом фоне в Балтийском море учащаются случаи попыток задержания и преследования танкеров, которые страны ЕС считают принадлежащими российскому "теневому флоту". Риск эскалации на Балтике нарастает, и в последнем инциденте танкер от эстонских ВМС защищал российский истребитель Су-35", – заявил политик.
По его мнению, стоит учитывать, что пиратство, нападение и похищение торговых судов является многовековым "бизнесом" стран коллективного запада, и в своё время их "элиты сколотили на пиратстве огромное состояние", именно за счёт этого они добились политического веса в мире, и сегодня эти "старые традиции" выходят на новый уровень.
"Россия должна быть готова к адекватному ответу. Для более гибкого реагирования на возможные инциденты, а также для снижения рисков возникновения прямого военного столкновения с НАТО или армиями стран ЕС, наша страна должна приступить к созданию морских ЧВК", – заключил Миронов.
 
РОССИЯБизнесБалтийское мореСергей МироновЕСНАТО
 
 
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