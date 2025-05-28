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В Москве задержали участников мошеннической схемы с автосалонами

В Москве задержали участников мошеннической схемы с автосалонами - 28.05.2025, ПРАЙМ

В Москве задержали участников мошеннической схемы с автосалонами

Участники мошеннической схемы с автосалонами задержаны в Москве, они заключены под стражу, изъято свыше 180 миллионов рублей, сообщила официальный представитель | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T13:57+0300

2025-05-28T13:57+0300

2025-05-28T13:57+0300

мошенничество

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Участники мошеннической схемы с автосалонами задержаны в Москве, они заключены под стражу, изъято свыше 180 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в среду. По данным правоохранителей, злоумышленники действовали от имени трех крупных автосалонов на юге столицы, которые реализовывали новые и подержанные автомобили различных марок, в том числе премиум-класса. "Мои коллеги из управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД России по Москве совместно с оперативниками из Центрального округа столицы и регионального подразделения ФСБ России по подозрению в мошенничестве под видом предпринимательской деятельности задержали шестерых участников организованной группы", - сообщила Волк. Отмечается, что фигуранты размещали объявления о продаже транспортных средств по выгодной цене на специально созданном сайте, а также на популярных интернет-платформах. Также уточняется, что в офисах автоцентров менеджеры оказывали на клиентов психологическое давление, с целью снижения их бдительности затягивали время сделок, предлагали взять кредит на заведомо невыгодных условиях. При заключении договоров купли-продажи стоимость машин значительно увеличивалась за счет навязанных дополнительных услуг. Нередко приобретенный транспорт был технически неисправен. "В настоящее время полицейскими задержаны участники организованной группы, среди которых руководители и работники автосалонов. На территории московского региона проведено более 20 обысков. Изъято свыше 180 миллионов рублей, бухгалтерская документация, средства связи, компьютерная техника, а также иные предметы, имеющие доказательственное значение. Мероприятия проводились при участии Росгвардии", - добавила официальный представитель МВД РФ. В отношении задержанных возбуждено 19 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, которые соединены в одно производство. Шестеро фигурантов заключены под стражу. Предварительное расследование продолжается.

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россия, мвд, фсб, мошенники