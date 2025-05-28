https://1prime.ru/20250528/moshenniki-857989305.html
В Москве задержали участников мошеннической схемы с автосалонами
В Москве задержали участников мошеннической схемы с автосалонами - 28.05.2025, ПРАЙМ
В Москве задержали участников мошеннической схемы с автосалонами
Участники мошеннической схемы с автосалонами задержаны в Москве, они заключены под стражу, изъято свыше 180 миллионов рублей, сообщила официальный представитель | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T13:57+0300
2025-05-28T13:57+0300
2025-05-28T13:57+0300
мошенничество
россия
мвд
фсб
мошенники
https://cdnn.1prime.ru/img/76816/90/768169014_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_bfd546cc1c9f0d88b2afd8e3c6b245ad.jpg
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Участники мошеннической схемы с автосалонами задержаны в Москве, они заключены под стражу, изъято свыше 180 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в среду. По данным правоохранителей, злоумышленники действовали от имени трех крупных автосалонов на юге столицы, которые реализовывали новые и подержанные автомобили различных марок, в том числе премиум-класса. "Мои коллеги из управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД России по Москве совместно с оперативниками из Центрального округа столицы и регионального подразделения ФСБ России по подозрению в мошенничестве под видом предпринимательской деятельности задержали шестерых участников организованной группы", - сообщила Волк. Отмечается, что фигуранты размещали объявления о продаже транспортных средств по выгодной цене на специально созданном сайте, а также на популярных интернет-платформах. Также уточняется, что в офисах автоцентров менеджеры оказывали на клиентов психологическое давление, с целью снижения их бдительности затягивали время сделок, предлагали взять кредит на заведомо невыгодных условиях. При заключении договоров купли-продажи стоимость машин значительно увеличивалась за счет навязанных дополнительных услуг. Нередко приобретенный транспорт был технически неисправен. "В настоящее время полицейскими задержаны участники организованной группы, среди которых руководители и работники автосалонов. На территории московского региона проведено более 20 обысков. Изъято свыше 180 миллионов рублей, бухгалтерская документация, средства связи, компьютерная техника, а также иные предметы, имеющие доказательственное значение. Мероприятия проводились при участии Росгвардии", - добавила официальный представитель МВД РФ. В отношении задержанных возбуждено 19 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, которые соединены в одно производство. Шестеро фигурантов заключены под стражу. Предварительное расследование продолжается.
https://1prime.ru/20250527/moshenniki-857951888.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76816/90/768169014_75:0:1408:1000_1920x0_80_0_0_3de6b27f8da4949ad9436229bc1caf3c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мвд, фсб, мошенники
Мошенничество, РОССИЯ, МВД, ФСБ, МОШЕННИКИ
В Москве задержали участников мошеннической схемы с автосалонами
МВД: у участников мошеннической схемы с автосалонами изъяли свыше 180 миллионов рублей
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Участники мошеннической схемы с автосалонами задержаны в Москве, они заключены под стражу, изъято свыше 180 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в среду.
По данным правоохранителей, злоумышленники действовали от имени трех крупных автосалонов на юге столицы, которые реализовывали новые и подержанные автомобили различных марок, в том числе премиум-класса.
"Мои коллеги из управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД России по Москве совместно с оперативниками из Центрального округа столицы и регионального подразделения ФСБ России по подозрению в мошенничестве под видом предпринимательской деятельности задержали шестерых участников организованной группы", - сообщила Волк.
Отмечается, что фигуранты размещали объявления о продаже транспортных средств по выгодной цене на специально созданном сайте, а также на популярных интернет-платформах. Также уточняется, что в офисах автоцентров менеджеры оказывали на клиентов психологическое давление, с целью снижения их бдительности затягивали время сделок, предлагали взять кредит на заведомо невыгодных условиях. При заключении договоров купли-продажи стоимость машин значительно увеличивалась за счет навязанных дополнительных услуг. Нередко приобретенный транспорт был технически неисправен.
"В настоящее время полицейскими задержаны участники организованной группы, среди которых руководители и работники автосалонов. На территории московского региона проведено более 20 обысков. Изъято свыше 180 миллионов рублей, бухгалтерская документация, средства связи, компьютерная техника, а также иные предметы, имеющие доказательственное значение. Мероприятия проводились при участии Росгвардии", - добавила официальный представитель МВД РФ.
В отношении задержанных возбуждено 19 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, которые соединены в одно производство. Шестеро фигурантов заключены под стражу. Предварительное расследование продолжается.
ЦБ рассказал, как мошенники крадут деньги под видом представителей ведомств