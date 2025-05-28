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Мосбиржа летом предложит инвесторам расчетный фьючерс на биткоин

Мосбиржа летом предложит инвесторам расчетный фьючерс на биткоин - 28.05.2025, ПРАЙМ

Мосбиржа летом предложит инвесторам расчетный фьючерс на биткоин

Московская биржа уже в июне предложит квалифицированным инвесторам расчетный фьючерс на биткоин, сообщила торговая площадка в ответ на запрос РИА Новости. | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T16:03+0300

2025-05-28T16:03+0300

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Московская биржа уже в июне предложит квалифицированным инвесторам расчетный фьючерс на биткоин, сообщила торговая площадка в ответ на запрос РИА Новости.ЦБ РФ ранее в среду опубликовал документ, закрепляющий право квалифицированных инвесторов на сделки с производными финансовыми инструментами на криптовалюты. При этом регулятор по-прежнему не рекомендует финансовым организациям и их клиентам инвестировать непосредственно в криптовалюты."В июне этого года Московская биржа планирует запуск на срочном рынке расчетного фьючерса, базовый актив которого привязан к стоимости биткоина. Инструмент будет доступен только квалифицированным инвесторам", - сообщили в пресс-службе биржи.

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мосбиржа, рынок, финансы, биткоин, рынок криптовалюты