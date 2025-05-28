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Силуанов прокомментировал изменения в налоговом законодательстве - 28.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Силуанов прокомментировал изменения в налоговом законодательстве
Силуанов прокомментировал изменения в налоговом законодательстве - 28.05.2025, ПРАЙМ
Силуанов прокомментировал изменения в налоговом законодательстве
Серьезных изменений в налоговом законодательстве РФ в ближайшие годы не будет, в том числе для богатых - они тоже платят налог на доходы физических лиц, сообщил | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T13:12+0300
2025-05-28T13:12+0300
экономика
финансы
антон силуанов
госдума
налоги
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Серьезных изменений в налоговом законодательстве РФ в ближайшие годы не будет, в том числе для богатых - они тоже платят налог на доходы физических лиц, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Но мы это тоже обсуждали с вами, когда готовили поправки в налоговое законодательство, и этот вопрос не был поддержан. Поэтому это серьезное изменение налогового порядка, налогового законодательства. А мы договорились, что в ближайшие годы менять те договоренности, которые были достигнуты, не будем. Поэтому не могу согласиться с вашим предложением об увеличении уровня налоговых изъятий у банков и у богатых людей. Богатые люди тоже платят подоходный налог. Если мы здесь планку перегнем, тогда будет больше стимулов уходить в другие инструменты. А банкам сейчас нужна прибыль для их капитализации, чтобы они могли выдавать кредиты", - заявил он, выступая в Госдуме.
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финансы, антон силуанов, госдума, налоги
Экономика, Финансы, Антон Силуанов, Госдума, налоги
13:12 28.05.2025
 
Силуанов прокомментировал изменения в налоговом законодательстве

Силуанов: серьезных изменений в налоговом законодательстве в ближайшие годы не будет

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Серьезных изменений в налоговом законодательстве РФ в ближайшие годы не будет, в том числе для богатых - они тоже платят налог на доходы физических лиц, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Но мы это тоже обсуждали с вами, когда готовили поправки в налоговое законодательство, и этот вопрос не был поддержан. Поэтому это серьезное изменение налогового порядка, налогового законодательства. А мы договорились, что в ближайшие годы менять те договоренности, которые были достигнуты, не будем. Поэтому не могу согласиться с вашим предложением об увеличении уровня налоговых изъятий у банков и у богатых людей. Богатые люди тоже платят подоходный налог. Если мы здесь планку перегнем, тогда будет больше стимулов уходить в другие инструменты. А банкам сейчас нужна прибыль для их капитализации, чтобы они могли выдавать кредиты", - заявил он, выступая в Госдуме.
Антон Силуанов
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ЭкономикаФинансыАнтон СилуановГосдуманалоги
 
 
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