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Мишустин посетит выставку "Металлообработка – 2025" - 28.05.2025, ПРАЙМ
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Мишустин посетит выставку "Металлообработка – 2025"
Мишустин посетит выставку "Металлообработка – 2025" - 28.05.2025, ПРАЙМ
Мишустин посетит выставку "Металлообработка – 2025"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит в среду выставку "Металлообработка – 2025" в "Экспоцентре", где проведет встречу со студентами высших технических... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T00:18+0300
2025-05-28T00:18+0300
экономика
россия
рф
москва
михаил мишустин
антон алиханов
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит в среду выставку "Металлообработка – 2025" в "Экспоцентре", где проведет встречу со студентами высших технических учебных заведений, сообщила пресс-служба кабмина. "Двадцать восьмого мая Михаил Мишустин посетит выставку "Металлообработка – 2025" в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр". На площадке выставки также запланирована встреча председателя правительства со студентами высших технических учебных заведений", - говорится в сообщении. Отмечается, что в мероприятиях примут участие министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
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россия, рф, москва, михаил мишустин, антон алиханов
Экономика, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Михаил Мишустин, Антон Алиханов
00:18 28.05.2025
 
Мишустин посетит выставку "Металлообработка – 2025"

Мишустин посетит выставку "Металлообработка – 2025" в "Экспоцентре"

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит в среду выставку "Металлообработка – 2025" в "Экспоцентре", где проведет встречу со студентами высших технических учебных заведений, сообщила пресс-служба кабмина.
"Двадцать восьмого мая Михаил Мишустин посетит выставку "Металлообработка – 2025" в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр". На площадке выставки также запланирована встреча председателя правительства со студентами высших технических учебных заведений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в мероприятиях примут участие министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
 
ЭкономикаРОССИЯРФМОСКВАМихаил МишустинАнтон Алиханов
 
 
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