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Силуанов прокомментировал изменения в налоговом законодательстве

Силуанов прокомментировал изменения в налоговом законодательстве - 28.05.2025, ПРАЙМ

Силуанов прокомментировал изменения в налоговом законодательстве

Серьезных изменений в налоговом законодательстве РФ в ближайшие годы не будет, в том числе для богатых - они тоже платят налог на доходы физических лиц, сообщил | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T13:12+0300

2025-05-28T13:12+0300

2025-05-28T13:12+0300

экономика

финансы

антон силуанов

госдума

налоги

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Серьезных изменений в налоговом законодательстве РФ в ближайшие годы не будет, в том числе для богатых - они тоже платят налог на доходы физических лиц, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Но мы это тоже обсуждали с вами, когда готовили поправки в налоговое законодательство, и этот вопрос не был поддержан. Поэтому это серьезное изменение налогового порядка, налогового законодательства. А мы договорились, что в ближайшие годы менять те договоренности, которые были достигнуты, не будем. Поэтому не могу согласиться с вашим предложением об увеличении уровня налоговых изъятий у банков и у богатых людей. Богатые люди тоже платят подоходный налог. Если мы здесь планку перегнем, тогда будет больше стимулов уходить в другие инструменты. А банкам сейчас нужна прибыль для их капитализации, чтобы они могли выдавать кредиты", - заявил он, выступая в Госдуме.

https://1prime.ru/20250526/siluanov-857921230.html

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финансы, антон силуанов, госдума, налоги